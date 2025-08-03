中美若爆發台海衝突誰會選邊站？　學者：幾乎沒有國家願意捲入

撰文：觀察者網
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本文獲《觀察者網》授權轉載，作者為國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波。

外界一直猜測，一旦中美因台海爆發衝突，哪些第三方國家會捲入其中。6月，《經濟學人》發表了一篇專門探討這一問題的文章。近日，英媒報道稱，美國正在向日本和澳大利亞施壓，就台海突發事態中的具體介入角色作出明確表態。

中朝國旗、中國朝鮮（Getty）

看起來，站在中國一邊的國家恐怕寥寥無幾。中國唯一的條約盟友是朝鮮。1961年的《中朝友好合作互助條約》規定，任何一方若遭無端攻擊，雙方須採取「一切必要措施」共同應對。雖然朝鮮已向烏克蘭前線派兵援俄，理論上未來也可能出兵助華，而且相比俄羅斯，中國對正遭受國際制裁的朝鮮政權顯然更為關鍵，但目前中朝關係的溫度似乎不及俄朝之間熱絡。

巴基斯坦被稱作中國的「鐵哥們」。鑑於印巴關係已幾乎無法挽回，若事態發展到最糟糕的地步，中國要求巴基斯坦出手牽制印度，巴基斯坦或許會認真考慮照做。然而，若要巴基斯坦為了協助中國而與美國為敵，則幾乎不可能——畢竟美國仍是巴基斯坦的主要援助國。

8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克一軍港，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。（新華社）

中國最倚重的戰略夥伴無疑是俄羅斯，兩國的親密關係體現在定期舉行的海空聯合演習中。但如果中國在俄烏衝突中沒有向俄羅斯提供軍事援助，俄羅斯又為何要捲入台海衝突呢？想必俄羅斯會繼續向中國出售石油和天然氣，就像中國仍在向俄羅斯出售非軍事物資一樣，但大概也就僅限於此了。

在美國一方，願意在與中國衝突時提供軍事支援的國家也屈指可數，且多半也不會心甘情願。《經濟學人》的文章似乎也持此觀點，文中引用了新美國安全中心（CNAS）的一份最新報告，只是該報告的分析並不能完全令人信服。

報告的第一條結論顯而易見：如果美國按兵不動，其盟友也會袖手旁觀。第二條結論是，一旦美國介入，受其影響最大的盟友將是日本和菲律賓。日本的參與程度大概率僅限潛艇巡邏或導彈打擊；菲律賓則會更加謹慎，但若解放軍陷入僵局，它可能趁機在南海推進其主權聲索。

我同意日本和菲律賓會是受影響最大的國家，因為它們都處於靠近中國海岸的第一島鏈上。不過，除非日本自身先遭到中國攻擊，否則它最多只會為美國提供後勤支援，不至於對中國發動導彈攻擊。

美國核動力航空母艦“羅斯福號”停靠釜山作戰基地，準備參加美日韓首次多域聯合軍演。(Reuters)

至於說菲律賓會趁機在南海「撈地盤」，更是無稽之談。倘若如此，軍力遠勝菲律賓的越南和馬來西亞為何不出手也撈地盤？一旦中美開戰，所有東南亞國家面臨的挑戰都將是如何避免這場衝突波及整個地區。若衝突升級為全面戰爭，南海那些有爭議的島嶼恐怕都將不復存在。

新美國安全中心的報告說得沒錯：另一批與美國關係密切的盟友——韓國、澳大利亞和印度——受到的衝擊會相對有限，但美方大概率仍會施壓，要求它們出力。其中，韓國的首要關切始終是朝鮮半島的局勢。

澳大利亞能為美國提供的最大支持，莫過於允許美國使用其軍事基地對中國的艦船和飛機發動攻擊。澳大利亞官員擔心，若在任何衝突中保持中立，「奧庫斯」潛艇項目或將告吹，這種擔憂可以理解，但對澳大利亞而言，避免與本國最大的貿易夥伴發生戰爭，難道不比購買幾艘潛艇更重要嗎？

當地時間2025年7月11日，澳大利亞布里斯班，美國海軍「美利堅」號兩棲攻擊艦停靠在港口。（CFP）

中國國內有人擔心，一旦台海開戰，印度會趁機在實控線附近蠶食更多領土。但在我看來，這種情況不會發生。我贊同新美國安全中心報告的判斷：印度的首要任務將是全力守住與中國的陸上邊界。

總而言之，幾乎沒有國家願意捲入中美之間的衝突。洛伊研究所的分析指出，全球已有119個國家——占聯合國成員總數的62%——選擇接受北京提出的主權表述，承認中國對台灣擁有主權；其中89%支持中國完成統一，但並未明確要求這一過程必須和平進行。

中國國家主席習近平同美國總統特朗普在大阪舉行會晤。

美國想逼盟友選邊站隊，恐怕比它預想的要難，尤其當它自己的介入理由前所未有地站不住腳時。對華鷹派人物埃爾布里奇·科爾比去年9月在《華爾街日報》撰文直言，「台灣對美國而言，並非生死攸關。」

如果現任美國國防部負責政策事務的副部長科爾比的立場都能「明顯軟化」，如參議員羅傑·威克在其提名聽證會上所說的那樣，這就透露出風向正在變化。美國總統特朗普一向不吝表達個人觀點，卻在台灣問題上出奇的沉默——他是在靜待時機、準備「交易」嗎？這份沉默，實在是震耳欲聾！

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