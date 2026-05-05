逾400萬台灣人接受和平統一：台灣認同反轉進入政治實然

台灣最新一份民調顯示，逾400萬台灣人能接受中國大陸提出的「和平統一、一國兩制」，這個數字出現後，膛炸了整個台灣輿論。有人急著說台灣人變了，有人急著說民調被操作，也有人立刻將其解讀成北京統戰成功。這些反應都不意外，但都太下意識急著回答，過於片面且片段。真正值得注意的，不是台灣社會是不是「突然愛上一國兩制」，而是愈來愈多台灣人開始把「戰爭」放進自己的生活計算裡。這才是22.4%民調數字的政治意義。



過去談統獨，台灣社會很習慣停留在身分認同層次，諸如你是台灣人，還是中國人？要維持現狀？還是走向獨立？支持九二共識嗎？還是願意抗中保台？這套制式的調查語言已沿用很多年，也足以支撐很多場選舉。但問題是，當外部環境開始惡化，如當美國對台承諾越來越像一張不能兌現的遠期支票，當俄烏、伊朗戰爭畫面一再提醒普通人戰爭不是政治口號，而是屋毀人亡，台灣人當然會開始問另一個更粗糙也更現實的問題：如果真的打起來，誰來承擔？

這時候，「一國兩制」在民調裡就不再只是一個制度方案，而是變成一種極端選項下的避險回答。當然，就政治現實來說，迄今多數的台灣人並不喜歡它，也未必真心相信「一國兩制」存在美好，但在題目設計中，當「一國兩制」被放在「不會發生戰爭」的前提旁邊，「一國兩制」所問的就不再是統獨立場，而是攸關生存直覺的壓力測試。（延伸閱讀：台灣最新民調：22%民眾願接受｢和平統一、一國兩制」）

中國國家主席習近平2019年1月提出探索「一國兩制」台灣方案，引發兩岸輿論熱議。（資料圖片）

這也是為什麼不能簡單把22.4%解讀為台灣人突然轉向「紅統」的原因。頗具公信力的台灣政治大學選舉研究中心長期民調仍顯示，台灣人自認中國人的比例極低，支持立即統一者也長年有限。兩相對照，台灣主體認同並沒有一夕崩塌，但真正變動的是另一層：過去不少人可以同時支持台灣人認同、維持現狀、相信美國會保護台灣，並把戰爭風險外包給政治口號，但現在這個「組合」開始不穩。

也就是說，民進黨過去十多年建構的「天然台」、「天然獨」敘事，碰到的不是認同上的直接「革命」，而是生活層面的現實反噬。哪怕兩岸關係緊張多年至今，很多台灣人仍然認為自己是台灣人，也不想成為中華人民共和國的一個省或特區，但他們開始懷疑起，若民進黨政府只剩下抗中保台，卻沒有降低戰爭風險的能力，那這樣的路線到底是在保台，還是在毀台。

這正是《香港01》前文〈蘇起示警垃圾時間、鄭麗文喊中國人：台灣正進入認同反轉期〉所預示的，最新的這份民調突出所謂「認同反轉期」，正進一步走向政治實然的可能性。當時蘇起說「垃圾時間」，鄭麗文說「台灣人就是中國人」，都還可以被視為政治人物或知識菁英的預警、表態、試探。如今民調顯示逾兩成台灣民眾在「避戰」前提下能接受和平統一，代表這種焦慮已不只存在於菁英語言，開始落到民眾回答裡。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

當然，民調題目本身必須小心解讀，不同提問方式會導致不同答案，統獨選項更是台灣政治裡最容易被引導的問題。把「一國兩制」和「兩岸以後不會發生戰爭」放在同一句裡，本來就會強烈牽動受訪者的恐懼感，但也正因如此，這份民調才更有意思。因為調查所測到的就不再是制度偏好，而是對戰爭的恐懼。

至於這份恐懼從何而來？追根究底，也是按部就班的必然結果。如見兩岸官方溝通幾乎斷絕，民進黨政府把對話描繪成投降，把協商視為中共同路人的前奏。又如北京在軍事、外交、法律與輿論上不斷加壓。結果是台灣民眾猶如籠中鳥，一邊聽著民進黨政府喊話要有信心，一邊看美國特朗普式外交充滿交易色彩，台灣民眾當然會開始懷疑，若有一天台海真的擦槍走火，華府會為台灣打一場與北京的直接戰爭嗎？

這個問題過去在台灣很少被誠實討論，因為一旦討論，就會殃及抗中保台敘事的核心。台灣政治最方便的說法，是把美國支持講成安全保證，把軍購講成和平保單，把台灣價值講成國際通行證，但國際現實從來沒有那麼溫柔。美國當然支持台灣，但不等於會為台灣承擔全部代價，就跟美國多想再賣多一點武器給台灣，但那跟出兵保台是兩碼子事一樣。

10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在韓國釜山金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

賴清德政府最大的問題，正在於沒有能力把上述「常識」轉化成一套讓民眾安心的生存戰略。民進黨的政治性格仍然熟悉選舉語言，熟悉動員敵我，清楚要把在野黨推向「親中」的位置，卻不擅長回答一些根本的問題——例如如果兩岸不談，台灣要如何避免戰爭？如果只靠美國，台灣如何確定美國不會交易？如果北京不退，台灣除了升高對抗，還有沒有其他路徑？

當一個政府無法回答這些問題，社會就會自己尋找答案。22.4%不是北京已經勝利，而是台灣內部開始出現自救盤算，這種盤算未必高尚，也未必成熟，要說帶著些許逃避與綏靖意味也可以，但卻是真實的。試想，一個普通的台灣民眾會去仔細研究「一國兩制」的制度缺陷嗎？可以說，民進黨長年主打抽象的「民主與專制」對決到頭，幾番周折下，留給民眾思考的，變成了現實的「戰爭對上和平」，這不是意外，這是必然。

2025年11月27日，賴清德在記者會中表示，「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸的紅線。（Facebook@賴清德）

因此，這份民調最冷冽的提醒是，台灣的主流民意仍然不接受一國兩制，但台灣的心理防線已經出現裂縫。裂縫不是來自中國人認同全面復辟，而是來自「不想打仗」這個更原始、更普遍、更難被羞辱的情緒。

過去台灣政治喜歡說，台灣人已經選擇自己的道路，但現在看來，台灣人可能正在重新計算道路的成本。這不代表台灣社會準備改旗易幟，也不代表北京可以高枕無憂，但程度代表了民進黨那套把抗中保台當成萬靈丹的政治語言，正在遇到現實邊界。至於所謂認同反轉，不一定是台灣人突然變成中國人，而是台灣人開始把「活下去」放在「表態正確」之前，這一點，才是22.4%民進黨政府聽來真正刺耳的原因。