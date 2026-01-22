拼多多涉稅信息未報送遭罰10萬　新華社：警示意義遠大於金額

內地電商平台拼多多因未依規定報送涉稅資訊，遭稅務部門處以罰款10萬元（人民幣，下同）。內地官媒引述分析指出，此次處罰的警示與教育意義，遠大於實際罰款金額，對於規範平台經濟秩序、促進公平競爭具有重要意義。



《新華社》引述國家稅務總局上海市長寧區稅務局消息報道，上海尋夢信息技術有限公司，亦即「拼多多」平台的營運主體，未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》要求報送相關涉稅資訊，遭稅務機關責令限期改正。儘管企業已進行整改，但未能在規定期限內完成，該局遂依法依規對其作出罰款10萬元的處罰決定。

報道指出，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》於去年發布並實施後，「拼多多」未依規定報送去年第三季平台內經營者及從業人員的涉稅資訊。稅務機關於去年11月依法向其發出責令限期改正通知，但企業未在期限內完成整改，最終遭處以行政罰款。

針對相關規定的執行與後續影響，中央財經大學財政稅務學院院長樊勇指出，當前互聯網平台企業正陸續報送去年第四季的涉稅資訊，平台企業應依法履行信息報送義務；若違反相關規定，將面臨法律風險，情節嚴重者，稅務機關可依法從重處罰，並責令停業整頓。

國家發展改革委經濟研究所研究員許生則認為，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的實施，是健全平台經濟常態化監管制度的重要部署。稅務機關依法依規對「拼多多」作出處罰，其警示教育意義「遠比罰款金額更為重大」，有助於規範平台經濟秩序，並促進市場公平競爭。

許生指出，作為行業龍頭的平台企業，更應積極遵守相關法律法規，帶頭營造法治與公平的競爭環境，在自身規範發展的同時，也推動整個平台經濟的長期健康發展。