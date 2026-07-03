歐洲熱浪｜中國產移動式冷氣爆紅！恰逢中歐貿易爭端加劇敏感時間

極端熱浪席捲歐洲，中國產移動式空調因免安裝、高性價比熱銷，美的PortaSplit在多國「一機難求」，二手價炒至近5000歐元。



歐洲傳統建築缺乏隔熱設計，且安裝固定空調需複雜審批，家庭空調普及率遠低於美日，高溫迫使民眾轉向中國產品。



中國空調在歐洲被瘋搶。（資料圖片）

今年上半年中國對歐盟空調出口額達37.6億美元，同比增43.2%，法國、荷比等國出口額翻倍。

中國官媒借空調熱銷反駁歐盟「產能過剩」指控，強調市場供需邏輯；歐盟則陷於民生需求與貿易失衡的兩難境地。

在歐洲大陸飽受熱浪侵襲之際，由中國家電公司美的（Midea）研發的移動分體式空調PortaSplit在歐洲熱賣，甚至在多地「一機難求」。

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隨著來勢洶洶的極端熱浪席捲歐洲大陸，向來習慣「心靜自然涼」的歐洲民眾終於扛不住了。面對極端的酷暑，他們只能向高溫妥協，開始搶購來自中國的平價移動式空調。

自今年6月以來，無需繁瑣打孔安裝的中國產移動分體式空調（新加坡稱冷氣機），迅速成為歐洲民眾熬過酷暑的「避暑神器」，尤其中國家電品牌美的（Midea）旗下的PortaSplit表現尤為搶眼，在法國、德國、奧地利等地「一機難求」。

一名奧地利消費者在社交媒體上說，這款PortaSplit空調在當地幾乎全面售罄，他甚至得花整整兩天時間，驅車在全國尋找這款產品。

還有一名英國學生透露，有人不惜驅車200公里去搶購最後一台PortaSplit空調。

據《上海證券報》報道，目前PortaSplit在德國、英國、法國、荷蘭等地均已售罄待補貨。

失衡的供需關係，催生出瘋狂的二手溢價現象。有消費者稱，去年打折期間僅需700歐元（1032新元）便可買到的美的空調，在二手平台上竟被炒至4999歐元。PortaSplit的官方定價也不過1000歐元上下。

高漲的消暑剛需，也直觀地反映在企業的銷售數據上。美的官方數據顯示，今年5月，公司在德國電商渠道的銷售額同比攀升37%；在飽受熱浪侵襲的西班牙與法國市場，產品出貨量更飆升108%。

備受追捧的不僅美的，海爾、格力、海信、TCL、長虹等中國家電品牌在歐洲市場的銷量均全線走高。

中國海關總署的數據顯示，今年上半年，中國對歐盟的空調出口額達到37.6億美元（48.7億新元），同比增長43.2%，其中首五個月對法國、荷蘭和比利時的空調出口額均實現同比翻倍。

難以被歐洲接受的空調

中國移動式空調之所以能在歐洲市場崛起，與當地傳統的消費觀念和特殊的建築形態息息相關。

在歐洲人的傳統認知中，夏季絕非當下這般酷熱難耐。過去，歐洲大陸北半部的氣溫極少升破32攝氏度，突破38攝氏度的極端情況更是聞所未聞。在這般溫和的氣候下，空調被普遍視為多餘的非必需品。

這樣的氣候背景，也導致當地的建築與基礎設施大多是基於過去較為涼爽的氣候條件所設計，往往缺乏隔熱層或遮陽百葉窗等基本的避暑元素。

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更關鍵的是，受制於環保理念與城市建設法規，安裝傳統分體式空調在歐洲須面臨繁瑣的審批流程。

在許多歐洲城市，若想在公寓安裝空調系統，不僅需要徵得整棟樓宇多數住戶的同意，還須經過當地官員的批准，以確保設備完全符合當地的建築規範、噪音管制法規以及城市的整體能源目標。

一名剛購買PortaSplit的法國消費者向《上海證券報》透露，在他所租的公寓，若要在外牆打孔安裝空調，須取得全棟樓至少75%屋主的同意。

正因面臨上述阻力，目前法國僅有約25%的家庭配備空調設備；即便是在氣候相對溫暖的西班牙和意大利，這一比例也僅維持在50%左右。相比之下，美國與日本的家庭空調普及率均已高達90%。

