伊朗戰爭｜中國在衝突前大量囤石油　從三個故事看如何未雨綢繆？

最近，因為美國、以色列對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗宣佈關閉霍爾木茲海峽，造成全球石油市場大幅震蕩，石油價格迅速飆升。中東是全球石油貿易的一個主要出口地，全球20%石油貿易會經過霍爾木茲海峽。石油被譽為現代經濟的血脈，美國、以色列和伊朗的衝突勢必波及全球石油市場，增加全球經濟活動的成本。



以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

一時之間，關於石油戰略儲備的討論迅速增加，許多人都在關心所在國家和地區是否有充足的戰略石油儲備。據多家媒體報道，高度依賴中東石油的日本石油儲備約為4.7億桶，美國石油儲備約為4.1億桶。

3月11日，為了穩定國際油價，國際能源署發表聲明稱，32個成員國同意釋放4億桶戰略石油儲備。據稱這將是國際能源署歷史上規模最大的一次石油投放，遠超2022年俄烏衝突時的1.82億桶。

因為美國、以色列和伊朗的衝突，兩艘油輪2026年3月11日在伊拉克水域遭襲擊，油輪其後爆炸起火。（X@sentdefender）

正在國際輿論關心石油市場波動之際，3月11日，《紐約時報》表示：「今年前兩個月，在中東衝突爆發導致能源供應線癱瘓之前，作為應對地緣政治緊張局勢的持續戰略，中國已加大石油採購力度……過去一年，儘管國內石油消費量持續下降，中國仍在不斷擴充戰略石油儲備。如今，這些儲備預計將派上用場。『石油儲備工作已經進行了一段時間，中國監管部門此前就在為特朗普政府可能引發的地緣政治緊張做準備』，諮詢機構Trivium China的能源分析師科西莫·里斯表示。『事後看來，這是相當明智的戰略舉措。』」《紐約時報》引述市場研究公司Kpler的高級原油分析師的分析，認為目前中國戰略石油儲備規模約為12億桶。

早在去年11月1日，《華爾街日報》便已指出中國數月來一直在快速充實石油儲備。當時國際油價處於低位，中國大量購買石油，既可穩定油價，又能充實儲備。中國是在2004年開始啓動國家石油儲備工程，經過20年的努力，現已建成大規模石油儲備基地。去年到今年，中國一直在囤積石油，實屬未雨綢繆的明智決定。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在拋錨停泊。 （Reuters）

數十年以來，中國其實在不少事情上都展現出未雨綢繆的智慧。比如，陳雲抄底黃金的故事一直以來被人津津樂道。陳雲是1949年新中國成立後傑出的經濟工作領導者，1969年因文革的衝擊而被下放到江西，1972年回到北京，重新開始參與國家經貿工作。彼時佈雷頓森林體系開始解體，陳雲敏銳意識到中國應該動用外匯大舉購買黃金，從而既可以減少外匯貶值帶來的損失，又可以趕在黃金價格全面上漲之前增加黃金儲備。

當時的陳雲儘管已經不在決策層，但因為他極力主張，1974年中國果斷購買380萬盎司的黃金，讓黃金儲備首次突破千萬盎司大關。後來金價持續大漲的事實證明，當初陳雲購買黃金的建議是非常明智的判斷。

再如，1992年，81歲高齡的著名科學家錢學森致信時任副總理鄒家華，從產能、環保、國際形勢、技術可行性和現有技術基礎等方面進行分析，建議中國汽車工業應跳過用汽油柴油階段，直接進入減少環境污染的新能源階段。

2026年1月20日，阿根廷薩拉特港（Port of Zarate），無人機拍攝的畫面顯示，港口停泊着一艘船以及大量由比亞迪生產的電動和混能汽車。（Getty）

不久後鄒家華回信錢學森，不僅認為錢學森的建議「有遠見，十分重要」，已經責成國家計委科技司具體研究，而且提出中國開始展開電動汽車的研制開發計劃。自此之後，中國連續多年在國家政策規劃中提出培育電動汽車產業。後來的發展證明中國真的在電動汽車領域彎道超車，具備全球領先優勢，現已是全球第一的新能源車產銷國。

以上三個故事說明未雨綢繆對於國家發展和治理具有重要的積極作用。1949年新中國成立尤其是1978年改革開放以來，中國之所以能在短短幾十年之間，從貧窮落後的封閉國家崛起為全球第二大經濟體、第一大工業國，是多方面積極因素共同作用的結果，其中一個因素是改革開放以來國家治理層面所包含的賢能面向。

中國作為一個廣土眾民、有著深厚文明傳統的國家，一直以來都有大量的人才，只不過遺憾的是，人才有時候容易被時代埋沒和環境衝擊，比如反右和文革，但改革開放後中國治理十分重視人才的選拔和培養，從而為經濟騰飛創造有利的環境。

治理一個複雜龐大的國家，從來都是高難度的工作，只有開動腦筋，集思廣益，讓專業的人做專業的事，未雨綢繆，周密謀劃，久久為功，才能帶來國家的進步。改革開放以來中國治理的賢能面向有力推動國家的崛起，但從長遠來看，怎麼防止劣幣驅逐良幣的逆淘汰現象，怎麼擴大賢能面向，怎麼讓賢能面向變得健康可持續，怎麼讓賢能面向與人民對於美好生活的嚮往相結合，日益成為中國面臨的難題。