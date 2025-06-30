中國擬邀特朗普出席抗戰勝利閱兵？外交部回應

日本共同社6月29日引述消息人士報道，中國計劃邀請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9月訪華，出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利紀念日80週年閱兵式。6月30日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回應事件稱：目前沒有可以提供的信息。



在6月30日外交部例行記者會上，有記者提問稱，據日本共同社報道，中國計劃邀請美國總統特朗普參加9月在北京舉行的閱兵。您能否證實和提供更多情況？

對此，中國外交部發言人毛寧表示，在上周舉行的國新辦記者會上，有關部門介紹了抗戰勝利80周年紀念活動邀請外國領導人的情況和安排。你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。

2017年11月，美國總統特朗普在習近平的陪同下，在北京參加為他舉辦的歡迎儀式。（Getty）

據此前報道，日本共同社6月29日引述消息人士報道，中國計劃邀請美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9月訪華，出席9月3日在北京天安門廣場舉行的抗日戰爭勝利紀念日80週年閱兵式。報道引述消息人士表示，今年是聯合國成立80週年，9月適逢聯合國大會在紐約舉行，美國則提議中國國家主席習近平同月訪美。如果上述任何一項計劃落實，將是特朗普重返白宮以來，兩大經濟體領導人首次面對面會晤。

魯比奧等對華鷹派料反對

共同社指出，俄羅斯總統總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）可望出席9月3日在北京的閱兵式，如果美中俄三國元首同場慶祝「抗日戰爭勝利」，或引為日本政府憂慮。

根據中國外交部公布，習近平在6月5日通話時，曾邀請特朗普再次訪問中國。曾於2017年訪華的特朗普表示感謝，也同時邀請習近平訪美。消息人士指出，雖然特朗普很想訪問中國，但對華鷹派的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及許多高層官員可能反對他出席這場閱兵活動。

京憂重演澤連斯基白宮事件

消息人士又稱，北京對於習近平訪美也有顧慮，擔心將重演烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）今年2月到訪白宮時，與特朗普之間劍拔弩張的場面。據指出，中國正在考慮改由國務院總理李強出席聯合國會議。