拼多多罰15億｜員工吞紙滅證、肢體衝突　官方為野蠻生長劃下紅線

肢體衝突、執法人員骨折、腳踝軟組織挫傷，甚至有人當場將寫有提示內容的A4紙揉成一團吞下，以圖毀滅證據……這些看似出自警匪片的戲劇性情節，卻真實發生在中國電商巨頭拼多多員工與監管執法人員之間。



中國國家市場監督管理總局4月17日公布，對拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓七家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰決定，處以罰沒款共計35.97億元（人民幣，下同）。

其中，拼多多被罰15.22億元，金額遠高於其他平台。三大外賣平台中，美團被罰7.46億元，京東被罰6.35億元，餓了麼被罰5.58億元，其餘平台罰款則在數千萬元級別。

據新華社報道，這是中國2015年修訂食品安全法以來，面向平台開出的最大金額罰單。所謂「幽靈外賣」，是指電商平台未履行資質審查義務，放任縱容偽造或未取得食品經營許可的「幽靈店舖」開展的餐飲外賣活動，為食品安全埋下隱患。

圖為「幽靈外賣」黑色產業鏈示意圖。（人民日報）

相比其他平台，拼多多的問題不僅在於監管失守，更被官方點名指存在暴力抗法的行為。市監總局在行政處罰決定書中說，拼多多多次無正當理由拒絕提供相關材料和信息，或提供虛假材料，甚至通過暴力、軟對抗等方式阻礙監管執法。

拼多多是唯一一家被官方指控存在暴力行為的平台，也是唯一一家按「每未履行一家店舖的資質審查義務處以16萬元罰款」從重處罰的平台。

財新網此前報道，市監總局去年12月赴拼多多上海總部調查期間，執法人員曾與多名拼多多員工「產生肢體衝突」。當時官方並未公開回應，但此次罰單公布後，新華社披露，一名專案組執法人員因企業員工故意關門，導致左手食指骨折、右腳腳踝軟組織挫傷。

市監總局主管報紙《中國質量報》星期一（4月20日）進一步披露，骨折事件發生次日，專案組繼續調查時，平台安保負責人突然情緒失控，當著公安和專案組人員的面，帶人衝擊辦案現場，對執法人員推搡拉扯，發生暴力抗法事件。

執法人員。（央視新聞）

更具戲劇性的一幕發生在事後談話中。報道稱，專案組聯合屬地公安及市場監管部門，就暴力抗法事件與平台展開談話時，一名工作人員在A4紙上寫下「沉默」「不說」等字樣，試圖提示接受問詢的同事。被當場發現後，他直接將紙揉成一團，當著所有人的面吞了下肚子。

事件曝光後，迅速在網上引發熱議。有人調侃拼多多培養出了一批「死士」，也有人批評拼多多早已忘記初心，公然與監管對抗，就是對消費者利益的漠視，「有錢了，就忘了是誰把你們捧起來的」。

對此，拼多多回應稱，已收到行政處罰決定，「誠懇接受，堅決服從。我們將以此為戒，進一步規範業務流程，完善升級，堅守初心，積極履行社會責任。」

從草根電商到監管風暴中心

拼多多成立於2015年，早年憑藉低價日用品等高性價比商品迅速打開市場，精準切中了低收入群體對「便宜又實用」商品的消費需求。此外，平台通過「砍一刀」等營銷方式，讓用戶為了省錢主動在朋友圈和社交群中轉發分享，吸引更多人參與拼團，也推動平台用戶規模快速擴張。

拼多多百億補貼活動。（網絡圖片）

隨著商品種類不斷增加、價格持續壓低，平台上也逐漸滋生出大量偽劣、仿冒及侵權商品。2018年，市監總局就因銷售侵權假冒商品等問題約談拼多多。公司創始人黃崢當時表態稱，將站在消費者角度紮實解決問題，認真全面整改。

一年後，拼多多推出聲勢浩大的「百億補貼」計劃，通過吸引更多知名品牌入駐，並以平台補貼差價的方式，讓消費者以更低價格購買正品商品，同時保障商家按約定成本價結算。這一策略迅速提升了平台口碑，也吸引大量商家和消費者湧入，推動拼多多持續盈利與擴張。

短短幾年間，拼多多從一家依靠風險投資支持的初創企業，成長為中國頭部電商平台之一，市值甚至一度超越阿里巴巴。

2018年7月26日，拼多多（股票代碼：PDD）在美國納斯達克（NASDAQ）掛牌上市。（網絡圖片）

不過，在規模和財富快速擴張、增長的同時，圍繞拼多多的爭議也越來越多；消費者長期投訴平台存在銷售侵權產品、產品質量缺陷及虛假宣傳等問題。根據消費保平台統計，2023年至2025年，平台累計收到與拼多多相關投訴31萬9749件，涉訴金額超過2.68億元，平均解決率僅為8.21%。

