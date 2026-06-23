在美伊戰爭前大量囤油背後：中國是怎麼未雨綢繆

今年2月底以來，美國、以色列和伊朗的戰爭波及全球能源市場，石油價格飆升，給許多國家和地區的經濟發展、民眾生活造成衝擊。後來隨着美國與伊朗之間變來變去的談判，國際油價起伏不定，牽動全球各地的神經。然而讓不少人感到意外的是，相比於許多國家和地區面臨的石油供應危機，作為全球最大石油進口國的中國竟展現出驚人的未雨綢繆面向，成為國際油價未能瘋狂上漲的一個重要原因。

伊朗戰爭爆發後，不少人意外發現，原來早在2025年11月《華爾街日報》便已指出中國數月來一直在國際油價處於低位的背景下快速充實石油儲備，既有助於中國應對潛在的能源供應中斷風險，又起到穩定國際油價的作用。

今年3月11日，《紐約時報》表示：「今年前兩個月，在中東衝突爆發導致能源供應線癱瘓之前，作為應對地緣政治緊張局勢的持續戰略，中國已加大石油採購力度……過去一年，儘管國內石油消費量持續下降，中國仍在不斷擴充戰略石油儲備。如今，這些儲備預計將派上用場。『石油儲備工作已經進行了一段時間，中國監管部門此前就在為特朗普政府可能引發的地緣政治緊張做準備，』諮詢機構Trivium China的能源分析師科西莫·里斯表示。『事後看來，這是相當明智的戰略舉措。』」

2026年6月16日，從阿曼穆桑達姆港拍攝的霍爾木茲海峽船隻照片。(Reuters)

3月16日，《紐約時報》在一篇文章中分析中國政府「通過建立緊急石油儲備設施和投資可再生能源」來維護國家能源安全，故「在主要亞洲經濟體中，中國受中東石油和天然氣供應中斷的影響最小」。6月16日，《紐約時報》又在《全球油價沒有「瘋漲」的重要原因：中國》一文中寫道：「作為全球最大的石油買家，中國通過迅速減少石油進口量抑制了油價上漲。」

6月22月，《紐約時報》刊文《世界各國爭相搶購石油，中國原油庫存仍接近滿倉》，指出「在伊朗戰爭結束之際，世界大多數國家的石油儲備已經告急，而中國的境況則迥然不同……國有能源企業持有的原油庫存依然接近滿倉」，「多年來，只要價格走低，中國就會囤積庫存，這是它增強自給能力和提升供應中斷應對能力的整體努力的一部分」。

數十年以來，石油在全球能源消費中居於主要位置，被譽為「工業的血液」，對經濟發展、交通出行、民眾生活有十分重要的影響。上世紀70年代的中東石油危機，曾給全球經濟造成嚴重影響。今年美以伊戰爭讓世界許多國家和地區面臨困境，但意外讓世人注意到中國在能源領域長達二三十年的佈局。中國的未雨綢繆除了包括通過二三十年的持續努力建成全球最大的可再生能源體系之外，還包括建立國家戰略石油儲備制度，從而儘可能在石油危機爆發之際將負面影響降到最小。

位於浙江舟山的中國戰略石油儲備基地。（新華社）

據曾任國家發改委副主任、國家能源局局長的張國寶在《篳路藍縷：世紀工程決策建設記述》一書中關於中國建立國家戰略石油儲備的回憶，1993年中國從原油淨出口國轉變為原油淨進口國，自此之後，原油進口量不斷跨上新台階，1996年通過的《國民經濟和社會發展「九五」計劃和2010年遠景目標綱要》提出「加強石油儲備」，2000年時任總書記江澤民在中央經濟工作會議上要求抓緊論證和儘早實施國家戰略石油儲備項目，2002年時任總理朱鎔基在國家計委關於增加原油儲備設施的報告上作出批示，2002年底國務院總理辦公會正式批准建立國家石油儲備，2004年國家發改委召開國家石油儲備基地一期項目建設啟動會。

值得注意的是，國家石油儲備基地一期項目建成之後，遇上2008年全球金融危機，國際油價一路暴跌，當時中國的石油儲備基地抓住時機，收儲了大批廉價原油。

2008年國務院批准《國家石油儲備中長期規劃》，計劃到2020年完成三期戰略石油儲備基地建設。2017年《人民日報海外版》報道，至2016年年中，中國建成舟山、舟山擴建、鎮海、大連、黃島、獨山子、蘭州、天津及黃島國家石油儲備洞庫共9個石油儲備基地。

據張國寶的回憶，當第二期國家石油儲備基地陸續建成之際，又正好趕上2015年世界經濟放緩造成的油價下跌。張國寶寫道：「面對國際油價大幅下跌，大家都認為，我國此前在高油價時期着手建立戰略石油儲備基地是一個非常英明而且及時的決策。儲備基地建好後，正好趕上油價下跌逢低吸儲，大大降低了石油儲備收儲成本，為我國未來經濟發展提供了有力的能源保障。」

正是因為長達二三十年的佈局，讓今天中國在面對美以伊戰爭引發的中東石油危機之際能保持強大的韌性，既能減少中東石油危機帶來的衝擊，又能緩解國際油價上漲壓力。這樣的故事說明自改革開放以來中國政策具有不容低估的長期主義面向，能保持穩定性和連續性，能進行長遠規劃，久久為功。這既是世人應該認識的中國自改革開放以來一個面向，又應該是今後中國需要持續保持、優化的經驗。