伊朗戰爭｜美媒：中國多年來一直在未雨綢繆　確保能源安全

中東戰爭引發的能源衝擊讓各國措手不及。但中國多年來一直在未雨綢繆，為此類危機做準備。



據美國《紐約時報》4月6日報道，中國長期以來一直關注地緣政治危機。在特朗普政府第一任期時，中國就開始加大對地緣政治危機的應對投入，加倍努力確保能源安全。



大慶（黑龍江），大慶油田第六採油廠喇嘛甸儲氣庫。（新華社）

河北省贊皇縣院頭鎮曹家莊村附近的「風光互補」發電場。（無人機照片/新華社）

報道發現，中國已經儲備了越來越多的石油，同時大力發展太陽能、風能和水電等可再生能源，對成品油、柴油和汽油的需求正在下降。中國還加倍推進自力更生，通過技術進步，逐步減少工廠大規模生產對外國原材料的依賴。

中國長期以來一直將工業視為國家安全戰略的基礎。自特朗普首次就任美國總統後，中國進一步強化了這一做法，包括建立本土產業，加強其在資源和供應鏈上的全球主導地位。

「你可以看到更多的自上而下的產業政策，」中國香港大學亞洲環球研究所所長鄧希煒說，「中央政府對發展某些戰略性行業給予更多指導，中國認為這些行業需要加強，以免被西方強國控制。」

在這個過程中，能源是關鍵。

2026年1月5日，在青島港前灣港區86泊位，「鵬龍」輪在進行卸煤作業。（新華社）

中國早就做好多手準備

報道提及，十年前，中國是全球最大的內燃機汽車市場，如今成為電動汽車的最大市場。中國曾是外國石化產品的最大買家，現在主要使用國內煤炭來生產某些化學品，如甲醇和合成氨。

中國煙台，2026年3月31日，比亞迪車輛在山東省煙台市煙台港等待裝船出口。 （Getty Images）

早在2004年，中國就建立了緊急石油儲備以應對供應危機的擔憂。同時，中國一直專注於解決其對外國能源和原材料的依賴問題。

中國仍是全球最大的石油和天然氣買家，其四分之三的石油依賴進口。但在電動化努力後，中國對於成品油、汽油和柴油的需求已連續兩年下降，專家預測中國的石油和天然氣消費已達到峰值。

20世紀90年代，中國需要杜邦、殼牌和巴斯夫等外國化工公司設立工廠來供應化學品。近年來，中國公司已主導了全球大部份化學品供應。例如，全球四分之三的聚酯和尼龍是在中國生產的。

德國化工公司巴斯夫在中國擔任首席代表27年的約爾格·伍特克表示，中國工業的繁榮得益於政府的大力投資、提供廉價貸款，並鼓勵大學培養化工人才。

2026年3月6日，在大慶油田第六採油廠第六作業區，注采601班工人對石油進行取樣。（新華社）

2025年12月4日，在黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣境內大慶古龍陸相頁岩油國家級示範區拍攝的古頁1號站。（新華社）

現在，中國可以用電力為許多汽車和火車提供動力，大大減少了對石油的依賴。中國還完善了使用煤炭，而非石油，來生產本國石化產品的技術。

2020年，中國使用1.55億噸標準煤當量生產化學品。到2024年，這一數字增至2.76億噸。到2025年，該數字又增加了15%，超過了美國2.3億噸的煤炭消費總量。

中方認為，使用煤炭是通往更依賴可再生能源的臨時橋樑，他們還投資了使用電力生產石化產品的技術。目前，使用煤炭作為石油的替代品正在發揮作用，因為供應短缺已導致石油和天然氣價格飆升。

以氮肥為例。中國生產全球三分之一的供應量，其中80%是用煤炭製成的。自中東戰爭爆發以來，國際尿素（化肥中的主要化學品）價格已飆升超40%，而中國國內生產的同類產品價格仍不到全球價格的一半。

