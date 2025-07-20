重要的是誰勝出嗎？從外賣大戰窺探中國經濟

引發全民狂歡的「外賣大戰」，已經接連在兩個週末成為社交媒體的關鍵詞。「瘋狂星期六」的架勢，美團和淘寶閃購不但沒放過彼此，也沒放過點外賣的所有人：高額滿減券對抗零元購紅包，兩大平台同時不限量發券、拉滿補貼，迅速席捲市場。兩周的美團和餓了麼的「神仙打架」，把京東先嚇退了一步：取消超時免單。



目前看，「外賣大戰」暫停！打開多個外賣App發現：本週末暫時沒有免費奶茶。各平台雖然還在發放優惠券，但力度明顯不及前兩個週末。喝著奶茶，觀摩「外賣大戰」，事實上內里讀的信息是什麼呢？

奶茶店爆單。（小紅書）

稍早之前，2025年上半年中國經濟的重要數據已出爐，GDP增長5.3%。我們都知道，GDP增長只是觀察經濟增長變化的一個維度，按照奧地利學派的角度來看，GDP數據遠如果只看GDP的話，也有很多辦法把數據「做好」。要衡量一個經濟體的發達程度，最關鍵的是生產力水平，生產力水平又是由社會分工程度所決定的。所以，評估中國經濟狀況，最重要的角度就是觀察社會分工的發展趨勢。

如火如荼的外賣大戰，提供了一個非常好的觀察窗口。從2月份京東入局挑戰美團到現在，外賣大戰進行了150天左右，幾乎成了一場全民參與的狂歡。其中最重要的指標，外賣日單量從商戰前的8000萬單左右暴漲到了峰值的2.5億單左右！

消費者喜滋滋領券比價薅羊毛，媒體則最關心誰勝出，但其實只要仔細想一想，除去到店自提的訂單外，超過2億的訂單通常會在30到60分鐘內送達。據媒體報道，外賣大戰期間，平均送達時長為34分鐘。為此，全國參與的騎手超千萬人，商家少說也有幾百萬，在各外賣平台的協調下，爭分奪秒服務於上億消費者。如此規模，如此速度，連真正的戰爭動員怕也很難做到，這不但是中國電商史上現象級的事件，更是人類社會分工的奇蹟。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

傳統電商在中國發展了已有二十來年，這本身就是社會分工的一次飛躍，根據商務部、國家統計局2025年1月聯合發佈的《2024 年中國電子商務發展報告》，2024 年全國電子商務交易額達到46.41萬億元，連續五年保持全球首位；其中全國網上零售額15.52萬億元，同比增長7.2%，佔社會消費品零售總額的 26.8%。網購用戶規模擴大至9.42億人，約佔網民總數的84.2%。據商務部測算，電商直接帶動約780萬個一線崗位，間接吸納近6800萬人實現靈活就業。

電商模式利用互聯網和物流，讓商品跨越了時空限制：過去在實體店貨架上有限的選擇，如今通過網上「貨架」可以大幅擴展，消費者能參與到全國乃至全球的生產者分工中去，也有了更多的選擇和議價權。電商物流體系讓偏遠地區的農產品直接銷往大城市，同時大量中小企業也能通過網店觸達消費者。綜合來看，電子商務在中國極大地提升了生產力，讓數億消費者和千萬商戶之間形成了高效的供應鏈和價值鏈，這不僅改善了人們的生活，更從根本上改變了傳統消費方式和產業分工格局。

雙11購物節，電商物流體系將各地商品送往消費者手中。（中新社）

值得特別一說的是美團率先提出「30分鐘送萬物」，要把應急的即時零售做成日常的購物模式。「30 分鐘送萬物」意味著整條鏈路必須像精密齒輪一樣咬合。第一步是供給端前置：平台在核心商圈布點「閃電倉」或「前置倉」，提前囤好常用及應急品；同時把周邊便利店、大小超市、藥店、餐飲檔口等線下門店一並納入同一庫存池。

第二步是數字化統籌：後台系統實時同步商家庫存、騎手位置和用戶訂單，用算法按秒級更新最優配對方案。第三步是履約執行：騎手端 APP 收到指令後立即搶單，智能路線規劃自動規避擁堵；倉內揀貨、門店出餐與騎手到店幾乎同時完成。

