南京紅姐vs大連女學生被開除：性壓抑的雙重標準正拖垮中國經濟？

7月份「南京紅姐」（又稱「南京紅老頭」）以及大連工業大學女大學生出軌被開除兩起新聞引起了兩岸三地的廣泛關注，表面看是關於性醜聞，但這兩起事件其實反映了一個更加深層的問題——中國的性壓抑文化如何影響著經濟和消費。



南京紅姐事件——1600名男性為何被騙上床

「南京紅姐」事件可能是近年來最離奇的新聞之一。一個38歲的男人焦某某，用最簡單粗糙的道具——一頂假髮、全臉塗白、穿連身洋裙，就成功扮成女人，網傳竟然騙到超過1600個男人上床！而且還偷拍了他們的私密影片。不過警方通報指出，網傳南京60歲大叔男扮女裝及與千餘人發生親密行為信息不實，涉事男子已被拘捕，但並未提及準確人數。

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

網上瘋傳「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

最令人深思的是，這個「紅姐」的成功並不是靠外表，因為有網友指出，部分受害者在影片中眼神猶疑、神情複雜，明顯已經察覺到「紅姐」是男性。那為什麼他們仍然願意繼續

有分析指出，答案就是情緒價值，「紅姐」提供的不只是性服務，更重要的是情感陪伴。他會要求來訪者帶牛奶、食用油、西瓜、小家電等禮物，這種儀式感和被需要的感覺，正好填補了這些男性內心深處的情感空虛。

大連女大學生事件——現代版蕩婦羞辱的荒謬劇

另一起同樣引發熱議的新聞是大連工業大學女學生李某某與烏克蘭電競選手Zeus的事件。這個21歲的女生在2024年12月與Zeus發生了親密關係，沒想到Zeus竟然將他們的私密影片放上社交媒體粉絲群，有網傳消息指李某某已有男朋友，此舉屬於出軌。

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網民起底發現Zeus其實已經結婚，還有一個女兒。雖然事後Zeus說自己是單身，還說從未說過中國女孩輕浮，但網民並不買賬，指Zeus反覆強調是無心之失，毫無後悔之意。

Zeus在其X平台帳號回應事件。

然而大連工業大學竟然以「有損國格、校譽」為理由要開除李某某，他們引用的是《大連工業大學學生違紀處分規定》第十九條第六款：「與外國人不正當交往，有損國格校譽的，視情節給予記過及以上處分」。

現在是21世紀，竟然還有這麼落後的校規？而且Zeus是始作俑者，作為真正侵犯女性隱私權的罪犯，竟然逍遙法外，而受害者李某某卻要面臨被開除學籍的嚴重後果。

Zeus去年12月在上海參加電競比賽。

法律專家和社會輿論的反思

法律專家和社會輿論都對校方的決定提出強烈質疑。浙江豐國律師事務所陳松濤律師認為，「學校這次等於是頂格處分這名女生了，這個事情如果上升到有損國格、校譽，感覺過於嚴重。而且影片是其他人發出來的，女孩和外國男人發生關係，影片是被別人發布出去的，女生也是受害者。」

在討論大連工業大學的女孩出軌事件時應該區分公域和私域、區分道德問題和法律問題，不可以上綱上線，不可以雙標。出軌只是親密關係、家庭倫理範疇的過錯，既不違法，又不涉及大是大非，與國格無關，公眾無謂過度反應。

涉事學校。（校方官網）

涉事學校。（校方官網）

胡錫進更直接地批評校方的決定。他說李某某如果是出軌無疑做錯了，但說她有損國格，這個認知和定性極不嚴肅。胡錫進指出，Zeus將親熱影片發到網上炫耀，才是侮辱了烏克蘭的國格。他呼籲中國有關方面應當對Zeus實施經濟制裁，而且應該永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。

網民的反應更直接地揭露了社會的雙重標準：「紅爺都要進去了都不知道叫什麼名字，輪到這個女孩就開始帶大名上熱搜了？」「女生行為確實不妥，但是以『有損國格』這一來處罰，真是昏了頭」「偷拍的怎麼樣了？」「紅爺影片男主角怎麼沒這種待遇？」