1月5日，在青島港前灣港區86泊位，工程車輛在進行煤炭轉運作業（無人機照片）。

特朗普1.0後，中國重視供應鏈韌性

特朗普第一個任期時，美國政府在經濟和商業問題上針對中國，引發了貿易戰和技術對峙。

當時，中方開始發出信號，呼籲中國使用煤炭發電和生產化學品，以減少對海運石油的依賴。

到2020年底，因疫情和中美貿易關係再度緊張，中方開始號召中國工業做好準備，致力於比海外競爭對手更快地開發技術，以實現自力更生，並使中國免受供應鏈中斷的影響。

「特朗普所做的一切都會促使中國更加自力更生，」伍特克指出。

能源與清潔空氣研究中心聯合創始人勞里·米利維爾塔說：「特朗普1.0是一個非常明確的斷裂，改變了中國的地緣政治考量，開始未雨綢繆。」該中心是一家獨立研究機構，一直跟蹤中國越來越多地使用煤炭生產石化產品的情況。「中方開始談論供應鏈韌性，」米利維爾塔說，「所有這些都促使石化行業蓬勃發展。」

德國智庫墨卡托中國研究所分析師約翰娜·克雷布斯表示，因此，在美以伊軍事衝突導致全球能源供應危機之前，中國就已經佔據主導地位。她指出：「中國人很可能將此視為在走向自給自足道路上的一種鼓勵。」

報道指出，在當前全球能源供應危機之際，中國已證明自己比世界其他大部份地區更具韌性。

「這是中國清潔技術行業的重大機遇」

現在，中國的電力供應體系幾乎完全由煤炭和飛速發展的可再生能源所支撐。

路透社日前報道稱，相比於中國官方所設定的目標，因清潔能源領域的蓬勃發展，其增速甚至超越了所設目標，已經達到了這樣一個程度——中國經濟每年新增的電力需求，幾乎全部都能通過新建的太陽能或風能發電設施來予以滿足。

中國電力生產來源佔比。2010年後，煤炭（橙色）明顯開始下降，可再生能源（紫色）明顯上升。 （路透社製圖）

清潔技術的發展還有助於中國經濟增長。據總部位於芬蘭的能源與清潔空氣研究中心預測，到2025年，清潔技術行業將佔中國經濟增長的三分之一以上。

《華盛頓郵報》6日刊文稱，中國在可再生能源供應鏈中佔據主導地位，生產了全球絕大部分的太陽能電池板、風力渦輪機、電池和電動汽車。2026年前兩個月，這些技術的出口量已攀升至新高。如今，原油供應危機預計將進一步推動中國清潔技術的銷售增長。

報道發現，美以挑起伊朗戰爭後，中國電池製造商寧德時代股票大幅上漲。比亞迪方面透露，該公司3月份的出口額和海外汽車銷量同比增長了65%。全球最大的太陽能電池板製造商之一晶科能源表示，自戰爭以來，其出口額也有所增長。

近來，受衝突衝擊，亞洲和歐洲各國政府正加大對可再生能源的投資。德國上周推出了一項80億歐元的計劃，旨在擴大風力發電裝機容量，並補貼電動汽車銷售。

2026年起，德國電動汽車補貼或購車獎勵補貼廣告。（觀察者網）

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，這些承諾將為中國帶來商機。林伯強指出，中國清潔技術企業已佔據可再生能源生產所需大部份產品的市場，並在成本和質量方面具備「絕對競爭力」。

「這並非僅僅是對油氣價格上漲的直接反應，而是長期趨勢的一部份，」總部位於倫敦的能源智庫Ember的中國分析師楊碧青（Yang Biqing）表示，「能源安全在各國政府的議程中日益重要，而向清潔能源轉型也越來越被視為能夠加強能源安全的舉措。」

報道稱，美國智庫外交關係協會的分析人士不久前寫道，中國企業「處於有利地位」，在如此關鍵時刻出現了一個可以抓住的機遇。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

