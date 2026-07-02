歐洲熱浪｜巴黎配送員8小時送7台冷氣　京東次日可送貨銷量飆40倍

近期歐洲多國遭遇極端高溫天氣，其中法國氣溫已經接近44.3℃。極端高溫下，中國免安裝的冷氣機電及風扇已成為歐洲人的救命稻草，有巴黎物流配送員8小時內給客戶送了7台冷氣機和風扇。



6月19日至25日，Joybuy（京東海外電商平台）的冷氣銷售額環比激增近40倍，最快次日即可送貨上門並提供「送裝一體」服務。另外，全球速賣通（阿里巴巴旗下跨境電商平台）的移動冷氣機品類已在歐洲多國全部售罄。



美的冷氣機PortaSplit橫掃歐洲 完美｢破解｣法規獲Time封最佳發明

京東歐洲小哥一天配送安裝7台冷氣機及風扇。（互聯網圖片）

中國冷氣機最快次日可送達拯救歐洲人？英國人買最多法國次之

綜合內媒《中新經緯》和《第一財經》報道，法國氣象頻道28日報道，巴黎已連續10天處於高溫狀態，打破2003年8月歷史性熱浪中創下的9天紀錄。另據法國環境與能源管理署數據，法國住戶冷氣機安裝率只在18%至26%之間。

如此極端高溫下，巴黎掀起瘋狂「冷氣機搶購潮」，22歲的巴黎Joybuy配送員賽夫（Seif）最忙時，從早上7點半到下午3點，共配送了7台冷氣機和風扇。賽夫指，「Joybuy上最熱銷的是中國冷氣機品牌，因無需打孔或複雜布線在當地格外受歡迎。」

+ 1

據了解，在歐洲裝冷氣絕非易事，各國安裝冷氣的手續繁瑣且費用高昂，通常需1,500至2,000歐元（約1.3萬至1.7萬港元）。有英國生活博主感慨，在歐洲申請安裝冷氣的審批流程往往需要兩到三個月，即使順利通過，從購買冷氣機到預約安裝還需再等一個多月。

賽夫指，若在Joybuy平台下單冷氣機，最快次日即可送貨上門並提供「送裝一體」服務，不需要另外再找安裝師傅。京東數據顯示，6月19日至25日，Joybuy平台上的冷氣機銷售額環比六月第一周激增近40倍，其中美的PortaSplit分體冷氣機銷量增長近42倍，落地風扇增長超80倍，掛脖風扇增長超120倍。

除了Joybuy平台，速賣通平台上的移動冷氣機品類也已在歐洲多國全部售罄，包括美的、新科、HOMCOM、EUHOMY等多個中國品牌，英國人買的最多，其次是法國人和德國人。在德國法蘭克福，有人為了搶購一部中國冷氣機，在電腦前瘋狂更新頁面十幾分鐘，終於搶到一台來自中國冷氣機。

美的免安裝冷氣機在速賣通上被售罄。（速賣通）

電風扇等避暑神器也遭到爆搶 瑞典人豪買風扇？

除了冷氣機，連帶的消暑周邊亦熱賣，大到製冰機，小到移動電風扇以及冷氣機擋風板、密封布等配件。一位速賣通上的冷氣機商家稱，「我們提前運了好幾十櫃冷氣機過來，還是搶光了」。有跨境賣家表示，「很多人搶不到移動冷氣機，就去搶小風扇、桌面冷風機，甚至購買各種配件DIY。」

速賣通數據顯示，英國製冰機品類6月同比大漲10倍；電風扇、移動冷氣機和冷風扇等電器在6月下旬銷售爆發，德國年同比增長4.6倍，法國年同比增長3倍，西班牙電風扇周環比增長94%，意大利增長一倍。甚至身處北極圈附近的瑞典人在未雨綢繆搶風扇，瑞典市場上的風扇單暴漲375%。

+ 5

與此同時，「移動冷氣密封布」這類配件也成為搶手貨，由於移動冷氣需接駁排氣管將熱空氣排向窗外，密封布能有效防止冷氣外泄，因此這類配件在市場上大賣。有跨境商家透露，有歐洲採購商找到三四家中國工廠補貨，「有多少要多少」。