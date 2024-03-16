十不青年勁過躺平！中國年輕人新哲學　徹底放棄人生：反正沒希望

中國經濟持續低迷，再加上社會給予的巨大生活壓力，越來越多的年輕人乾脆選擇放棄，繼「躺平」、「擺爛」到「四不青年」後，最近更開始瘋傳一篇叫做「新時代『十不青年』」的文章，反映出了中國社會結構性的問題。



「十不青年」反映中國當代社會問題

近日，中國網路熱傳關於「十不青年」的網路文章，包括了十條年輕人比躺平更躺平的行為模式，包括不捐血、不捐款、不結婚、不生小孩、不買房、不買彩券、不入股市、不買基金、不扶老人、不感動等「十不」，反映出了中國社會現況及生存壓力。不少年輕人開始拒絕內卷、乾脆放棄競爭和努力，也表達了對政府與社會的不滿，引起網友熱議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友逐一分析「十不青年」現象

中國網站「知乎」有網友逐一分析「十不青年」現象，內文包含：



1. 不捐血：在街頭巷尾，我們常常看到獻血車停靠，但卻鮮有人問津。不獻血，是出於冷漠，還是基於理性的選擇？

2. 不捐款：信任危機與公益的無奈。當公益組織頻繁曝出醜聞，捐款成了很多人心中的疑慮。不捐款，是信任危機還是公益的無奈？

3. 不結婚：在現代社會，越來越多的年輕人選擇晚婚甚至不婚。不結婚，是婚姻觀念的轉變還是生活壓力的體現？

4. 不生小孩：隨著生育成本的上升和生育觀念的變革，越來越多的家庭選擇丁克。不生小孩，是自私還是理性？

5 .不買房：面對高昂的房價，很多年輕人選擇租房而不是買房。不買房，是房價之痛還是理性選擇？

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6. 不買彩票：在消費主義盛行的今天，很多人選擇不買彩票，是理性消費觀的崛起還是生活壓力的體現？

7. 不入股市：穩健投資觀的流行。與彩票類似，股市也是一個充滿風險的地方。

8. 不買醫保：醫保制度的不完善，讓很多人對醫保失去信心。不買醫保，是信任危機還是制度之弊？

9. 不扶老人：扶老本是美德，但在現實生活中卻成了風險。不扶老人，是道德困境還是法律保障不足？

10. 不感動：在網絡時代，人們每天面對大量的信息衝擊，導致審美疲勞。不感動，是麻木還是價值追求的迷失？

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年輕人看不到希望 乾脆放棄一切

根據自由亞洲電台報導，一名河北大學汪姓校友表示：「這一代年輕人看不到希望，所以就不再努力了，還不如躺平。」致使當代中國年輕人面對生活壓力，選擇不結婚、不生育和不買房子。

另外，不願意捐血是因為擔心自己的器官被強迫移植，不捐款則是因為年輕人認為，現在賺錢連自己都養不活，甚至需要別人救助，況且很多捐款會被別人貪汙吞掉，不如照顧自己最實際。

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