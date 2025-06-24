台海有戰事｜「說打就打」　中東局勢對台灣震耳欲聾的警醒

俄烏戰爭，中東戰爭，美國對伊朗核設施進行外科手術式打擊，這些戰爭反映的最樸素、最淺顯常識，不是現代國際秩序在崩潰，不是正義與非正義，也不是國家弱小就可能被霸凌，這些都是較為深刻的層面。真正最樸素、最淺顯的常識就一句話：打了就打了，你能怎麼樣？



俄烏戰爭開戰前，美國反覆警告俄羅斯不能動武，歐洲各國為避免戰爭也向俄羅斯集體施壓，馬克龍甚至冒著當時肆虐的疫情到莫斯科親會普京，但最後當普京拍板發起戰爭，誰能把俄羅斯怎麼樣？雖然俄烏戰爭中，俄羅斯因為自身軍事思想和軍事能力落伍打得很辛苦，甚至很恥辱，國民與經濟也因為戰爭與制裁付出巨大犧牲，但俄羅斯仍然憑藉體量優勢熬過了最艱難階段，吞併了烏克蘭東部四州，局部達成戰爭目標，掌握了戰場主動。

而烏克蘭方面則被打得「國將不國」，在被特朗普逼上談判桌的同時，還被吞噬了5000億美元寶貴的礦產資源。不管俄烏戰爭的歷史經緯有多複雜，這場戰爭確實是俄羅斯發起的侵略戰爭，美國特朗普政府的始亂終棄、趁火打劫也足夠無恥，但是你能怎麼樣？

伊以戰爭以及此前以色列在加沙的屠殺、動用軍事乃至恐怖手段對哈馬斯和真主黨趕盡殺絕、趁敘利亞內亂佔領敘利亞領土，自本輪中東大動盪爆發一年多多時間以來，以色列幾乎遭到了除美國之外其他所有的國家譴責。甚至連美國拜登都差點和內塔尼亞胡翻臉，以色列的歐洲盟友也對以色列發起制裁，國際法庭還對以色列總理及國防部長簽發了通緝令。但是隨著戰爭爆發，戰事進展，以色列從加沙打到黎巴嫩，打到敘利亞，又打到伊朗德黑蘭，對伊朗核設施與軍事目標進行了連續十幾天狂轟濫炸，幾乎團滅了伊朗軍方高層，那些被霸凌被轟炸的國家，能拿以色列怎麼樣？

美國對伊朗核設施進行的外科手術式打擊，更是把這個最樸素、最淺顯的常識展現得淋漓盡致。面對伊朗的掙扎、不甘，不願放棄核籌碼，甚至還威脅對美國在中東的利益目標進行襲擊，特朗普在口頭警告後旋即派出轟炸機群，從美國本土起飛，動用巨型鑽地彈，對伊朗三處最重要的地下核設施進行轟炸，然後還公開威脅伊朗，必須立即停火，否則會進一步遭到毀滅性打擊，伊朗能怎麼辦？最後還不是在美國威脅下「屈膝投降」被迫接受美方停火方案。從本次伊以戰爭爆發，到美國介入轟炸、施壓，到伊朗妥協的整個過程中，美以的霸道行為遭到多國的強烈譴責，但是對美國而言，打了就打了，誰能怎麼樣？

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

所以，不要談正義不正義，骯髒不骯髒。如果從正義與骯髒的角度，這幾場戰爭都是非正義的，骯髒的戰爭，都違反了國際法和聯合國憲章，是一個國家（民族）對另一個國家（民族）的侵略霸凌，都應該譴責。但這就是現在國際政治的新常態。隨著全球百年未有之大變局向縱深演變，動盪成為常態，戰後幾十年形成的一系列國際法概念正在被撕去，國際政治又暴露出其最原始的面目。在這個新常態下，實力即正義，大國更不憚使用武力來維護和拓展利益，小國不要指望原來的國際規範、國際法、道德價值等能真正捆住大國，不要給大國造成政治或外交困擾，尤其不要挑釁大國，挑戰大國的底線，否則大國震怒，打了就打了，你能怎麼樣？

就兩岸關係而言，台灣肯定不是一個國家，它自古就是中國領土的一部分。兩岸格局是中國內戰的產物，兩岸關係不是國與國關係，而是新政權與舊政權關係，國家主體與地方割據的關係。從政治性質與政治結構而言，將兩岸關係與可能在兩岸爆發的衝突和上述三場戰爭做比肯定是不對的，這是不少國際媒體與觀察家在談兩岸時經常陷入的誤區，台灣有一些警告民進黨當局的評論人士也常常錯誤地將兩岸關係套過去簡單對比。

但有一點毋庸置疑，兩岸是和是戰，要不要動手，會不會動手，以什麼方式動手，以及何時動手，完全在一人一念之間。就目前兩岸的實力對比和關係緊張程度，就如同上述三場戰爭，對中國大陸來說，打了就打了，你能怎麼辦？就算到時候你能說出一百條道理，對中共和中國大陸極盡譴責，又能怎麼樣？你台灣真敢還手？美國真會來幫你？來得及幫你？笑話！真到那個時候，武不武統都不重要，就找幾個台獨首要分子實施斬首行動，摧毀幾個中國大陸認為對自身安全構成威脅的關鍵軍事目標，然後威脅說你不許還手，還手就會招致更嚴厲的打擊，甚至直接發起武統，你台灣能做什麼？真到那個時候，民進黨政府當局後悔都來不及。

而且，和上述三場戰爭還不一樣，中國大陸無論對台獨發起局部打擊或全面武統，不是侵略，而是一個國家內部的事情，是在完成國家統一。這個時候，歷史的正義完全在大陸一邊，而台灣雖然是個被動挨打的弱者，但因為其政府是一個試圖分裂的政府，對它的打擊就不存在任何違背國際法或道德價值的地方，反而體現了中國人反對分裂、追求國家一統的最大價值。

所以，賴清德上任後又是拋出「新兩國論」，又是搞「反統17條」，又是搞「團結十講」，這些都是非常危險的行為，是在刺激和挑戰中國大陸底線。中國大陸所以還未動武，並不是這些東西不夠刺激，而是因為考慮到自身發展需要和台灣的同胞感情，採取了克制態度。即便如此，中國大陸也在迅速收緊韁繩，比如開通舉報台獨平台，羅列頑固台獨分子名單，制裁台獨分子，出台對台獨行為和台獨分子的懲戒性法律規範等等。如果賴清德政府繼續挑逗刺激，說不準在什麼時候，大陸領導人失去耐心，一念間改變主意，想想說，算了，收了吧。對台獨、對賴清德政府來說，那就是滅頂之災。真到那個時候，打了就打了，你能怎麼樣？

這是民進黨政府必須當心的問題，是這幾場戰爭對台灣賴清德政府當局震耳欲聾的警醒。