打倒台獨黨綱：台灣政治認同反轉期的第一場「文化革命」

在中美大勢與特朗普對台獨示警鳴槍後，被視為民進黨政治神主牌的「台獨黨綱」刪或不刪，就不是一場民進黨黨內還要不要再討論的議題，抽象意義上，這正逐漸變成台灣政治的一場「文化革命」。事實上，民進黨是否刪除台獨黨綱已無所謂，因為刪除了也改變不了民進黨的屬性，意義在於台獨黨綱作為一個標誌性的政治圖騰，若開始被公開質疑、被要求廢除、甚至成為選舉負資產，那意味著過去三十多年台灣政治中，某種近乎不可挑戰的台獨文化，正在失去它的神聖性。



賴清德近日的言行，恰恰把這個時刻提前了。美國總統特朗普日前一句「不希望有人走向獨立」，原本只是習特會後對台訊號的一部分，卻意外把民進黨最尷尬的老問題重新炸了出來。賴清德一方面急著重新定義「台獨」，稱其意涵是「台灣不屬於中華人民共和國」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，唯半天不到又改口說「沒有台獨問題」。這種前後不一，讓外界再次看見，民進黨嘴上說要維持現狀，心裡卻始終對台獨難分難捨。（延伸閱讀：賴清德就職二周年談話｜台海「新現狀論」的誕生？）

也因此，國民黨此時集中火力要求民進黨廢除台獨黨綱，不只是政治攻防，而是打到民進黨最難堪的一個點位。國民黨主席鄭麗文問民進黨什麼時候下架台獨黨綱，台中市長盧秀燕說國際疑慮來自台獨黨綱，台北市長蔣萬安也追問民進黨要不要刪除台獨黨綱，這些說法未必多新，但放在特朗普已經把「不支持台獨」講得更直白的時刻，就不再只是藍綠口水，而是外部結構變化下的群起圍剿。（延伸閱讀：習特會後 台中市長盧秀燕籲賴清德廢台獨黨綱：引起國際社會疑慮）

台獨黨綱的麻煩在於，它早已不只是文字，不是民進黨一貫辯稱的1999年已有《台灣前途決議文》覆蓋之，主流論述早從建立台灣共和國轉向維持現狀。換句話說，民進黨把台獨黨綱視為歷史文件，是為政治闌尾，宣稱縱然有台獨黨綱附體也不代表民進黨今日的執政路線。但既然如此，為什麼不刪？不凍結？為什麼每到關鍵時刻，民進黨都要一邊向美國說不會挑釁，一邊又向深綠支持者暗示台獨精神猶在？

答案很簡單，因為台獨黨綱早已成為民進黨存在的一個政治圖騰，沒有必要天天拿香祭拜，卻是民進黨內部確認自己「還是那個民進黨」的精神牌位——刪掉台獨黨綱，民進黨未必立刻變成非台獨政黨，但不刪台獨黨綱，民進黨就永遠可以在需要時把台獨當成信仰提款機。這正是國民黨此時應該緊咬不放的原因。

「台獨」勢必破壞兩岸和平統一的機會。（路透社）

環顧國民黨群雄今如圍光明頂一般，進攻台獨黨綱，本質上可謂是一場政治意義上的「文化革命」，這當然不是天真地以為刪掉幾行文字，民進黨就會改頭換面，而是要摧毀台獨在台灣政治文化中的神聖性。過去很長一段時間，台獨在台灣社會享有某種道德免責權，彷彿只要包裝成民主、主權、抗中，就可以不必回答代價問題。如今特朗普的直球把這套話術打穿，台灣社會也開始進入政治認同的反轉期，這時候追打台獨黨綱，就是要讓台獨從神主牌變成負資產。（延伸閱讀：逾400萬台灣人接受和平統一：台灣認同反轉進入政治實然）

再就後話來說，民進黨今天面臨內外交迫的窘境，根本是自找的。蔡英文2012年敗選後，民進黨內不是沒有機會處理兩岸論述，遙望2013年的華山會議，民進黨內就曾激烈討論是否凍結台獨黨綱。那時民進黨還在野，壓力較小，轉身空間也較大，若當年願意誠實面對，今天不至於被特朗普一句話打得手忙腳亂。可民進黨選擇的是拖，將問題視而不見，把矛盾留給未來的自己。可以說，民進黨自己在氣勢相對強盛的時間段內，放著台獨黨綱不處理，到了今天自然就會有別人幫你處理、要求處理，其結果與過程只是讓自己更加難堪而已。

更諷刺的是，民進黨過去最擅長把國民黨打成不敢面對主權的政黨，如今反而輪到自己被問：既然說沒有台獨問題，那台獨黨綱為何還在？既然高調「中華民國台灣就是現狀」，那建立台灣共和國的政治遺產為何不處理？

這幾個問題，民進黨當然答不出來，因為一旦回答，就會得罪基本教義，但支吾其詞、不回答，又會繼續被國民黨追著打，也會讓美國更加懷疑台灣到底能不能被管理。（延伸閱讀：等不及特朗普驗貨台灣 賴清德開箱台獨自爆）

鄭麗文抨擊賴清德不接受九二共識，結果就是每天都要準備打仗。（Facebook@鄭麗文）

所以，廢除台獨黨綱未必是民進黨自我改革與救贖的開始，但可以是國民黨重新取得政治主導權的開始。今年年底地方選舉前，國民黨若能把「廢除台獨黨綱」變成共同語言，至少能把鄭麗文、盧秀燕、蔣萬安等不同政治系統串成同一條戰線。這不是單純反綠，而是把兩岸和平、憲政秩序、國際現實與民生安全接在一起，形成一個清楚的政治主軸。

是以，民進黨最怕的才不是被罵台獨，而是台獨不再有光環。試想一個場景，當台獨黨綱從信仰變成包袱，從動員工具變成選舉負債，民進黨過去十多年靠抗中保台累積起來的氣勢，無疑就會被打出一個破口。哪怕賴清德嘴上說著「沒有台獨問題」，但他的每一次解釋，都在提醒外界「民進黨根本還沒有走出台獨」。既然如此，國民黨當然就不必客氣，台獨黨綱既然是民進黨捨不得丟的圖騰，就應該順勢讓它成為民進黨甩不掉的枷鎖，因為台獨黨綱不倒，民進黨就不會真的下車。