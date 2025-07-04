快遞站「包裹突爆炸噴飛」！員工險遭爆頭　竟是「這水果」導致

砰！寧靜的快遞站內突傳巨響，貨架上的一個包裹竟直接爆炸，瞬間噴飛門外，還險些波及工作人員。



後來檢查後發現，疑似是因為包裹內的百香果耐不住高溫，才意外導致爆炸。

內地某快遞站內貨架上的一個包裹竟突然爆炸噴飛，險些波及員工。（微博影片截圖）

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據網路流傳的影片顯示，2名工作人員各自在處理事情，接著貨架上的一個包裹就突然「砰」的一聲，直接噴飛門外，威力強勁嚇得他大力的抖了一下，直呼：「咋回事？」險遭包裹爆頭。

兩人起身查看，發現整個快遞站全是百香果籽，凡是被波及的地方都黏呼呼的，更花了許久善後，讓老闆無奈表示：

我討厭百香果！

事實上，這已並非百香果包裹首次爆炸，相同的情況屢見不鮮，有民眾住家的牆壁、天花板、家具等，沾滿了百香果的殘骸，味道之濃郁，即使清理仍揮之不去。

有網友解釋，百香果冷凍是不會爆炸的，是因為把百香果做成果醬裝在瓶中，其相對液態化，與微生物引起發酵，在高溫環境下，發酵後的氣體會使瓶內壓力升高，當承受不住時就會爆炸。

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