兩會2026｜「反對」變「打擊」：北京對台措辭調整釋放何種訊號？

值中國兩會開幕，北京推出《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》草案，這份文件主要是中國未來五年的經濟與社會發展藍圖，但其中涉及兩岸關係的段落仍然受到高度關注。原因不難理解，在中國的政策體系中，五年規劃不只是經濟文件，也是一種具有指導性的政治文本，其語言往往反映官方對未來一段時間政策方向的基本判斷。



從整體結構來看，「十五五」規劃中的兩岸內容並不算長，但位置與措辭都具有象徵意義。文件將兩岸議題列在第17篇第60章，標題為「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」。章節結構延續近年官方論述的基本模式，前段係政治定性，後段則是經濟合作與社會交流。這種安排顯示北京仍然把政治原則與融合發展視為同一套政策架構的兩個面向。

2026兩會。（新華社）

與去年政府工作報告相比，今年最明顯的變化，是對台措辭的調整。過去的說法多為「反對台獨分裂」，今年則改為「堅決打擊台獨分裂勢力」。從語義上看，此間變化提高了語氣強度，也將批判對象從抽象的「分裂」行為轉為具體的「勢力」，明確具體的人和組織。此外，「推進祖國統一大業」的位置也被提前，與「和平發展」並列，引部份評價認「戰略權重提升」。另，今年文件新增「落實台灣同胞享受同等待遇政策」，明確以台灣民眾為工作對象，強化惠台政策的針對性。當然，這些文字調整並不意味中央對台政策出現根本轉折，但顯示北京希望在政治表述上更強調主動性。

然而，在措辭強硬的一面之外，在政府工作報告與十五五規劃中，對兩岸經濟合作與交流的篇幅仍然相當完整，內容甚至比過去更具體。例如文件提出，要支持台企參與國家區域發展戰略與「一帶一路」，推動產業合作，打造兩岸共同市場，同時鼓勵符合條件的台企在內地上市。這些安排說明，北京仍然把經濟整合視為長期政策工具。

2026年全國兩會政協會議開幕。（香港01直播）

在區域布局上，距離台灣最近的福建依然被定位為兩岸融合的重要實驗場。文件提到要支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區，同時推進平潭、昆山、東莞等合作平台。這些地方多年來早已形成台企與台商聚集的產業空間，北京顯然希望透過政策與制度安排，繼續鞏固這些既有的經濟連結。

至於交流部分，相關內容同樣延續近年的方向，諸如文件提出擴大人員往來，深化教育、醫療與社會保障合作，並持續落實台灣同胞「同等待遇」政策等。與過去相比，今年特別強調文化層面的連結，例如共同傳承中華文化、增進民族認同與文化認同。這些表述顯示，北京在兩岸政策上仍然希望透過社會與文化交流來塑造長期的互動基礎。

2026年全國兩會政協會議開幕。李強出席會議。（香港01直播）

如果把政府工作報告與十五五規劃一起觀察，可以發現一個較為穩定的對台政策框架：政治立場維持強硬，經濟與社會交流則保持開放。換言之，北京在政策語言上同時強調「反獨」與「融合」。這種並行策略在過去幾年已逐漸形成固定模式，也符合部分內地學者所謂的「和平發展與打擊台獨並行推進」。

對台灣而言，值得注意的其實是制度層面的安排，如見十五五規劃中多次出現「平台」、「市場」、「制度」等字眼，顯示北京希望透過經濟與制度工具來深化兩岸連結。可以預期的是，當企業投資、產業合作與人才流動逐漸形成固定結構時，兩岸關係的互動方式便可能隨之改變，尤其此類政策思路並不依賴短期政治動員，而是透過制度與市場機制逐步推進，更具有根基性。

因此，今屆兩會與十五五規劃涉台部份所透露的訊息並不複雜，北京對台政策的大方向並沒有出現新詞或轉折，唯在語言與制度層面出現些細微調整，反映在政治表述更加明確、主動，而經濟與社會融合層面的政策工具則更加制度化。從政策文件的角度來看，未來五年的兩岸互動，大概率會繼續在這兩條軌道之間展開。