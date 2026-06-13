世界盃2026｜從Lenovo到Labubu　盡管美國圍追堵截　中國無處不在

2002年之後，中國男足一直無緣世界盃。但在2026年美加墨世界盃上，「中國」元素無處不在。



「中國男足錯過了世界盃，但中國品牌卻沒有。」6月13日，香港《南華早報》刊文稱，從轉播業務到商業贊助，中企在這一世界足球最大賽事中扮演着關鍵角色。

達拉斯一處廣播中心內，聯想（Lenovo）提供的數千台設備正幫助國際足聯管理並分發來自美國、加拿大和墨西哥各地體育場館的內容，成為本屆世界盃的技術支柱之一。

分析認為，中企在世界盃中扮演的核心角色，揭示了一個常被中美地緣政治緊張所掩蓋的現實——儘管美國政策制定者對中國科技公司圍追堵截，打着「安全」旗號推行所謂「去風險」，但中企仍深深嵌入全球商業生態系統，包括這場北美有史以來舉辦的最高規格國際賽事之一。

中國企業佔據着國際足聯一些最核心的商業位置：聯想是國際足聯合作夥伴，海信是世界盃贊助商和技術提供商，蒙牛與該賽事保持着長期合作關係。

北京時間6月12日凌晨，2026年美加墨世界盃正式拉開帷幕。開幕式現場群星閃耀，大咖雲集，全球球迷共慶這場足球盛宴。泡泡瑪特旗下超人氣IP LABUBU驚豔亮相，作為本屆開幕式特邀嘉賓，也是世界盃歷史上首個受邀的中國原創IP，與全世界一同見證了這一精彩時刻。

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國際足聯預計將從2026年世界盃獲得25億至30億美元的贊助收入，這使其成為有史以來商業價值最高的體育賽事之一，也是尋求全球知名度的公司夢寐以求的平台。

這是中國品牌的亮相派對。

美國前大使、美國智庫亞洲協會高級研究員克雷格艾倫（Craig Allen）表示。

報道稱，中國企業在北美主辦的世界盃上的高調亮相，凸顯了地緣政治競爭與商業融合之間的複雜關係。儘管美國仍在貿易、技術和所謂「國家安全」問題對華挑起事端，但其主辦的全球體育賽事繼續為中國品牌提供無與倫比的全球曝光機會。

「世界盃是一項全球性賽事，有來自世界各地的數十億球迷觀看，」美國戰略與國際研究中心研究員斯科特甘迺迪（Scott Kennedy）說：

這表明，面向消費者的中國公司正在追求面向全球球迷的全球戰略，這種努力繼續進行，不受任何政府間緊張局勢的影響。

《南華早報》提到，聯想在賽事中扮演的角色，便是這種全球戰略的一個實例。「如果人們參加完世界盃，只記得聯想是贊助商，而不知道我們從技術和創新的角度提供了什麼，那麼我們就失敗了，」聯想首席傳播官傑夫謝弗（Jeff Shafer）說。其技術將為國際足聯智能指揮中心提供動力，這是一個實時操作中心，旨在支持比賽前、比賽中和比賽後的比賽管理。聯想還在為全部48支參賽隊伍提供人工智能分析工具、面向球迷的應用，以及旨在協助比賽官員做出越位判罰的數字球員模型。

Lenovo體驗館。（黃寶瑩攝）

報道寫道，儘管中國隊在賽場上的成績令人失望，但中國企業在足球商業領域的足跡卻穩步擴大。聯想並不是唯一在這場賽事中扮演關鍵角色的中國公司。

海信多年來一直擔任世界盃贊助商，並提供與視頻回放系統和其他比賽操作相關的技術。與此同時，蒙牛與國際足聯維持着長期合作關係。一些專家認為，聯想、海信和蒙牛等公司日益重要的作用表明：

中國通過其商業活動，已成為一個領先的國際足聯參與者。

但也有人表示，這更多地體現了中國企業的全球雄心。隨着中國企業在消費電子、家電和其他全球市場上與西方競爭對手正面交鋒，這場大型體育賽事為中企提供了一個平台，可以在全球範圍內建立品牌認知度。

加拿大斯科馬商學院教授西蒙查德威克指出，許多歐洲和北美公司已轉向更有針對性的營銷形式，但中企繼續在全球體育賽事中看到價值。結果是，不僅在世界盃上，在從奧運會、歐洲足球錦標賽，到非洲和其他新興市場的體育賽事領域，中國企業的身影都在增多，且影響力越來越大。

報道稱，儘管中國男足缺席世界盃賽事，但在場外，中國品牌已贏得了一席之地。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】