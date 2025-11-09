北京高校快遞站設試身室方便學生試穿退換　僅布簾遮擋惹私隱憂慮

不少人網購衣服時，都有機會遇上有瑕疵、尺寸不合甚至貨不對辦等問題，退換貨手續繁複。北京郵電大學西土城校區的快遞驛站近日新設試身室，供學生取件後當場試穿衣服，如發現問題可即場辦理退貨。



《極目新聞》報道，北京郵電大學西土城校區的快遞驛站新設了試身室。多名在校生發布的圖片顯示，試身室設於驛站貨架旁邊，共有兩個，無男女區分，僅用綠色布簾遮擋。

有該校的學生認為，在快遞驛站設立試身室能夠便利大家，收件人基本都是試鞋或外套，基本不會換貼身衣物，遇到不合適的衣物就能當場退換。不過，網民對於此舉措的意見不一，有人認為此舉可以方便消費者，不合適當場就能退，也有人擔憂隱私安全，會有別有用心之人裝鏡頭偷拍。

試身室設於驛站貨架旁邊。（極目新聞）

11月7日，該驛站工作人員表示，試身室為學校驛站的一項特色服務，為了給學生提供便利，學生可根據需要自願使用。學生在取到衣物後無需返回宿舍，可直接在驛站試穿，若發現尺寸或款式不合適，便能當場通過原購物平台下單退貨，實現「即試即退」，有效節省時間。

工作人員續稱，試身室內設有拉簾，簾內配有掛扣，可保障使用者的私密空間。此外，試身室位於工作人員視線可及範圍內，前台區域有人值守，快遞放置區也設有監控系統。學生也可主動請工作人員協助看顧，或與同行夥伴互相照應，進一步確保使用安全。

校方工作人員表示，該快遞驛站由學校後勤商貿處與外部商家合作成立，學校對其有監管責任。驛站建立試身室是一個創新舉措，也是為了方便學生。試身室外設有監控，學校保衛、後勤等部門可隨時介入管理。

試身室共有兩個，無男女區分，僅用綠色布簾遮擋。（極目新聞）

11月8日，北京郵電大學後勤部工作人員稱，試身室是最近新設立，作為一個便民設施，學生可根據個人意願選擇是否使用，師生可以通過企業微信反饋問題，後續相關部門也會研判改善措施的可能。

據介紹，除了北京郵電大學，東南大學亦在學校快遞站設立試身室，為校園師生快遞取件、退換帶來極大便利。