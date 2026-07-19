世界盃2026｜IPO前豪擲17億購世界盃版權　小紅書這腳波踢成點？

2026年美加墨世界盃開波前兩周，中文互聯網的轉播權爭奪戰終於塵埃落定。連守三屆的咪咕以逾10億元（人民幣，下同）跟進，頗令人意外的是首次入場的小紅書直接豪擲約17億元，拿下世界盃直播加短視頻版權，將世界盃「踢」進了一個以「種草」起家、女性用戶長期佔主導的社區。



值得一提的是，豪擲17億押注世界盃前，有消息指小紅書已聘請高盛和中金籌備年內IPO，私募估值500億美元，不少媒體分析指小紅書意在通過世界盃衝擊2億日活、撬動男性用戶，向資本市場講述「破圈增長」的故事。如今世界盃的終場哨聲即將吹響，小紅書這腳波，踢成點？



2026年美加墨世界盃開波前兩周，小紅書直接豪擲約17億元，拿下世界盃直播加短視頻版權。（小紅書官方）

IPO前的破圈跳板

小紅書拿下世界盃轉播權的時間點極為微妙。據彭博社，小紅書計劃在6月底前以保密形式向港交所提交IPO申請。2024年其估值約為170億美元，至2025年底已升至500億美元，目標估值更達700億美元，一年多漲了近三倍。

與此同時，小紅書的增長正遭遇瓶頸。據內地自媒體《晚點LatePost》，小紅書內部已定下兩個核心目標：用戶增長與豐富用戶結構。目前小紅書月活躍用戶已突破4億，日活躍用戶超過1.7億，但DAU（Daily Active Users每日活躍用戶數）增速在邁過1.5億關口後明顯放緩。

根據國信證券研報，小紅書女性用戶佔比長期超過70%，而世界盃作為四年一遇的超級IP，正是撬動男性用戶的絕佳跳板，藉此完成用戶「破圈」，小紅書也能向資本市場交付一套「新增長敘事」，為IPO鋪路。

小紅書計劃在6月底前以保密形式向港交所提交IPO申請。（Getty）

當世界盃「踢」進小紅書

但在開播前，高調入局的小紅書做為國內唯二持權平台（另一個為咪咕視頻），在核心球迷群體中遇冷。不少國内網民認為，一個長期被貼上「種草、生活美學、女性為主」標籤的社區平台，突然闖入被視為男性主導的頂級體育賽事，兩者「格格不入」。

除了平台調性，球迷對轉播技術、比賽畫質和解說團隊亦存有疑慮。據《深圳商報》，受訪的10餘位資深球迷中，竟無一人將小紅書列為觀賽平台。

連守三屆的咪咕以逾10億元（人民幣，下同）跟進世界盃版權，在資深球迷圈中有不錯的口碑。（咪咕視頻APP截图）

球迷范先生稱：「有電視看的話就看央視，因為大屏更具沉浸感，而且央視賀煒等解說員文學功底更強，解說起來更具人文氣息，讓世界盃這種四年一度的盛事更具史詩感。

球迷黃先生則認為：「選擇咪咕，解說專業一點。」而球迷趙先生的態度與范先生如出一轍：「必須央視，老球迷看球必選賀煒。」

商家的選擇也印證了這一趨勢。深圳一位經營酒吧的業者則表示，屆時會選擇央視或者咪咕投屏，這是在公共場合播放體育賽事場景下，最穩妥也最省心的選擇。

6月21日，中國上海的球迷在觀看日本隊對陣突尼西亞隊的世界盃比賽時歡呼慶祝。（Reuters）

免費無廣告突圍 粵語解說意外出圈

開播后，綜合三家平台觀賽體驗，如果你是一位不能忍受央視網頁版畫質模糊，以及咪咕非會員就需強制觀看120秒廣告且刷新即重來的普通觀衆，那麽小紅書毫無疑問提供了一個極具競爭力的觀賽體驗。

靠着「免費＋無廣告」的組合拳，小紅書迅速吸引了大批用戶。據小紅書披露的數據，71%的用戶因免費無前貼片廣告、61%的用戶因超高清畫質選擇在小紅書看直播。

而在「資深球迷」賽前詬病的在解說方面，雖然沒有（也基本不太可能）請來「足球詩人」賀煒，亦或是詹俊、張路等傳統解説大咖，但小紅書仍是組建了42人的專屬解說團隊，邀請范志毅、孫繼海等足球名宿坐鎮，由退役國腳提供戰術視角、專業解說負責控場、跨界嘉賓負責破圈，三層結構覆蓋了硬核球迷、普通球迷和從不看球的人，在國內算是第一次認真做這件事。

小紅書仍是組建了42人的專屬解說團隊，邀請范志毅、孫繼海等足球名宿坐鎮。（小紅書截圖）

其中，小紅書的粵語解說憑藉生動幽默的風格意外出圈，不僅廣東球迷追看，就連IP位址在河南、湖北等非粵語區的網民都要求平台提供粵語解說回放，配上字幕共賞。

此外，小紅書歷史上首次為單一賽事開設App一級入口，上線球迷圈子功能。截至7月中旬，球迷圈子數量達1390個，加入人數突破1000萬。

然而，小紅書的表現並非完美，畫質是爭議最多的焦點。例如紅書未公佈具體解像度、幀率等核心參數，僅籠統以「4K畫質」宣傳，但實際上是將1080P信號拉伸而成的「假4K」。內容層面，有網民指出平台缺乏有效的比賽分析，除了官方AI剪輯的回放，就是配上音樂的短視頻，真正做足球內容的UP主「發了也沒人看，不如不發」。

