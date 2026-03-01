2025年中紀委立案審查調查中管幹部181人　包括金湘軍、藍天立等

《新華社》報道，二十屆中央紀委五次全會工作報告2月28日全文公布。報告顯示，2025年，中央紀委國家監委立案審查調查金湘軍、藍天立、王莉霞、畢井泉、齊扎拉、蔣超良、劉慧、易會滿等中管幹部181人。



金湘軍。（網上圖片）

5月16日，廣西自治區政府主席藍天立被通報落馬。(網絡圖片)

根據報告，2025年，全中國紀檢監察機關共立案101.2萬件，留置4.7萬人，給予黨紀政務處分98.3萬人。堅持懲前毖後、治病救人，紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理198.4萬人次，2.6萬人主動投案。

持續狠剎「四風」，報告顯示，2025年，全中國紀檢監察機關共查處享樂主義、奢靡之風問題15萬起，形式主義、官僚主義問題14.1萬起，共批評教育和處理37.6萬人。

根據報告，2025年，深化反腐敗國際合作，立案查處跨境腐敗案件505件，開展「天網2025」行動和職務犯罪境外追贓挽損專項行動，追回外逃人員963人，實現「百名紅通人員」亞洲地區清零。

強力懲治「蠅貪蟻腐」，報告顯示，2025年中央紀委國家監委直接查辦督辦群眾身邊不正之風和腐敗問題8116起，全國共查處相關問題96.7萬起，處分62.7萬人，移送檢察機關2.2萬人。與此同時，全國共推動解決群眾急難愁盼問題371.6萬個，向群眾返還財物776.3億元。