中紀委1月再打「7虎」　前內蒙古自治區書記孫紹騁落馬

中央紀委國家監委網站1月29日公布，十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



據官方通報，孫紹騁曾歷任多個正部級職務，其職業生涯高峰為2022年4月至去年9月期間擔任內蒙古自治區黨委書記。

公開資料顯示，孫紹騁生於1960年7月，現年65歲。他早年長期在民政部工作，任職時間長達28年，其間曾擔任民政部優撫安置局局長近8年，2009年升任民政部副部長。2012年，孫紹騁首次赴地方任職，出任山東省副省長。2014年跨省調任山西，歷任山西省委常委、統戰部部長，以及山西省委常委、副省長。2017年2月，孫紹騁重返民政部，出任黨組副書記、副部長。同年5月調任國土資源部黨組書記、副部長。

十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（直播截圖）

時至2018年3月，中共中央對國務院機構進行改革，不再保留國土資源部，同時組建退役軍人事務部。孫紹騁出任退役軍人事務部首任黨組書記、部長。2022年4月，孫紹騁調任內蒙古自治區黨委書記，主政3年多，去年9月卸任該職，翌月轉赴全國人大任職，直至此次被查。

值得關注的是，今年開年以來，中國政壇持續出現高層人事震盪。除軍界出現重大變動外，中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立亦涉違紀違法被查。

根據公開資料，僅今年1月，已有7名中管幹部被查，包括水利部原黨組成員、副部長田學斌；新疆生產建設兵團黨委常委、副司令員李旭；中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍；自然資源部原黨組成員、國家林業和草原局原黨組書記、局長張建龍；哈爾濱電氣集團有限公司原黨委常委、紀委書記，國家監委原駐哈爾濱電氣集團有限公司監察專員楊宏勇；四川省成都市人大常委會原黨組書記、主任包惠，以及最新公佈被查的孫紹騁。隨著多名高層官員在今年初相繼落馬，中央反腐行動持續受到外界關注。