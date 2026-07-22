內地實驗猴身價狂飆至20萬一隻 馬騮為何成了「印鈔機」？
眼下，醫藥圈最搶手的，不是什麼新藥，也不是任何高端設備，而是一隻猴子。
猴子有多緊俏呢？它的身價已經從去年不足10萬元/只（人民幣，下同），暴漲到了如今近20萬元/只，相當於一台普通的家用轎車。
而這些猴子還沒賣出去，7月14日晚，手握大量猴資源、被稱作A股「猴茅」的昭衍新藥，甩出了一份業績預告——上半年歸母淨利潤最高9個億，同比暴增1377%。
猴價的暴漲更是點燃了CRO（醫藥研發外包）與創新藥板塊。7月15日，CRO指數盤中強勢拉升，昭衍新藥、藥明康德、康龍化成、美迪西等龍頭紛紛創出近四年新高；創新藥概念股同步大漲，博瑞醫藥、迪哲醫藥、睿智醫藥20cm漲停，海南海藥、哈三聯、昂利康、石藥景峰等漲停。
7月16日，熱度未減，醫藥板塊依然活躍。有券商分析師調侃稱，「要站在猴子裏，不要像猴子一樣站在那裏」，一時間全網刷屏。
更令人意外的是，這波變化不只停留在「猴場」，短短幾天之內，股價的波動更是蔓延到了果蔬公司、峨眉山旅遊景區以及各種「猴概念」。
創新藥真的在復蘇嗎？7月17日早盤，CRO概念板塊走低，昭衍新藥觸及跌停。但是，這不是一個簡單的股市無規律波動的故事，而是創新藥產業鏈上一次典型的「資源戰爭」。
A股「猴王」突然多出幾個億
7月14日晚，昭衍新藥發布了一份看起來有些反常的2026年半年度業績預告。
今年上半年，公司預計實現營業收入6.69億元至7.39億元，同比增長0%至10.5%，基本沒有明顯增長；
歸屬於上市公司股東的淨利潤，卻預計達到6億元至9億元，同比增長884.9%至1377.4%，最高可能接近上一年同期的15倍。
收入幾乎沒漲，利潤為什麼多了幾個億？答案則藏在其賬上養著的「實驗猴」身上——利潤暴增主要不是來自訂單和服務收入，而是來自猴群漲價。
昭衍新藥預計，上半年生物資產公允價值變動貢獻的淨利潤約為7.03億元至7.77億元。剔除這部份影響後，公司預計實驗室服務及其他業務的淨利潤約為虧損1.42億元至盈利6497.36萬元。需要說明的是，這些數據是公司財務部門的初步測算，尚未經審計。
也就是說，這份業績預告中最醒目的利潤增長，主要來自實驗猴等生物資產的升值。
昭衍新藥不只是替藥企做臨床前試驗，自己也繁育和飼養實驗猴。這些猴子在財務報表中被記作「生物資產」。當實驗猴的市場價格上漲，或者幼猴逐漸長到適合實驗的年齡，公司手中猴群的估值也會隨之提高，增加的部份可能被計入當期利潤。
這很像一個人花300萬元買了一套房，幾年後，同小區的房子漲到了500萬元。房子確實更值錢了，個人資產也增加了，但只要房子沒有賣，銀行卡里就不會自動多出200萬元。
實驗猴帶來的賬面利潤也是如此。
因此，昭衍新藥淨利潤增長10倍以上，不代表公司的訂單、收入和主營業務盈利能力也同步增長了10倍，更不意味著公司賬戶里已經增加了同等規模的現金，而是只有這些猴源未來通過出售或實驗服務得到實際利用，其價值才可能逐步兌現為經營收入和現金流。
但反過來，也不能因為它屬於「賬面利潤」，就把這次變化理解為一場脫離現實的會計遊戲。
公允價值不會無緣無故大幅上升。公司能夠把手中的實驗猴估得更貴，通常需要真實的市場採購價格、交易情況和供需變化作為支撐。換句話說，賬面上的幾億元利潤，雖然還沒有全部變成真金白銀，卻可能是現實市場變化在財務報表上的投影。
報表之外究竟發生了什麼？實驗猴突然變貴，究竟只是一次資產重估，還是創新藥產業回暖釋放出的先行信號？
猴子為何成了「印鈔機」？
從公開採購數據看，猴子身價的暴漲並非傳言。
2026年3月，中國科學院上海藥物研究所採購450隻「五陰」食蟹猴，成交金額5895萬元，折算下來每隻約13.1萬元。
到了6月，中國食品藥品檢定研究院採購40隻食蟹猴，中標單價已經升至17.8萬元。隨後公布的另一批採購預算為760萬元、共40隻，折算預算單價達到19萬元。需要區分的是，19萬元是採購預算，不是最終成交價格。
但實驗猴不像黃金、原油，沒有一張全行業通用的報價表。
年齡、性別、體重、健康狀態、病原檢測結果以及交付時間，都會影響最終價格。比如，上海藥物研究所採購的「五陰」食蟹猴，要求排除五種特定病原微生物，年齡也限定在2.8歲至5歲。
市場真正短缺的，並不是泛泛意義上的「猴子」，而是來源合規、健康合格、年齡適用，能夠按時成批交付的實驗猴。
