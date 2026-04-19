拼多多因「幽靈外賣」被罰15億　判決書揭曾與市監局官員暴力互毆

4月17日，因「幽靈外賣」案，國家市場監督管理總局開出2015年來食安領域最大罰單，對拼多多、美團等7家電商平台處以罰沒款共計35.97億元（人民幣，下同）。其中，拼多多以15.22億元的罰沒金額高踞榜首，其行政處罰決定書亦披露，拼多多曾在檢查期間與市監局官員發生暴力衝突，是唯一一家被官方指控存在暴力行為的平台。



拼多多被指「暴力抗法」 員工一拳打沒15億

綜合《央視新聞》、《新華快訊》報道，2025年，北京有消費者投訴購買的蛋糕有食安問題。市監局調查後發現，涉事蛋糕店宣稱的378家連鎖門店均不存在，經營許可證號也是偽造，是典型的「幽靈店舖」。

圖為「幽靈外賣」黑色產業鏈示意圖。（人民日報）

隨後，國家市場監督管理總局責令拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。

此前報道：250元蛋糕牽出近36億元罰單 拼多多美團等7家平台涉幽靈外賣被罰

另據新加坡《聯合早報》報道，在七家平台中，拼多多所受處罰最重，罰沒金額高達15.22億元。三大外賣平台美團、京東、餓了麼則分別被罰7.46億元、6.35億元、5.58億元；其餘平台被罰金額在數千萬元級別。

執法人員。（央視新聞）

值得註意的是，市監總局在對拼多多的行政處罰決定書中提到，拼多多公司多次出現無正當理由拒絕提供有關材料、信息，或提供虛假材料、信息等行為，甚至採用暴力、軟對抗等手段阻礙監管執法。是唯一一家被官方指控存在暴力行為的平台，也是唯一一家按「每未履行一家店的資質審查義務處以16萬元罰款」從重處罰的平台。

拼多多是「幽靈外賣」案中唯一一家被官方指控存在暴力行為的平台。（Getty）

被曝曾發生「真實商戰」致官員手指骨折

據《財新網》報道，2025年12月，拼多多數名高管12月3日和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突後被拘留。

報道引述網上流傳一封署名是拼多多原公共事務部員工塗拓航的公開信稱，12月3日，市監局一名處長帶隊進駐拼多多上海辦公地點，針對食品安全、轉單寶等事宜進行現場執法調查，在調查中，拼多多人員針對執法人員發生肢體衝突多次，語言挑釁，拒不配合調查。隨後，包括拼多多聯合創始人范潔真在內，有30名員工在事後被辭退。

在爆發肢體衝突後，拼多多多名政府關係部門員工被辭退，其聯合創始人范潔真也因「負領導責任」被免。圖為2025年分享公司在數碼技術重構產業鏈等環節的創新經驗。（網絡圖片）

另彭博社引述知情人士稱，監管機構在檢查期間曾要求查看拼多多高度敏感的交易數據，這些數據高度敏感，因為通常包含大量有關客戶和業務運營方面的專有信息，超出拼多多公開披露的範圍。

而新華社的報道則披露稱，拼多多專案組的一名執法人員，因企業員工故意關門，導致左手食指骨折及右腳腳踝軟組織挫傷。