雖然部分硬核球迷對畫質與內容深度頗有微詞，但數據不會騙人，平台直播觀看時長達到開賽前的90倍，觀看人次達到開賽前的40倍，世界盃與足球內容曝光量達282億。開賽首日，直播在線觀看人數較賽前暴漲55倍，一舉打破平台歷史峰值。

開賽後，小紅書平台直播觀看時長達到開賽前的90倍，觀看人次達到開賽前的40倍，世界盃與足球內容曝光量達282億。（小紅書截圖）

此外，男性用戶佔比持續攀升，小組賽階段男性觀播用戶佔比約60%，到1/8決賽階段已升至80%。一個長期被貼上「女性社區」標籤的平台，突然湧進大批男性用戶。

從數據層面看，衝擊2億日活和撬動男性用戶增長兩個目標已初步兌現。艾媒諮詢CEO張毅日前評價稱，小紅書「通過男人最關心的頂級體育IP破圈，改善一直以來女性主導的用戶結構」，目前效果明顯。

如今從數據層面看，這衝擊2億日活和撬動男性用戶增長兩個目標已初步兌現。（第一財經）

一條與傳統體育平台不同的路

小紅書此次入局世界盃轉播，核心優勢並非流量基礎，而是其獨有的社區生態，可能為固化的體育轉播行業帶來全新玩法。

專業體育平台看世界盃，看的是90分鐘內的戰術、陣型、數據；小紅書看世界盃，看的卻是90分鐘之外的72小時生活。比賽前看球星穿搭、看球攻略、觀賽酒吧、世界盃旅行。比賽中看實時吐槽、明星球迷。比賽後看夜宵推薦、球星同款、城市打卡、現場見聞、情緒共鳴。

世界盃期間，網民在小紅書平台發佈有關世界盃的衍生内容。（小紅書截圖）

小紅書的底色是分享，而不是考試。你不需要先證明自己知道什麼叫越位、能背出某年的歐冠四強，才有資格發一條關於世界盃的筆記。你可以拿《甄嬛傳》的宮鬥邏輯分析一場淘汰賽，可以用表情包把戰術板重新畫一遍，甚至可以把球員的採訪剪成「英語聽力十級現場」。

小紅書拿《甄嬛傳》的宮鬥邏輯分析世界盃。（小紅書截圖）

小紅書拿《甄嬛傳》的宮鬥邏輯分析世界盃。（小紅書截圖）

小紅書根本不用去硬拼專業解說。它要做的，是把每一場比賽拆解成無數個「可參與、可種草、可發帖」的生活場景。你看完球，順手發條筆記：C郎的最後一舞、夏蘭特的頭繩、禾仙夏的精彩撲救、麥巴比極具AI感的補水廣告甚至是球星們的太太團，都能在評論區收穫回覆，進而成為一場人人皆可參與的社交狂歡。

這種「邊看邊聊進而邊買」的氛圍，才是它的護城河。它對世界盃傳播的「超模」作用在於把一個高門檻的專業賽事，拆解成低門檻、可參與的生活片段，讓不專業的觀眾也能找到自己的位置。體育轉播不只是傳遞賽事資訊，更是創造一種生活方式和文化體驗。

歸根結底，小紅書的體育轉播不只是傳遞賽事資訊，更是創造一種生活方式和文化體驗。

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終場哨響後 小紅書能否接住龐大的流量成關鍵

對於奮戰一路的阿根廷與西班牙球員而言，7月20日的決賽終場哨聲將為今屆世界盃畫上句號，同時新的球王，也將在那一刻加冕登場。而對小紅書來說，終場哨響後，真正的考驗才剛開始。

對於奮戰一路的阿根廷與西班牙球員而言，7月20日的決賽終場哨聲將為今屆世界盃畫上句號，同時新的球王，也將在那一刻加冕登場。

2022年卡塔爾世界盃，抖音直播總觀看人次突破106億，但賽後用戶留存率不足20%，抖音和咪咕都沒能留住世界盃流量，畢竟世界盃流量的一大特徵是「來得快，去得也快」，看球的需求是階段性的。

而且流量的留存率從來不取決於版權投入的規模，而在於平台原生生態與賽事流量屬性的匹配度，對體育內容僅佔1%至2%的小紅書來說，挑戰是巨大的。

不過，小紅書已在積極佈局賽後承接。7月10日，小紅書宣佈上海街超、蘇超、貴州村超等十二個省市的地方足球聯賽集體入駐平台。而在世界盃此前，小紅書就已經拿下德甲聯賽的版權。

而在世界盃此前，小紅書就已經拿下德甲聯賽的版權。（小紅書截圖）

這些佈局顯示出一個清晰的信號：小紅書正試圖構建從頂級賽事到民間聯賽的完整足球內容生態。世界盃帶來的是「脈衝式流量」，而地方聯賽和日常足球內容則有助於沉澱長期用戶。

如果之後小紅書能將世界盃期間吸引的男性用戶轉化為關注德甲、英超甚至是歐洲杯等各類聯賽的長期球迷，17億元的投入便不只是「一個月的流量高潮」。

反之，若無法解決賽後留存問題，這筆豪賭可能只是又一個「流量來了又走」的故事。終場哨響後，小紅書的商業化能接住多少，才是真正的考題。