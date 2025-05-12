1至4月中國汽車產銷量首次雙超千萬輛 出口仍保持穩定
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，中國汽車工業協會今天（12日）公布的數據顯示，今年前4個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。
據統計，今年1至4月份，中國汽車產銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。
在出口方面，今年1至4月份，汽車出口193.7萬輛，同比增長6%。其中新能源汽車出口64.2萬輛，同比增長52.6%。
中汽協表示，4月，汽車市場總體表現良好，產銷較去年同期實現平穩增長。其中，內需潛力加快釋放，起到較好支撐作用；出口在外部環境急劇變化形勢下保持穩定；新能源汽車表現活躍，產銷延續快速增長態勢。
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