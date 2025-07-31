北京養老院31人慘死　暴雨近一周為何不轉移？　亟待查清嚴肅問責

北京暴雨最壞的消息終於來了。北京市7月31日公布，近期暴雨已導致44人死亡、9人失蹤。其中密雲區受災最嚴重，因災死亡37人，一家養老院更有31人死亡。悲痛與憤怒瀰漫網絡，公眾要求徹底查清真相和嚴肅追究責任。



密雲區委書記余衛國講述災情時眼泛淚光。（影片截圖）

密雲區委書記余衛國在記者會上講述災情時眼泛淚光，他未有說明養老院31名死者中有多少是老人，多少是工作人員，不過他說「這些老人都與我父母的年齡相仿，卻因為暴雨災害不在了」，可以推測死者大部分為老人，當中不少更是完全沒有逃生能力的卧床失能老人。

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，有老人在窗邊求救。（中國消防）

事實上，密雲區面對暴雨並非毫無作為。在汛期前，密雲區就轉移了1.6萬餘人。不過余衛國承認，「長期以來，養老中心所在鎮中心區域，都是安全的，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足的」。

余衛國又說，「深刻反思這起事件，我們工作中還有很多需要改進的地方」。

雖然這是官方對責任的初步承認，但有很多疑問仍未解答。

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

暴雨近一周為何仍不轉移？

養老院是在7月28日遭洪水圍困，繼而發生慘劇。但密雲區早於7月23日起已經遭遇「連續極端強降雨」。

按理說當局有充足時間轉移養老院的人員，但在這近一周的時間，為甚麼決策者會堅持「養老中心所在鎮中心區域，都是安全的」，其中究竟有甚麼科學理由？相關氣象或水利部門有沒有參與決策？有沒有官員提出過異議？

余衛國在記者會中詳細講述本輪強降雨有多歷史罕見，破壞性極大，但是這場暴雨並非發生於一朝一夕，決策者在這一周裡有沒有因應過情況改變策略？還是因循守舊，依循過往沿用的方式應對災情？

這些問題的答案都無法由公眾或媒體回答，而是必需由官方派出專家組作出調查才能獲得。

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

天災人禍難區分並非不追責的理由

在重大自然災害中，區分天災與人禍往往是問責的難點。然而，過往如2021年鄭州水災案例表明，當災害造成的傷亡與損失明顯源於人為的預防不足、應急不力或管理失當時，即便起因是天災，也應被視為人禍並追究責任。

本次事件是極端天氣下脆弱群體遭受重創的慘痛教訓。當局當務之急是徹底查明事件真相，釐清事件從預警發布、信息傳導、應急預案制定與執行、日常監管以至救援行動的每一個環節是否存在失職瀆職行為，以及又是誰失職瀆職，從而問責。

嚴肅問責不僅是對逝者的告慰，更是對公眾關切的回應、對在職官員的警示，以及對推動國家治理體系進步的必然要求。只有讓責任人付出應有的代價，才能令在職者知所警剔，避免悲劇重演。