企查查數據顯示，截至星期二（4月21日），拼多多核心運營主體之一「上海尋夢信息技術有限公司」的企業風險摘要中，司法案件多達18萬1197條，裁判文書9萬3383條，立案信息9萬5987條，開庭公告15萬4140條，案由主要集中在商標侵權、著作權侵權及專利糾紛等領域。

除了上述爭議，拼多多也捲入稅務問題。今年1月，中國國家稅務總局上海市長寧區稅務局對拼多多處以10萬元罰款，原因是公司未按照規定報送涉稅信息。

彭博社此前報道，去年發生執法人員受傷的肢體衝突事件後，中國官方進一步擴大對拼多多的調查力度，並在數周內從多個部門抽調100多名調查人員進駐公司上海總部，展開大規模現場核查，調查範圍涵蓋涉嫌虛假交付、稅務問題等多項不當行為。

拼多多「飄了」？

分析認為，拼多多此次被曝出暴力抗法，並被開出「天價」罰單，背後離不開這家電商巨頭在激烈競爭中的現實困境。與其說拼多多如今很「狂」，不如說它其實很「急」。

在中國經濟復蘇乏力、消費支出趨於謹慎的背景下，即便是主打低價的平台，消費者也開始收緊非必要消費，拼多多的增長速度也隨之放緩。

財報顯示，拼多多去年銷售及營銷費用達1252.88億元，同比增長12.57%；但歸母淨利潤僅為993.64億元，同比減少11.62%，意味著平台花得比以前多，卻賺得比以前少。

更棘手的是，市場蛋糕在變小，搶蛋糕的人卻越來越多。過去一年，中國即時配送和電商市場競爭持續升溫，各大平台都在拼命守住市場份額，價格戰此起彼伏。

拼多多智能櫃。（網絡圖片）

面對愈發嚴重的行業內卷，中國官方持續加強整治，要求互聯網平台規範補貼行為，遏制惡性低價競爭。今年4月，《互聯網平台價格行為規則》正式施行，明確禁止平台強制要求「全網最低價」。這意味著，依靠極致低價、強補貼和高效率流量分發迅速崛起的拼多多，不得不重新調整自己的增長模式。

而在激烈競爭與監管收緊的雙重壓力下，拼多多的「急」，也可能成為公司在灰色地帶鋌而走險的催化劑。它放任「幽靈店鋪」存在，就被指是為維持銷售數據和利潤的捷徑。

這也折射出暴力抗法事件的另一層含義。過去，拼多多依靠遊走於灰色地帶的「野蠻生長」不斷壯大，但當這種模式形成慣性，企業內部也容易滋生對監管的輕視，給人一種「拼多多飄了」的感覺。

今年4月，《互聯網平台價格行為規則》正式施行，明確禁止平台強制要求「全網最低價」。（聯合早報）

有輿論認為，暴力抗法的發生，反映出拼多多成長為大型平台後，自認為擁有更強的話語權，開始試圖對監管劃出自己的邊界。而這筆逾15億元的重罰，則被視為官方一次明確而強烈的震懾。

類似的信號也並非首次出現。2020年，阿里巴巴創始人馬雲公開發表「當鋪思想」言論，稱中國金融沒有系統性風險，是因為「基本沒有系統」。同年底，由他實際控制的螞蟻金服上市被突然叫停，外界普遍將這視為官方對馬雲試圖主導金融秩序的一次警告。次年4月，阿里巴巴更被指違反《反壟斷法》而遭罰182.28億元，在這一連串打擊下，阿里市值嚴重受損，加上宏觀環境與自身戰略等多重因素，阿里今天的市值較其2020年的歷史巔峰仍有超過50%的差距。

無論拼多多此後如何整改，外界普遍認為，在被罰15億元後，它短期內勢必會更「安分」。但從財務體量來看，2025年拼多多淨利潤近994億元，儘管較上年有所下降，此次罰款僅占淨利潤約1.5%，遠不足以傷筋動骨。

只是，從罰單背後的監管信號來看，官方正在為拼多多「野蠻生長」的時代劃下更清晰且嚴厲的紅線。對拼多多而言，即便這筆罰款談不上「肉痛」，接下來恐怕也不得不更加小心翼翼，以免招來更嚴厲的監管行動。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

