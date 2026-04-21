拼多多被查　有員工寫字提示同事保持沉默被發現　將A4紙生吞入肚

近日中國國家市場監管總局公布對7家電商平台「幽靈外賣」案的行政處罰決定，其中拼多多重罰15.22億元（人民幣，下同），還被爆出與市監局官員發生暴力衝突。20日，該局旗下報紙披露更多調查細節，有拼多多工作人員被調查時，在A4紙上寫下了「沉默」字樣，欲提示其他同事緘口不言，未料被發現後，竟將紙張當衆｢吃｣掉。



拼多多是「幽靈外賣」案中唯一一家被官方指控存在暴力行為的平台。（Getty）

執法人員。（央視新聞）

拼多多因「幽靈外賣」被罰15億 判決書揭曾與市監局官員暴力互毆20日，中國市場監管總局主管報紙《中國質量報》發佈「幽靈外賣」系列案的報道，去年12月，拼多多一名員工在調查過程中故意用力關門，導致執法人員郭暉左手食指骨折，右腳腳踝軟組織挫傷。

骨折事件發生的後一天（12月4日晚），項目組在進行調查時，該平台的保全負責人突然情緒失控，當著警方和項目組的面，帶著一群人直接闖入辦案現場，對執法人員推擠拉扯，導致前一天手部骨折的郭暉被迎面推倒在地，頭部重重磕在地上，隨後被120急救車送往醫院。

報道指，暴力抗法事件發生後，12月5日項目組與警方、市場監管部門一同針對前1天的暴力抗法事件前往該平台展開調查。但沒想到，一名工作人員在A4紙上寫下了「沉默」「不說」等字樣，提示接受問詢的同事。結果被項目組當場發現後，該工作人員竟然將A4紙揉成一團，當著會場所有人的面「吃」了。

圖為「幽靈外賣」黑色產業鏈示意圖。（人民日報）

據了解，「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假地址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的，是將蛋糕外賣訂單低價轉包的「幽靈店舖」，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」案出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，並處以罰款共35.97億元，其中拼多多以15.22億元高居榜首。