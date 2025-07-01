盤點「超級網紅」特朗普5大特點　若來北京看閱兵肯定上世界頭條

不得不說，特朗普有時還挺可愛的。

看一段熱傳的小視頻，特朗普最近接受美國狐狸台（福克斯）採訪，女主持問他，怎麼看「中國知識產權盜竊」、「美國電信系統遭黑客攻擊」等問題。

顯然，這是不懷好意。

女主持還追問：「你怎麼能和一個明顯作惡的人談判，並且在經濟問題上信任他們呢？」

特朗普怎麼回答？

他「鬼魅一笑」，告訴女主持：「你認為我們不會這樣對待他們嗎？我們會的，我們做了很多事情。」

現場突然安靜了幾秒鐘。

用英國媒體的話說，特朗普的這番回答，令在現場拱火的主持人「一時說不出話來」。

不甘心的女主持，還接著追問：「世界就是這樣運轉的嗎？」

特朗普微微一笑回答：「世界就是這樣運轉的，這是一個肮髒的世界。」

有意思吧。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

完全我個人看法，特朗普有時確實很不靠譜，在我們看來，一些做法真是無厘頭、混不吝，但他至少有一個優點，不裝。

如果換做其他政治家，明明知道這是對中國抹黑，但可能就坡下驢，順著主持人的口徑，繼續妖魔化中國；但特朗普偏不，他知曉美國的一貫做法，他也堂而皇之說出來。

也不僅僅在中國問題上。

最近的幾個例子。

他剛剛又痛駡了一頓AT&T，因為這家電信公司，又放了他鴿子。

他說：很抱歉讓你久等了信仰領袖的電話會議。AT&T 應該好好整頓一下。請把這個消息傳達給在場的成千上萬的人。我們可能需要重新安排電話會議，但下次我們會選擇其他運營商。AT&T 顯然不知道自己在做什麼！