這些留言反映了一個殘酷的現實：同樣是性醜聞，男性受害者可以匿名，但女性就要實名羞辱；同樣是受害者，女性要承受更大的社會壓力和後果。

數據揭露——中國性蕭條的驚人規模

上述兩單性醜聞，背後其實是與中國性壓抑文化、性蕭條有關。2024年，北京大學和復旦大學聯合發起的「中國人私生活質量調查」，調研了近7000人，結果顯示中國年輕一代的性活躍度日益下降。

最驚人的數字是什麼？只有大約一半的95後每個星期都有性生活！這個頻率明顯低於80後和90後。更誇張的是，在擁有配偶的95後受訪者中，過去一年沒有性生活的男女比率分別為14.6%和10.1%，遠高於更年長的70後和80後。

示意圖。（視覺中國）

北京大學社會研究中心副教授於嘉分析說，經濟形勢越差，年輕人的性活躍度越低。她引述接觸到的中國年輕人說法，當下社會競爭太激烈，「戀愛或性帶來的愉悅感，都比不上考上研究生、找到一份好工作的快樂」。

於嘉。（官網截圖）

《環球時報》前總編輯胡錫進5月發文，大膽地指出內地「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一。他認為內地要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性的問題上過度嚴厲，他明確表示反對「萬惡淫為首」的舊觀念。

值得注意的是，7月14日東莞市發布的《促進服務消費高質量發展實施方案》，當局表明將「激活夜間消費動能」，對酒吧與娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出實施「應批盡批」，被視為近十年來最大幅度的政策轉向。

儘管官方未提到色情產業，但性產業過去曾是東莞經濟的重要組成部分。2014年中央嚴打當地「黃賭毒」之前，逾2000家娛樂場所曾為地方經濟帶來大量就業與租金收益。

示意圖。（視覺中國）

性壓抑文化的深層危害

從這兩個事件，我們可以看到中國性壓抑文化的深層危害：

首先，它扭曲了正常的性觀念。當性成為禁忌，年輕人就會尋求不健康的發洩途徑，南京紅姐事件就是一個典型例子。

其次，它強化了性別歧視。女性的性自主權被否定，任何與性相關的行為都會被放大成道德問題，而男性就相對容易被原諒。

第三，它阻礙了經濟發展。當人們的基本情感需求得不到滿足，消費動力自然下降，這是胡錫進分析的核心觀點。

陪伴經濟興起——情緒價值勝過情慾的新時代

有趣的是，在性蕭條的同時，陪伴經濟卻蓬勃發展。近年爆紅的「泰山陪爬」服務就是一個典型例子。這項「陪伴服務」不只考驗體力，也需要提供情緒價值，比如提前準備墨鏡、登山杖等物品。

「南京紅姐」假扮女人誘騙大量男子發生性關係。（網絡圖片）

為什麼「紅姐」會這麼受歡迎？正是因為他提供了「情緒價值」，填補了中國性壓抑一代的情感需求。而回顧近期爆紅的盲盒、潮玩，再到虛擬伴侶、智能寵物等，都是性壓抑時代的心理出口，這種消費模式在經濟低迷時更顯韌性。內地有調研報告預測，到今年年底，中國陪伴經濟市場規模有望達到500億元！

從性壓抑到經濟重振——21世紀中國的必修課

總結來說，南京紅姐事件和大連女大學生事件，表面看是兩起獨立的性醜聞，但深層次反映了中國社會的性壓抑問題。這種壓抑不只影響個人幸福，更直接影響了經濟發展和消費能力。

南京紅姐事件

南京紅姐事件

當我們仍然執迷於「萬惡淫為首」的舊觀念，當我們仍然用「有損國格」來羞辱女性，當我們仍然對性採取回避和壓抑的態度，其實是在影響經濟發展。

一個健康的社會需要包容、開放、尊重個人自由，需要正視性作為人類基本需求的現實。只有這樣，才能夠真正解決性蕭條帶來的經濟問題，才能夠建立一個真正現代化的社會。