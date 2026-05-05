逾400萬台灣人接受和平統一：台灣認同反轉進入政治實然
台灣最新一份民調顯示，逾400萬台灣人能接受中國大陸提出的「和平統一、一國兩制」，這個數字出現後，膛炸了整個台灣輿論。有人急著說台灣人變了，有人急著說民調被操作，也有人立刻將其解讀成北京統戰成功。這些反應都不意外，但都太下意識急著回答，過於片面且片段。真正值得注意的，不是台灣社會是不是「突然愛上一國兩制」，而是愈來愈多台灣人開始把「戰爭」放進自己的生活計算裡。這才是22.4%民調數字的政治意義。
過去談統獨，台灣社會很習慣停留在身分認同層次，諸如你是台灣人，還是中國人？要維持現狀？還是走向獨立？支持九二共識嗎？還是願意抗中保台？這套制式的調查語言已沿用很多年，也足以支撐很多場選舉。但問題是，當外部環境開始惡化，如當美國對台承諾越來越像一張不能兌現的遠期支票，當俄烏、伊朗戰爭畫面一再提醒普通人戰爭不是政治口號，而是屋毀人亡，台灣人當然會開始問另一個更粗糙也更現實的問題：如果真的打起來，誰來承擔？
這時候，「一國兩制」在民調裡就不再只是一個制度方案，而是變成一種極端選項下的避險回答。當然，就政治現實來說，迄今多數的台灣人並不喜歡它，也未必真心相信「一國兩制」存在美好，但在題目設計中，當「一國兩制」被放在「不會發生戰爭」的前提旁邊，「一國兩制」所問的就不再是統獨立場，而是攸關生存直覺的壓力測試。（延伸閱讀：台灣最新民調：22%民眾願接受｢和平統一、一國兩制」）
這也是為什麼不能簡單把22.4%解讀為台灣人突然轉向「紅統」的原因。頗具公信力的台灣政治大學選舉研究中心長期民調仍顯示，台灣人自認中國人的比例極低，支持立即統一者也長年有限。兩相對照，台灣主體認同並沒有一夕崩塌，但真正變動的是另一層：過去不少人可以同時支持台灣人認同、維持現狀、相信美國會保護台灣，並把戰爭風險外包給政治口號，但現在這個「組合」開始不穩。
也就是說，民進黨過去十多年建構的「天然台」、「天然獨」敘事，碰到的不是認同上的直接「革命」，而是生活層面的現實反噬。哪怕兩岸關係緊張多年至今，很多台灣人仍然認為自己是台灣人，也不想成為中華人民共和國的一個省或特區，但他們開始懷疑起，若民進黨政府只剩下抗中保台，卻沒有降低戰爭風險的能力，那這樣的路線到底是在保台，還是在毀台。
這正是《香港01》前文〈蘇起示警垃圾時間、鄭麗文喊中國人：台灣正進入認同反轉期〉所預示的，最新的這份民調突出所謂「認同反轉期」，正進一步走向政治實然的可能性。當時蘇起說「垃圾時間」，鄭麗文說「台灣人就是中國人」，都還可以被視為政治人物或知識菁英的預警、表態、試探。如今民調顯示逾兩成台灣民眾在「避戰」前提下能接受和平統一，代表這種焦慮已不只存在於菁英語言，開始落到民眾回答裡。
當然，民調題目本身必須小心解讀，不同提問方式會導致不同答案，統獨選項更是台灣政治裡最容易被引導的問題。把「一國兩制」和「兩岸以後不會發生戰爭」放在同一句裡，本來就會強烈牽動受訪者的恐懼感，但也正因如此，這份民調才更有意思。因為調查所測到的就不再是制度偏好，而是對戰爭的恐懼。
至於這份恐懼從何而來？追根究底，也是按部就班的必然結果。如見兩岸官方溝通幾乎斷絕，民進黨政府把對話描繪成投降，把協商視為中共同路人的前奏。又如北京在軍事、外交、法律與輿論上不斷加壓。結果是台灣民眾猶如籠中鳥，一邊聽著民進黨政府喊話要有信心，一邊看美國特朗普式外交充滿交易色彩，台灣民眾當然會開始懷疑，若有一天台海真的擦槍走火，華府會為台灣打一場與北京的直接戰爭嗎？
這個問題過去在台灣很少被誠實討論，因為一旦討論，就會殃及抗中保台敘事的核心。台灣政治最方便的說法，是把美國支持講成安全保證，把軍購講成和平保單，把台灣價值講成國際通行證，但國際現實從來沒有那麼溫柔。美國當然支持台灣，但不等於會為台灣承擔全部代價，就跟美國多想再賣多一點武器給台灣，但那跟出兵保台是兩碼子事一樣。
賴清德政府最大的問題，正在於沒有能力把上述「常識」轉化成一套讓民眾安心的生存戰略。民進黨的政治性格仍然熟悉選舉語言，熟悉動員敵我，清楚要把在野黨推向「親中」的位置，卻不擅長回答一些根本的問題——例如如果兩岸不談，台灣要如何避免戰爭？如果只靠美國，台灣如何確定美國不會交易？如果北京不退，台灣除了升高對抗，還有沒有其他路徑？
當一個政府無法回答這些問題，社會就會自己尋找答案。22.4%不是北京已經勝利，而是台灣內部開始出現自救盤算，這種盤算未必高尚，也未必成熟，要說帶著些許逃避與綏靖意味也可以，但卻是真實的。試想，一個普通的台灣民眾會去仔細研究「一國兩制」的制度缺陷嗎？可以說，民進黨長年主打抽象的「民主與專制」對決到頭，幾番周折下，留給民眾思考的，變成了現實的「戰爭對上和平」，這不是意外，這是必然。
因此，這份民調最冷冽的提醒是，台灣的主流民意仍然不接受一國兩制，但台灣的心理防線已經出現裂縫。裂縫不是來自中國人認同全面復辟，而是來自「不想打仗」這個更原始、更普遍、更難被羞辱的情緒。
過去台灣政治喜歡說，台灣人已經選擇自己的道路，但現在看來，台灣人可能正在重新計算道路的成本。這不代表台灣社會準備改旗易幟，也不代表北京可以高枕無憂，但程度代表了民進黨那套把抗中保台當成萬靈丹的政治語言，正在遇到現實邊界。至於所謂認同反轉，不一定是台灣人突然變成中國人，而是台灣人開始把「活下去」放在「表態正確」之前，這一點，才是22.4%民進黨政府聽來真正刺耳的原因。