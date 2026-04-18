250元蛋糕牽出近36億元罰單　拼多多美團等7家平台涉幽靈外賣被罰

綜合《央視新聞》《新華快訊》報道，2025年，北京有消費者投訴購買的蛋糕有食安問題。市監局調查後發現，涉事蛋糕店舖宣稱的378家連鎖門店均不存在，經營許可證號也是偽造。



市監局累計查出違規轉包蛋糕訂單超360萬單，挖出「幽靈店舖」6.7萬餘家。最終，國家市場監督管理總局對拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台處以罰沒款共計35.97億元（人民幣，下同）。



圖為「幽靈外賣」黑色產業鏈示意圖。（人民日報）

什麼是「幽靈店舖」？

2025年7月，北京海淀區市場監管局接到投訴舉報稱，在某平台「甜顏情書蛋糕」店舖購買的蛋糕上直接插着鮮花，懷疑有食品安全問題。涉事店舖宣稱坐擁378家連鎖門店，但執法人員逐一核查，發現378家店舖全都沒有實體店舖，且涉事店舖的經營許可證號均為偽造。

圖為劉先生收到的蛋糕照片。（人民日報）

涉事店鋪。（人民日報）

執法人員介紹，像甜顏情書蛋糕店這樣靠偽造或未取得食品經營許可而違法進入電商平台的食品經營者，居無定所，查無實人，是典型的「幽靈店舖」。

電商餐飲一鍵轉單違法

調查發現，甜顏情書蛋糕店從電商平台接單後，立即從電商平台上內嵌的API接口，把訂單一鍵轉發到一個名叫「轉單寶」的App上。執法人員支付252.4元購買一個6寸蛋糕做測試，電商平台接到訂單後，「幽靈店舖」將此單在轉單寶平台掛單出售，三家接單店舖分別出價100元、90元、80元，最終報價最低的商家中標。

執法人員購買的蛋糕。（人民日報）

執法人員支付252元購買一個6寸蛋糕做測試。（央視新聞）

「幽靈店舖」賺取121.9元，電商平台收取服務費50.4元；實際製作蛋糕的店舖以80元接單，支付轉單寶服務費3.2元，包括自配快遞費在內到手76.8元。而6寸奶油蛋糕如果用較好材料，成本約為60元。

根據《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》，入網餐飲服務提供者加工製作餐飲食品，不得委託其他食品經營者加工製作。但被查電商平台與轉單平台簽訂數據共享協議，協助入網店舖轉單，縱容「幽靈外賣」行為蔓延。

根據《網絡餐飲服務食品安全監督管理辦法》，入網餐飲服務提供者加工製作餐飲食品，不得委託其他食品經營者加工製作。（央視新聞）

執法人員。（央視新聞）

累計查出違規轉包蛋糕訂單超360萬單

專案組發現了重慶轉單寶和安徽尋夢兩大主力轉單平台，累計查出違規轉包蛋糕訂單超360萬單，訂單金額超過一億元，涉及拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓7家電商平台，挖出「幽靈店舖」6.7萬餘家。

轉單平台。（人民日報）

平台內鬼教外賊 假證過審核

假證產業鏈完善，有人負責造假執照，有人熟悉平台規則負責遞交審核。而造假中介和平台審核員暗中勾結，如果假證被卡，審核員就會提醒如「公章顏色不對」等，直到硬生生把假的磨成真的。

市場監管總局職員介紹，一些平台為搶佔市場，對「一眼假」的假證假照視而不見，還和轉單平台簽訂數據共享協議，開放接口支持一鍵轉單。

圖為「一眼假」食品經營許可證。（人民日報）

圖為偽造的食品經營許可證。（人民日報）

2015年來食安領域最大罰單

拼多多、美團、京東、餓了麼（淘寶閃購）、抖音、淘寶、天貓7家電商平台涉嫌未依法履行資質審查義務，對平台內經營者侵害消費者合法權益行為未採取必要措施，違反食品安全法、電子商務法、消費者權益保護法；

轉單寶、安徽尋夢等轉單平台涉嫌未依法履行資質審查義務、未依法取得平台備案、為違法轉單提供技術支持；「幽靈店舖」涉嫌違法轉單、使用虛假證照、偽造食品經營許可證。

此次監管部門對每一家「幽靈店舖」、每一次審核失職單獨處罰，最終開出自2015年修訂食品安全法以來在食品安全領域的最大金額罰單。

國家市場監督管理總局責令拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店舖3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。同時，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。