據媒體對部份養殖機構的採訪，部份優質成年食蟹猴報價已超過20萬元，今年可交付猴源也較為緊張。這說明，接近20萬元並非統一市場價，卻已經成為部份緊缺猴源的現實報價。
不過，有人就問了，猴子的價格如此高，藥企為什麼不能換成更便宜的小白鼠呢？
首先需要說明，並不是所有新藥都必須使用實驗猴。是否需要使用哪種動物，要看藥物作用的靶點和機制。對於部份抗體藥物、ADC、小核酸以及其他高度靶向的生物藥，關鍵問題是「藥物能不能在這種動物身上起作用」。這類藥物往往需要先識別人體內的某個受體或靶點，就像鑰匙必須對得上鎖孔。但人身上存在的「鎖孔」，小鼠或者大鼠身上未必存在，結構也可能不完全一樣。如果一款藥物在小鼠體內沒有產生反應，研究人員無法據此判斷它究竟是安全，還是因為藥物根本沒有識別到目標。
其次，國際通行的ICH S6(R1)指南要求，生物藥應選擇藥物能夠真正發揮作用的「相關種屬」開展安全性評價。判斷的關鍵不是動物看起來與人有多像，而是它是否具備相應靶點，藥物能否與之結合併產生反應。
非人靈長類動物在部份受體結構、免疫系統和生理機制上與人類更接近。當小鼠、大鼠或犬不屬於相關種屬時，食蟹猴可能成為少數能夠有效評價藥物安全性的動物模型。這也是實驗猴短期內很難被全面替代的原因。
需求增長得快，供給卻無法同步增加。
需求端來自創新藥研發回暖。2025年，中國藥物臨床試驗登記總量首次超過5000項，其中新藥臨床試驗2997項，同比增長18%。進入2026年，多家CRO（醫藥研發外包）企業的新簽訂單也出現較快增長。臨床試驗發生在動物試驗之後，但項目管線重新活躍，會向前傳導至藥效、藥代和毒理等臨床前環節，推高對合格猴源的需求。
供給端則受到生物規律限制。食蟹猴通常一胎一隻，幼猴還要生長到至少3歲，並完成病原檢測，才能進入部份實驗項目。與此同時，國內繁殖種群還存在老齡化、補種周期長等問題。此前，猴價高企時，一些猴場甚至出售了原本用於繁殖的種猴，削弱了後續供給能力。從補充年輕種猴到其後代真正能夠用於實驗，可能要經歷六七年。
晶片漲價，工廠可以加設備、擴產線。猴子漲價，卻沒法按下按鈕增加產量。
正因為供給彈性如此低，實驗猴價格才不只是一種特殊原材料的價格，它更像創新藥產業鏈前端的一隻壓力表——當合格猴源開始變貴、實驗檔期開始排滿，往往意味著更多研發項目已經湧入臨床前試驗環節。
「猴市」來襲
昭衍新藥是這輪行情最直接的受益者。半年報預告發布後，市場迅速按照生物資產重估邏輯重新定價，7月15日，公司A股開盤一字漲停，隨後打開漲停。
但公允價值收益並不是一條只漲不跌的單行道。猴價繼續上漲，可以增厚利潤。一旦供需關係逆轉、猴價回落，生物資產估值也可能下降，此前確認的賬面收益就可能反過來成為壓力。
值得關注的是，資本市場把一家公司身上的資產重估，推演成了整個臨床前CRO和創新藥產業鏈的復蘇。這一推演的支點是，實驗猴主要用於部份藥物的臨床前研究，合格猴源價格上漲，可能意味著進入藥效、毒理和安全性評價環節的項目正在增加。於是，市場開始買入CRO、創新藥以及實驗動物模型相關公司。
7月15日，創新藥和CRO板塊集體走強，多隻個股漲停。與此同時，半導體、算力等前期強勢科技方向明顯調整，資金高低切換也放大了醫藥板塊的行情。
實驗猴也不是創新藥行情的唯一催化劑。此前，中國創新藥海外授權交易持續活躍，政策端對創新藥支付和准入的預期也在改善，猴價上漲只是為已有的行業復蘇敘事提供了一個更直觀的入口。
不過，猴價上漲並不意味著所有CRO都能同步受益。
持有較多自有猴源的公司，可以獲得資產升值，並在猴源緊缺時擁有更強的排期和議價能力，依賴外部採購的企業，卻要先承受實驗成本上漲。昭衍新藥在今年5月的一季度業績說明會上也表示，猴價上漲具有兩面性：一方面會帶來生物資產評估增值，另一方面也會提高實驗用猴採購成本，對主營業務毛利率形成階段性壓力。
當行情繼續擴散時，產業邏輯便開始鬆動了。
7月15日，宏輝果蔬漲停，市場流傳的解釋是公司銷售香蕉，而香蕉是猴子的「上游」。 宏輝果蔬隨後回應稱，公司經營正常，股價波動主要受二級市場交易因素影響。
峨眉山也是類似情形，峨眉山A盤中一度漲超7%，市場把它與景區猴群聯繫起來，進行了無厘頭式投機。
無論香蕉，還是景區裏的猴子，都與藥物試驗所需的標準化實驗猴沒有實際產業聯繫。到了這一層，市場交易的已經不是創新藥訂單，也不是生物資產價值，而只是「猴子」兩個字所激發的一切聯想了。
本文轉自《南風窗》旗下財經媒體「鹽財經」微信公眾號，原標題為《猴價猛漲，20萬一隻，還搶不到》。