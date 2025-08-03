駐美大使謝鋒再提乒乓外交　中美要和平共處不能踩線越界

據「中國駐美大使館」公眾號消息，2025年8月2日，中國駐美國大使館為美國馬里蘭州青少年匹克球文化交流訪華團舉辦開放日活動，謝鋒大使發表講話時稱：「中美要在這個星球上和平共處，也不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界。」



駐美大使謝鋒。（中國駐美大使館）

謝鋒表示，半個多世紀前，「乒乓外交」叩開中美交往大門，兩國人民的真誠願望讓中美打破堅冰。今天，匹克球運動架起中美交流新橋，兩國人民的友好互動為中美關係再添暖意。中美關係又站在一個關鍵歷史節點，這個「大球」仍需許多「小球」來推動，未來仍要由兩國人民來創造。

中國駐美國大使館為美國馬里蘭州青少年匹克球文化交流訪華團舉辦開放日活動。（中國駐美大使館）

謝鋒指出，就像在匹克球賽場上要遵守「比賽規則」，中美要在這個星球上和平共處，也不能在涉及彼此核心利益的問題上踩線越界；匹克球比賽要努力創造「得分機會」，中美也應當探索擴大合作領域，多辦一些有利於兩國和世界的大事好事。中國人常講，「友誼第一，比賽第二。」尼克遜（Richard Milhous Nixon）總統也說過，「乒乓球比賽會有輸贏，但最大贏家是美中人民的友誼」。唯有走動才能走近，唯有交流才能交心。希望中美人民多走動多交流、做夥伴做朋友，讓中美關係的力量源泉湧動不息，共同探索新時期中美正確相處之道。希望小小的匹克球，繼續帶着友誼的溫度，在太平洋上空劃出更多美麗的弧線，搭建中美交流的新平台，續寫人民友好的新篇章！