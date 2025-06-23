專家警告：伊朗關閉霍爾木茲海峽為｢自殺性防禦｣　將是最後選擇

伊朗議會據報已批准關閉霍爾木茲海峽，以回應美國對伊朗多處核設施的打擊，但還需最高安全機構最終決定。



寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春23日接受《環球時報》採訪時表示，「作為一把雙刃劍，關閉海峽對伊朗也非常不利，甚至可以稱為自殺性防禦。伊朗目前仍有多個選擇，關閉海峽並非其最優解」。



霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接着北部的海灣、南部的阿曼灣以及更遠處的阿拉伯海。(Google Map)

牛新春表示，如果伊朗封鎖霍爾木茲海峽，那麼沙特、阿聯酋、科威特的石油貿易將受到嚴重衝擊，對國際能源市場而言將是一個重大衝擊。首先國際油價將暴漲，二是國際石油的供應也會出現中斷。如果態勢進一步發展，也可能波及全球產供鏈的安全與穩定，將全球經貿秩序帶入到混亂中。

牛新春說，對於美國而言，雖然自中東進口的石油量很少，但全球油價高度關聯，油價上漲勢必波及美國，這不可避免地會對美國通脹形勢形成打擊。

「目前來看，伊朗封鎖霍爾木茲海峽可能性比較小，因為這是伊朗最後的選擇。」牛新春分析說，「作為一把雙刃劍，關閉海峽對伊朗也非常不利，甚至可以稱為自殺性防禦。伊朗目前仍有多個選擇，關閉海峽並非其最優解。」

根據分析公司Vortexa的數據，從2022年初到今年5月，每天約有1,780萬至2,080萬桶原油、凝析油和燃油通過霍爾木茲海峽。(Reuters)

關閉海峽「對自己石油出口造成非常大的影響」

牛新春表示，「歷史上來看，雖然伊朗威脅要關閉霍爾木茲海峽並非首次，但是目前為止並未完全關閉過。因為，伊朗也意識到關閉海峽並沒有對美國和以色列形成精準打擊，反而對自己石油出口造成非常大的影響。」

牛新春認為，「對伊朗而言，除一步到位封鎖霍爾木茲海峽之外，還可能有更漸進、分段並具有針對性方式。」另外，牛新春還指，「目前來看，伊朗議會已經同意關閉海峽，但在伊朗的決策體系裡，議會並非核心部門，所以他們通過不具有決定性意義。」