整個過程中，平台、商家、騎手三方的信息流與實物流保持毫秒級同步。只有供給前置、數據驅動與運力協同三位一體，這套「即時零售發動機」才能真正跑得快、跑得穩。而最重要的是，必須有相當大的規模，才可能以規模效應將履約成本降低到消費者願意接受的範圍內。所以，衝擊單量擴大規模就成了這場大戰的重中之重。

內地外賣平台近年興起，改變了不少民眾的生活習慣。（資料圖片）

幾千萬上億的單量，乍一看似乎很難，但外賣大戰以來，短短幾個月的飛速發展，表明競爭正是實現突破性創新的最好催化劑，其效果甚至超越了所有參與者的預期。

在競爭的壓力下，各方必須竭盡所能以最優的價格為消費者提供最好的服務，以贏得消費者的「選票」。因此，不能僅限於展示已有的成果，而是要不斷地學習，不斷進步，發現以前沒有注意到的商機，沒有充分利用的資源，總之，要最大限度地發揮所有潛能。

一個例子就是京東入局，阿里才如夢初醒，原來可以在電商主站嵌入外賣的入口。京東沒有外賣團隊，而阿里本就有成熟的餓了麼，只是白白閒置資源，耽誤了七年！所以我們看到，淘寶閃購上線後，一路開掛，從2000萬單飆升到了8000萬單，其中非餐飲類商品訂單達到了1300萬單。而且最近閃購和淘寶主站的結合明顯加強，淘寶通過點外賣送省錢卡、送淘金幣等方式為主站引流，打破了電商與本地生活的界限。

一方面，淘寶主站日活4億左右，為閃購帶來了潑天流量；另一方面，淘寶閃購的日活已達到了2億，並以周環比15%的速度增長，也為主站帶來了活躍的新客戶群，同時強化了「萬能的淘寶」的消費者心智。這樣，即使淘寶在閃購外賣虧錢，也可以作為主站的營銷費用，立於可進可退的不敗之地。

黃的靈vs藍的贏，美團與餓了麼開打新商戰。

如哈耶克所說，競爭是一種發現的過程。如果沒有這次激烈的三國殺，阿里雖然手握現成優質資源，也不知道該怎樣利用，餓了麼恐怕仍在邊緣掙扎；即使有類似的設想，也不可能如此迅速地產生效果。美團和京東也是類似。如果沒有美團發展即時零售的壓力，京東不會首開傳統電商送外賣的先河；而美團商戰之前日單量6000萬，現在破億，背後也有著大量的發現、整合和創新。

必須糾正常見的誤區，就是把商戰與真刀真槍的戰爭相提並論，但市場上的競爭與戰爭完全不同。戰爭是要消滅敵人，是你死我活的負和博弈。而商戰的本質是要競爭交易機會，在外賣大戰中，三大平台競爭的是為消費者服務的機會，相應地，也是競爭與騎手和商家合作的機會。勝出的是成本更低、效率更高、能更好配置資源的一方，但這並不必然只有唯一贏家，也可能出現多個贏家的局面。不管是誰勝出，都意味著提升效率，深化分工，開拓市場，整個社會都因此而得益，是做大做好蛋糕的正和博弈。即便「輸家」也只是把資本從低效賽道撤出，重新在別處創造價值。

因此，外賣大戰的勝負不是最重要的，重要的是各市場主體如何通過這一過程，拓展新市場、引入新業態、鞏固舊業務——總之，如何將社會分工合作推向更深層面。

外賣大戰更像是一面鏡子，折射出當下中國經濟正經歷的深層變革：首先是消費主導——從拉動經濟增長的「三駕馬車」來看，近幾年消費一直是拉動經濟增長的壓艙石。

2024 年最終消費支出對 GDP 增長貢獻率達 52%。2025年上半年，消費延續了這樣的態勢，成為拉動經濟增長的最大動力。上半年，最終消費支出對經濟增長貢獻率為52%，資本形成總額貢獻率為16.8%，貨物和服務淨出口貢獻率為31.2%。產能佈局、供應鏈配套乃至金融服務都向「用戶先行」重構，從選品、設計到渠道全程都圍繞著消費者需求進行。