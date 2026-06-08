內地靈活就業人數今年料高達3.2億　學者憂間歇性失業或更普遍

中國靈活就業人數今年預計跨越關鍵規模拐點，達到3.2億人，成為就業市場的重要支柱。以2025年末中國總就業人數7.25億人計算，這意味著超過44%處於靈活就業狀態。



2025年2月，美團的外賣騎手在重慶街頭休息。（Getty）

受訪學者指出，中國靈活就業群體不斷擴大，未來將對勞動者權益保障、社會保障體系乃至勞動力市場結構產生深遠影響。

由首都經濟貿易大學和中國就業促進會聯合發起成立的中國新就業形態研究中心，上周發佈《2025中國藍領群體就業研究報告》，通過大數據監測、分層問卷調研、實地走訪等方式，梳理中國藍領群體的最新就業狀況。

根據報告，中國靈活就業人員在2021年突破2億人後，近兩年以每年4000萬人的速度增長，2024年增至2.4億人，去年達到2.8億人，預計今年將進一步升至3.2億人，佔城鎮就業逾四成。

報告指出，靈活就業已跨越關鍵規模拐點，正從就業市場的「補充形式」轉變為「重要支柱」。

相比而言，中國藍領群體規模去年僅小幅增加，從2024年的4.25億人增至去年的4.27億人。其中，家政、外賣等民生服務領域為新增就業的主要來源。

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具體來看，家政服務業就業人數去年增長4%至4680萬人，外賣員增長6%至1590萬人；網約車司機、貨車司機和網絡主播規模則分別下降2%至3%不等，分別為3723萬人、1813萬人和1746萬人。

收入方面，中國藍領平均月收入由2013年的2868元（人民幣，下同）增至2025年的6230元，累計增長117%；同期，藍領與白領收入差距也由2013年的峰值3344元，收窄至去年的2250元。

報告同時指出，目前靈活就業群體仍面臨「生存無憂、發展受限」的結構性困境。雖然基礎醫保和職業傷害保障覆蓋率均超過80%，但勞動者對養老和職業晉升信心不足，缺乏對未來的掌控感。

近日，深圳市交通運輸局發佈網約車行業運營動態與風險提示稱，當前網約車市場總體已飽和。（Getty）

新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華接受《聯合早報》採訪時指出，不考慮統計口徑的問題，中國靈活就業人口增加主要受多重因素推動。

首先，中國經濟結構由製造業主導逐步轉向服務業主導，而服務業更依賴靈活用工模式。其次，平台經濟快速發展，吸引許多求職者進入這一新就業形態。同時，企業出於成本和管理考慮，也越來越傾向於靈活僱傭方式，而非簽訂長期勞動合同。

此外，還有部分年輕人不願進入傳統工廠或企業工作，轉而選擇創業、自我僱傭等就業形式，加入靈活就業隊伍。

占少華認為，勞動力市場整體承壓也是重要原因之一。在當前供大於求的「僱主市場」下，部分勞動者為了能找到工作，只得接受靈活用工方式。

他預計，未來靈活就業人口佔勞動力市場比重將繼續上升。「靈活就業已經成為重要的就業渠道，但相關法律法規仍相對滯後，使得勞動者權益保護並不充分。」

外賣騎手。（科創板日報）

以外賣行業為例，電商巨頭京東截至去年8月為15萬名騎手繳納「五險一金」（養老、醫療、失業、工傷、生育五種社會保險，以及住房公積金）；美團截至去年2月將超過80萬名騎手納入相關保障體系。兩家平台覆蓋騎手總數不足100萬人，而中國外賣騎手規模去年已達到1590萬人。

中國總理李強今年在政府工作報告中提出，將出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險的政策。

占少華指出，靈活就業的另一大問題在於穩定性不足，未來不充分就業甚至間歇性失業現象可能更加普遍。此外，若靈活就業人員未主動繳納社會保險，不僅可能影響其退休後的醫療和養老保障，也將給整個養老保險體系的可持續運行帶來挑戰。

但他同時補充：「許多國家的研究都發現，非正式就業所佔比重正在持續上升。這是全球經濟和就業結構變化帶來的共同現象，並不僅僅發生在中國。」

深圳市交通運輸局最新數據顯示，截至2026年4月底，全市持證網約車達14.2萬輛、駕駛員39.5萬人，而日均單車訂單僅13.01單。（Getty）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

