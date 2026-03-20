重慶市長胡衡華涉嚴重違紀違法　正接受中紀委紀律審查和監察調查

3月20日新華社報道，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



周二（18日），重慶市長胡衡華傳出被帶走調查，當地官媒報道，其首度缺席重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會。



據此前報道整理，62歲的胡衡華是湖南衡陽人，工商管理碩士學位，高級工程師。1983年7月參加工作，1985年6月加入中國共產黨。他此前長年在湖南工作，曾任長沙市委副書記、市人民政府市長，以及湖南省委常委、長沙市委書記等職，自2022年1月任重慶市委副書記，市政府市長、黨組書記。

重慶市政府官網顯示，胡衡華周一（16日）下午才出席並主持重慶市委人才工作領導小組會議。

胡衡華傳出落馬後，官媒《重慶日報》報道，重慶市委理論學習中心組周三（18日）上午舉行專題學習會，重慶市委書記袁家軍主持並講話，還提到重慶市人大常委會主任王炯、重慶市政協主席程麗華、重慶市黨組副書記陳新武出席，卻未提及胡衡華。

據該報刊出的會議照片，亦未見胡衡華；重慶電視台同晚的「重慶新聞聯播」節目畫面也顯示胡衡華缺席了會議。而官方資料顯示，胡衡華2021年12月由陝西省委副書記轉任重慶市委副書記、代理市長後，從未缺席該重要會議。

重慶市委理論學習中心組（擴大）18日舉行專題學習會。重慶市委書記袁家軍主持會議並發表講話。王炯、程麗華，陳新武，市委理論學習中心組其他成員，有關市級領導出席，但未提市委副書記、市長胡衡華出席會議。（《重慶日報》）

據報道，袁家軍在專題學習會上強調，領導幹部作為關鍵少數，是樹立和踐行正確政績觀的引領者、示範者、推動者。市委常委及各級各部門一把手要以身作則，以更高標準、更嚴要求、更實舉措抓好學習教育，堅持原原本本、全面系統學習中共總書記習近平關於樹立和踐行正確政績觀的論述，實實在在查找突出問題，深入展開整改整治。

他強調，要注重學習教育成果轉化，引領帶動全市廣大黨員、幹部自覺樹立和踐行正確政績觀，以現代化新重慶建設的實幹實績實效堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。