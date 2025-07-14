比躺平更絕望！學歷貶值前途迷茫　內地年輕一代興起｢老鼠人｣文化

凌晨2時入睡，上午10時醒來，躺在床上刷手機到飯點。飯後睡個午覺，下午5時醒來劃幾下手機便到了晚餐時間，餐後接著刷視頻、玩遊戲到深夜……

這是安徽大學生尹浩（20歲）過去一年大多數時候的日常作息。他接受《聯合早報》採訪時坦承，自己是一名典型「老鼠人」，除了上課時間，宿舍裡1.2米寬的床鋪是他的「鼠窩」，而用遮光簾圍起來的空間，便是他的「鼠鼠世界」。

躺平再進化！中國Z世代掀起當「老鼠人」風潮 非懶惰而是更消極（AI生成圖像）

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過去幾個月，低能量的「老鼠人」生活方式在中國迅速走紅，成為繼「佛系」「躺平」「擺爛」後又一個受到關注的喪文化現象。這一概念最早源自俄羅斯，通過短片傳入中國後，被用來描述蜷居出租屋、靠廉價外賣度日、作息日夜顛倒的低欲望青年。

在中國經濟下行、青年失業率高企、社會內卷加劇的背景下，「老鼠人」相關話題全網瀏覽量近20億次；越來越多年輕人認同這一身份，並選擇成為「老鼠人」。

尹浩2023年剛上大學時，原本是個標準好學生——上課從不缺勤、積極參加社團活動，還經常在圖書館一待就是一整天。

然而，隨著步入社會的時間越來越近，來自小縣城的尹浩愈發感到力不從心。「我在人群中不突出，也沒有家庭托舉，單靠自己的努力想要出人頭地實在太難了。」

在室友影響下，尹浩的生活習慣逐漸向老鼠人靠近。他說：「最開始只是偶爾打打遊戲，後來熬夜越來越頻繁，慢慢就適應了這種『鼠鼠』的節奏，再也回不去了。」

「老鼠人」這一個概念不只代表著當代年輕人的現狀，更反映了大部份的年輕人對生活的無力感與頹廢情緒。（unsplash@jannerboy62）

武漢上班族趙雨晴（化名，28歲）成為老鼠人，則是她深思熟慮後的主動選擇。「反正生活也沒什麼期望，一眼望到頭就是這樣。與其出去閒逛，還不如窩在家裡。」

趙雨晴工作日是教培公司職員，每到週末就做起「老鼠人」。她是否出門，取決於有沒有垃圾要扔。「有垃圾要扔，我就順便下樓買兩天的菜；沒有垃圾，我就點兩天外賣，星期一上班時把兩天的外賣盒一起帶出門。」

宅在家裡的兩天，趙雨晴大多數時間用來看劇、打遊戲和發呆。只有當58平方米的出租屋髒到「實在看不下去」時，她才會打掃衛生。

不過，就連這個簡單的決定，她也要經過漫長的心理建設，「如果我是中午12點受不了地面太髒，大概要下午四五點才開始打掃。」

内地青年失業問題引起關注。（視覺中國）

老鼠人困境難解 努力不等於出路

看不到希望、對現實感到無力——這是兩名相差近10歲的受訪者成為老鼠人的共同原因。

官方數據顯示，過去幾年，中國大學畢業生人數持續攀升，今年高校畢業生預計達到1222萬人的歷史新高，也是連續第四年突破千萬人。與此同時，4月非在校生青年失業率雖然降至今年來新低，但仍高達15.8%。

尹浩的工科專業相對熱門，但他擔心學歷貶值，仍選擇通過考研究生延緩就業。作為文科生和大齡單身女性，趙雨晴對就業形勢更為悲觀：「這麼多大學生找不到工作，這麼多公司倒閉，能混口飯吃就不錯了，哪還敢提什麼要求？」

趙雨晴還觀察到，今年社會對高考的關注度明顯降低。她認為這反映出大眾認清現實，不再盲目相信「考大學就有好未來」。對於儲蓄，趙雨晴表現得更為坦然，「我的結論就是活在當下不存錢、不買房。說不定哪天就打仗了，房子說沒就沒了。」

儘管如此，趙雨晴依然強調自己對生活的熱愛：「我雖然是老鼠人，但我也是個熱愛生活的人……不是說我宅在家裡，就生活不正常了。」

尹浩也沒有完全放棄改變現狀。他偶爾會強迫自己回到圖書館，試圖找回曾經的勤奮。但他坦言，要走出老鼠人的舒適圈很難，「堅持不了幾天我就覺得精疲力盡，最後又變回窩在宿舍的『鼠鼠』。」

內地社會「內捲」的議題近年來備受輿論關注。圖為北京夜晚燈火通明的寫字樓。（視覺中國）

分析：反映年輕人對高壓環境集體抗拒

重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強接受《聯合早報》採訪時分析，相比過去的「躺平」，當下的老鼠人感受到的沮喪程度更深。

譚剛強說：「躺平僅僅是工作太勞累，或收入不高，但至少還有工作可做、有收入可收。當下年輕人面臨的現實，不再是簡單地振作起來就能解決——他認真讀書，但讀了書還是沒有出路；他認真工作，但工作都可能沒有了；他認真生活了，但生活質量也沒有提升。」

台灣開南大學人文社會學院院長張執中也認為，年輕人選擇做老鼠人，是他們對當前經濟社會條件、學歷投入與產出不成正比的回應，也是他們對內卷、加班文化和高壓環境的集體抗拒。

張執中受訪時說，這一代年輕人通過教育實現階級躍升的速度已經放緩很多，再疊加經濟放緩，他們的壓力和挫折感比過去來的更大。

2022年的中共二十大報告中，呼籲年輕人「懷抱夢想又腳踏實地，敢想敢為又善作善成，立志做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年」。老鼠人群體顯然與官方預期相差甚遠，但張執中指出，年輕人面臨的環境已經發生變化，不用過於非難或批評他們。

他說：「年輕人週末短暫放空，或者在互聯網上跟同溫層互相取暖、釋放壓力，這其實也是好事。」

譚剛強也認為，年輕人用「老鼠人」這個詞，通過自嘲減輕內在壓力，並在同齡人圈層形成同頻感應，一定程度上能緩解個體的孤獨和煩憂。

張執中補充，年輕人面臨的處境，與中國經濟能否再取得穩定增長息息相關。雖然當代年輕人比以往更主動地表達對工作環境的不滿，但能否改變現狀，仍取決於國家和企業能否真正為青年創造條件。

他說：「老鼠的意思其實就是它是底層，雖然是可以自由移動，但它去哪裡打個洞，其實都不太會被關注。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