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然而，這種長期以來的抗拒心理，正與極端熱浪的現實發生碰撞。目前歐洲正遭遇有氣象記錄以來最嚴酷熱浪，法國多地氣溫過去一周突破40攝氏度，巴黎戶外甚至一度測出45攝氏度的高溫。

要知道，法國歷史上出現如此極端高溫的日子僅有三天，分別是在1947年、2019年和2022年。

持續的極端熱浪正讓歐洲大陸的醫療系統與經濟運轉面臨重負：數千所學校停課、企業停業、工廠減產、鐵路線路停運。荷蘭國際集團（ING）經濟師形容，這場熱浪甚至「喚起了人們對疫情封鎖時期的記憶」。

越來越多長期反對空調的人士，尤其是左翼環保主義者，似乎開始承認，某種程度的空調使用已不可避免。

這種巨大的市場空白，疊加極端熱浪的催化，給中國空調在歐洲市場的熱銷提供絕佳土壤。

對歐洲消費者而言，中國產移動分體式空調性價比高，安裝極其簡便，製冷性能還媲美傳統分體機。它全程免打孔、無需持證專業人員上門，且可隨拆隨走，替住戶免去繁瑣的審批程序。

一名德國消費者告訴《華爾街日報》，PortaSplit能有效將他公寓內的室溫從29攝氏度降至舒適的23攝氏度，而且沒有消耗太多電量。

PortaSplit空調的形態介於傳統分體式冷氣機與移動窗機之間：室內機採用立櫃式設計並配備滾輪，可隨需靈活推移擺放；室外機則為適配窗框的懸掛式散熱單元，二者通過專用軟管實現管路互聯。（美的官網）

中歐貿易失衡

中國空調的熱銷，恰好發生在中歐貿易爭端加劇的敏感節點。當前，歐盟指責獲得政府「不公平補貼」的中國商品，正大量湧入歐洲市場，對歐洲大陸的產業競爭力造成衝擊。數據顯示，去年歐盟對華貨物貿易逆差已擴大至約3600億歐元。

龐大的貿易失衡，讓歐盟領導人直言這一現狀已不可持續。

儘管中歐本週重啓新一輪貿易磋商，釋放出雙方期望穩定經貿關係的意願，但仍難以彌合圍繞貿易規則與經濟安全層面存在的根本分歧。

布魯塞爾對「中國衝擊2.0」的擔憂仍在升級，北京則堅稱問題根源不在中國，而在於西方產業空心化、創新體制僵化等結構性矛盾所致。

回看中國製空調在歐洲熱銷的現象，不難發現，中國官媒近期的密集報道，也沿用這一套敘事邏輯。

《環球時報》6月25日發表英文社評稱，中國空調在歐洲大賣，既沒有政治脅迫，沒有所謂的「產業主導」，更不存在任何「衝擊」。這裡的邏輯很簡單：「需求催生訂單，短缺推動進口，而極具競爭力的價格助長了消費。」

中國央視旗下的「玉淵譚天」星期三（7月1日）也發文稱，銷售數據打臉歐洲「產能過剩」的指控，「歐洲人要的清涼，還不是靠中國產能來滿足？」

文章還調侃道：「奉勸歐洲的紳士們想清楚：電動汽車之後，還有多少產品要被貼上『產能過剩』的名號？」

中國外交部發言人毛寧星期四（7月2日）在社交媒體平台X上發佈了一段視頻，畫面顯示歐洲民眾搶購中國產空調的場景。她在貼文中寫道：「對於每項全球性挑戰，中國都是解決方案的一部分。」（毛寧X影片截圖）

韓國《中央日報》分析，中國官媒旨在利用中國空調熱銷的現象，反駁歐盟關於「產能過剩」的指責。

儘管如此，歐洲大陸對中國空調的強勁需求是真實存在且極具說服力的。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）分析，這種高漲的市場剛需似乎反映出一個經濟現實：布魯塞爾在提振自身出口、扭轉貿易劣勢方面，依然在苦苦掙扎。

這也讓布魯塞爾陷入進退維谷的尷尬境地：儘管歐盟領導人堅稱維持對華貿易失衡的現狀「絕非選項」，但面對炎炎烈日下的民生剛需，是優先滿足本土消費需求，還是著眼維護經濟利益？布魯塞爾仍須在這兩者之間艱難地尋找平衡點。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

