台海有戰事｜制裁八家台灣軍工實體　傳遞了什麼訊息

中國商務部9日發布公告，宣佈從即日起，對8家台灣實體進行出口管制。公告說，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣地區實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施：一、禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

被列入出口名單的實體包括：漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、 中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。8家被制裁實體中，除了中山科學研究院為台灣重要的軍工研究單位，其它都是台灣重要的軍工廠商。其中漢翔航空為台空軍生產新一代訓練用「勇鷹」高級教練機，並為台灣F-16V戰機升級提供專案技術服務。經緯航太、仲碩科技是研發、生產軍民兩用無人機及後台系統服務的廠商，為台軍無人機及數後台支持系統等新武器裝備供應商。攻衛股份為生產軍警防護裝備的廠商。國際造船、中信造船、龍德造船等為台軍軍用艦船生產商，是台灣「潛艦國造」政策的重要參與者。

國台辦在回答記者相關提問時表示，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」「以武謀獨」，部分台灣地區實體參與其中，助紂為虐。商務部依照相關法律法規，決定將漢翔航空工業股份有限公司、國際造船股份有限公司等8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對「台獨」分裂勢力一再進行謀「獨」挑釁的嚴正警告。我們對此表示強烈支持。

國台辦的回應很清楚點明了制裁這8家實體的原因。這些實體是因為參與到賴清德的「以武謀獨」行為，助紂為虐，為台獨充當抓牙，為台軍提供用以謀獨的軍事裝備等被上了制裁名單。制裁他們的目的是為了「捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措」，同時也是對台獨分裂勢力謀獨挑釁的警告。這些官方語言翻譯得更直白一點，就是打擊台灣的軍事資源獲取能力，遏制台軍的軍事科技與現代化水平，降低潛在衝突中台灣的軍事抵抗能力。

配合對台軍演，解放軍東部戰區發布一則動漫片，暗示台灣現有的民主、自由、和平、繁榮都將毀於台獨。（解放軍東部戰區微信公眾號）

對這8家實體的制裁要和兩件事結合起來看。一是要和對美國某些對台軍售單位的制裁結合起來。自中美關係惡化以來，中國商務部2019年6月建立涉及面廣泛的不可靠實體清單制度，以針對包括危害中國國家安全和利益的實體。在這之後，作為對美製裁的對等報復和對對台軍售美國企業的懲罰，中國方面祭出過多輪針對美國軍工企業的制裁措施，包括美國內華達山脈公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司、無人機製造商急速飛行公司和BRINC無人機公司、英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳洲公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司、洛克希德·馬丁導彈與火控公司、洛克希德·馬丁航空公司、洛克希德·馬丁導彈系統集成實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室、洛克希德·馬丁風險投資公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力訊息技術公司，以及通用動力任務系統公司等數十家美國軍火公司和雷神公司海軍力量戰略業務部總裁芭芭拉·博爾戈諾維，以及BRINC無人機公司創始人兼首席執行官布萊克·雷斯尼克等多人都先後登上中國的制裁名單。

這些大名鼎鼎的美國軍火企業都是美國軍工複合體的重要組成部分，是對台軍售的主要單位。自兩岸分治以來，特別是台美斷交以來，這些美國軍火公司和美國政府合作，以「台灣關係法」和「對台六項保證」為藉口，打着幫助台灣增強防衛能力的旗號，介入中國內部事務，為台灣撐腰，向台灣出售先進武器系統，試圖阻止兩岸統一進程。

從針對這些對台軍售美國軍工企業進行制裁，到這次進一步對台灣軍工單位進行制裁，中國大陸阻止台軍從外部獲得軍工資源的繩索收得越來越緊。儘管目前還不能說這是武統的前奏，但是為可能的武統行動，阻止台灣獲得先進軍事裝備等資源，消除台軍的抵抗能力，已經再清楚不過了。

二是要和中國大陸對台政策的連續性結合起來。近年以來中國大陸明顯加大了推進統一的進程，也加大了對台獨的懲罰力度。2005年，當時台灣是陳水扁當政，中國大陸通過了《反分裂國家法》，想起來已經是二十年前的事情。在隨後的馬英九時代，兩岸關係進入良性發展軌道，主要以擴大和深入經貿與文化交流為主，政治層面的談判雖然沒有進行，但摩擦幾乎沒有。隨後的蔡英文任期，兩岸關係又重回緊張局面，但因為蔡英文屬於民進黨內還相對不是很激進的領導人，中國大陸給了她「為完成的答卷」的評判，終究還是保留了一線溝通的希望。但是自蔡英文第二任期之後，兩岸關係迅速惡化，佩洛西訪台導致了第一次圍島軍演。至賴清德上台，兩岸關係徹底崩塌。

身為「務實台獨工作者」的賴清德自當選以來就在兩岸關係上動作不斷，其中尤以在「520」登基典禮上拋出兩岸互不隸屬的「新兩國論」，提出實現實質台獨的路徑，和今年3月拋出「拒統17條」、把中國大陸定義為「境外敵對勢力」，以及正在進行的所謂「團結國家十講」最具挑釁意義。

國台辦批評民進黨企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背。（梁鵬威攝）

在蔡英文、賴清德政府刺激下，中國大陸的反制行動也隨即升級。2022年8月3日，中共中央台辦發言人受權發表談話表示，國家追究「台獨」頑固分子刑事責任具有明確的法律依據，凡是以身試法的「台獨」頑固分子，將會採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責。2022年8月16日，中共中央台辦發言人受權宣佈對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。

2024年6月21日，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。

2024年8月7日，國台辦官網新增依法懲治「台獨」頑固分子專欄，在清單在列的「台獨」頑固分子版塊內，逐一列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴等此前被列為「台獨」頑固分子的名單，在網頁下方還公布了相關線索的舉報郵箱。同時，公安部官網也新增了依法懲治「台獨」頑固分子的相關頁面。2024年10月14日表示，經核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索訊息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。

2025年6月 5日，廣州市公安局天河區分局發布《懸賞通告》，宣佈對台灣20名參與對大陸實施網絡攻擊的嫌疑人進行懸賞，這是大陸公安首次通過詳細的執法行動，對島內的「台獨」分裂勢力動手。《懸賞通告》顯示，大陸警方一舉查獲20名台灣犯罪嫌疑人真實身份，警方已經找到相關證據。

與此同時，在軍事層面，解放軍軍機繞台已成常態，而且已經連續進行了多次圍島軍演。以這樣的連續性觀察中國大陸的對台政策不難發現，這次中國大陸對8家台灣軍工實體實施制裁，不是一個孤立事件，而是將遏獨和推進統一在台灣軍工領域又向前推進了一大步。