如果換做其他領導人，可能也會批評，但往往會含蓄，會婉轉，會點到為止，但特朗普偏不，正愁沒有上頭條的題材呢，AT&T你自己撞槍口了，那就往死命裡整。

當然，你可以說他沒有領袖風度，但他本身就不是一個傳統領導人，更何況，他雖然粗俗，雖然直接，但卻和普通人有共鳴，美國的AT&T確實很差，信號很弱，這不是現實嗎！

還有，他從來不怕朝令夕改，打自己的臉。

前幾天，他還和加拿大總理卡尼談笑風生，要推進美加談判；轉頭一聽到加拿大要繼續推進數字稅，他勃然大怒，不談了不談了，徹底不談了。

當加拿大趕忙認慫，暫停數字稅，他又立刻轉嗔為喜，來來來，我們接著談。

一個戲劇性、表演性人格，還特別喜歡上頭條。

他是美國總統，是房地產開發商，是選美比賽老闆，是極右陣營領導人……這都沒錯，從他的一系列政策上，我們可以看到這些身份的影子。

但我更有一種感覺，我們不能簡單視特朗普是一個總統，我們更要首先把他當做一個超級網紅，他是總統是房地產商不假，但他第一位還是網紅，而且他對當網紅樂此不疲。

這個超級網紅，有哪些特點呢？

我覺得，大致五個方面。

第一，流量第一。

沒有流量，就不會成為網紅。每天為了超級流量，特朗普也是煞費苦心。

比如，羅馬教宗去世後，他乾脆貼出了一張AI圖片，他成了新的羅馬教宗。白宮官號還轉發了。

奧巴馬當總統，小布殊當總統，拜登當總統，會貼出這張照片嗎？

萬萬不可能。

但特朗普真可能。他不會顧及，這是對逝去的教宗的極大不尊重，這是對天主教世界的極大冒犯。

他要的是全世界的關注，他要的是自己不斷上頭條，他要的是自己必須是世界的超級網紅。

為了吸引眼球，他需要不斷尋找新的題材。每天絞盡腦汁，也不容易啊。

只有我們想不到的，沒有他不敢說的，沒有他不敢幹的。

第二，不怕事大。

這與流量第一也相關。我們很多人，往往是多一事不如少一事，事情太大，心裡難免還會慌。

但特朗普不是。

他從來不怕事大，就怕事不大。事情不大，能上頭條嗎？

所以，他宣稱對全世界徵稅，很多人以為，美國這是與全世界為敵，戰線太長，盟友非盟友也不分，對美國也不利啊。

這只是我們正常人思維。但在特朗普眼裡，事情越大越好，這才有轟動效應，而且，什麼嚴重後果，他不怕，他都能搞定。

如果真搞不定，調整一下就行。反正，他最後總有理由，肯定是自己贏了，而且是贏麻了。

事實上，哪怕最近的以色列和伊朗大戰，美國最終下場，也與特朗普的特殊心態有關係。

特朗普一開始是不願意以色列打的，或者至少持默認觀望態度，但美國不下場。

但以色列一開打後，伊朗完全處於下風，至少特朗普周邊圈子裡，一片叫好聲；打仗嘛，肯定持續是世界頭條。

特朗普熬不住了，他想上頭條，他要摘桃子，所以，美國很快下場，B-2轟炸了伊朗三處核設施。

然後他接連不斷向世界宣佈：他的文治武功。

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

第三，他喜歡誇張。

這就不多解釋了，跟第一和第二也相關，語不驚人死不休嘛。

第四，他喜歡聽愛聽的話。

這一點很重要，我們看到，白宮風氣最近就為之一變。

副總統萬斯只要張口，必定一半是誇特朗普；國務卿魯比奧、國防部長赫格塞斯等人，更是一個比一個更會誇特朗普。

頌聖之風，在白宮現在是空前絕後。

但特朗普就喜歡這些，所以，很多外國領導人也投其所好，大展絕活。

日本首相石破茂去白宮，各種無死角誇特朗普；以色列總理內塔尼亞胡通電話，不盡誇讚滾滾來；即便普京，也是各種讚美特朗普，拜登跟你比，提鞋都不配。

最經典就是北約秘書長呂特，居然叫起了「爸爸」。雖然呂特紅著臉否認，但特朗普聽到了，特朗普很喜歡，特朗普回國，白宮的帖子就是：爸爸回家了。

北約峰會上北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）以「Daddy」以「Daddy」形容美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後，白宮在特朗普出席完北約峰會返美之際發布影片稱「爸爸回家了」，特朗普競選籌款部門更是開始銷售印有「Daddy」字眼的T恤。（特朗普競選籌款網站）

第五，他沒有道德束縛。

特朗普不是傳統政治家，什麼格局什麼慣例，他統統不在意。

他在意的是能第一時間上世界頭條，他在意的是能給自己給美國賺更多錢，他在意的是全世界怎麼誇他英明神武，什麼朝令夕改，什麼盟友敵人，他不在乎，他可以在最短時間內180度絲滑轉換，讓全世界目瞪口呆。

哦，他還希望拿諾貝爾和平獎。奧巴馬能得，特朗普卻沒有，他一直耿耿於懷。感覺今年諾獎再不給他，他都能將挪威議會的屋頂給掀翻了。

所以，特朗普確實很難對付，他有太多不確定性，他隨時會發飆掀桌子，他根本不在意你的面子你的利益。

但，特朗普有時也很可愛，他至少不裝不太假惺惺，他尊重強者也想成為強者，來來來，我們一起來做交易，大交易。

所以，當狐狸台女主持誘導他說中國壞話，他微微一笑靈魂發問：我們美國沒幹嘛？

美國幹得比全世界都多，卻反而莫須有指責中國。

川建國川建國，當然是玩笑，是網絡熱梗，但有時，川建國之名，真不是吹的。

東風-41在國慶70周年閱兵中首次亮相。（視覺中國）

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哦，昨天外交部記者會上，還有這樣一則對話，與特朗普有關。

彭博社記者詢問：回到剛才關於北京將於9月舉行閱兵的問題，共同社報道稱，中方計劃邀請美國總統特朗普出席。發言人能否證實？能否提供更多細節？

發言人毛寧回答：我剛才提到，上周國新辦的記者會介紹了抗戰勝利80周年紀念活動邀請外國領導人的情況和安排。你的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。

官方沒公佈的消息，我們自然都不知道。

完全我個人的看法，特殊的時刻，特朗普如果能來中國，中美俄作為當年二戰三大戰勝國，一起來慶祝二戰勝利80周年，何嘗不是一件美事？

第一，肯定上世界頭條；第二，絕對讓世界驚歎；第三，對愛看閱兵的特朗普來說，不到北京看閱兵，人生肯定是不完整的，剛看過華盛頓閱兵的鬆鬆垮垮，再看看北京閱兵的威武雄壯，那才過癮呢。

美國6月14日舉行34年來最大規模的閱兵。在閱兵儀式中，美國軍人的步操被指低能量、協調感不足（Reuters）

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