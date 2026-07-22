內地實驗猴身價狂飆至20萬一隻　馬騮為何成了「印鈔機」？

眼下，醫藥圈最搶手的，不是什麼新藥，也不是任何高端設備，而是一隻猴子。

猴子有多緊俏呢？它的身價已經從去年不足10萬元/只（人民幣，下同），暴漲到了如今近20萬元/只，相當於一台普通的家用轎車。

而這些猴子還沒賣出去，7月14日晚，手握大量猴資源、被稱作A股「猴茅」的昭衍新藥，甩出了一份業績預告——上半年歸母淨利潤最高9個億，同比暴增1377%。



天津市北辰區，津藥達仁堂第六中藥廠（六中藥）滴丸生產車間。（新華社）

猴價的暴漲更是點燃了CRO（醫藥研發外包）與創新藥板塊。7月15日，CRO指數盤中強勢拉升，昭衍新藥、藥明康德、康龍化成、美迪西等龍頭紛紛創出近四年新高；創新藥概念股同步大漲，博瑞醫藥、迪哲醫藥、睿智醫藥20cm漲停，海南海藥、哈三聯、昂利康、石藥景峰等漲停。

7月16日，熱度未減，醫藥板塊依然活躍。有券商分析師調侃稱，「要站在猴子裏，不要像猴子一樣站在那裏」，一時間全網刷屏。

更令人意外的是，這波變化不只停留在「猴場」，短短幾天之內，股價的波動更是蔓延到了果蔬公司、峨眉山旅遊景區以及各種「猴概念」。

創新藥真的在復蘇嗎？7月17日早盤，CRO概念板塊走低，昭衍新藥觸及跌停。但是，這不是一個簡單的股市無規律波動的故事，而是創新藥產業鏈上一次典型的「資源戰爭」。

A股「猴王」突然多出幾個億

7月14日晚，昭衍新藥發布了一份看起來有些反常的2026年半年度業績預告。

今年上半年，公司預計實現營業收入6.69億元至7.39億元，同比增長0%至10.5%，基本沒有明顯增長；



歸屬於上市公司股東的淨利潤，卻預計達到6億元至9億元，同比增長884.9%至1377.4%，最高可能接近上一年同期的15倍。



北京昭衍新藥2026年半年度業績報告。（北京昭衍新藥研究中心股份有限公司）

收入幾乎沒漲，利潤為什麼多了幾個億？答案則藏在其賬上養著的「實驗猴」身上——利潤暴增主要不是來自訂單和服務收入，而是來自猴群漲價。

昭衍新藥預計，上半年生物資產公允價值變動貢獻的淨利潤約為7.03億元至7.77億元。剔除這部份影響後，公司預計實驗室服務及其他業務的淨利潤約為虧損1.42億元至盈利6497.36萬元。需要說明的是，這些數據是公司財務部門的初步測算，尚未經審計。

也就是說，這份業績預告中最醒目的利潤增長，主要來自實驗猴等生物資產的升值。

7月17日，醫藥板塊重挫。（北京昭衍新藥研究中心股份有限公司）

昭衍新藥不只是替藥企做臨床前試驗，自己也繁育和飼養實驗猴。這些猴子在財務報表中被記作「生物資產」。當實驗猴的市場價格上漲，或者幼猴逐漸長到適合實驗的年齡，公司手中猴群的估值也會隨之提高，增加的部份可能被計入當期利潤。

這很像一個人花300萬元買了一套房，幾年後，同小區的房子漲到了500萬元。房子確實更值錢了，個人資產也增加了，但只要房子沒有賣，銀行卡里就不會自動多出200萬元。

實驗猴帶來的賬面利潤也是如此。

北京昭衍新藥生物資產的升值。（北京昭衍新藥研究中心股份有限公司）

因此，昭衍新藥淨利潤增長10倍以上，不代表公司的訂單、收入和主營業務盈利能力也同步增長了10倍，更不意味著公司賬戶里已經增加了同等規模的現金，而是只有這些猴源未來通過出售或實驗服務得到實際利用，其價值才可能逐步兌現為經營收入和現金流。

但反過來，也不能因為它屬於「賬面利潤」，就把這次變化理解為一場脫離現實的會計遊戲。

公允價值不會無緣無故大幅上升。公司能夠把手中的實驗猴估得更貴，通常需要真實的市場採購價格、交易情況和供需變化作為支撐。換句話說，賬面上的幾億元利潤，雖然還沒有全部變成真金白銀，卻可能是現實市場變化在財務報表上的投影。

報表之外究竟發生了什麼？實驗猴突然變貴，究竟只是一次資產重估，還是創新藥產業回暖釋放出的先行信號？

猴子為何成了「印鈔機」？

猴源未來通過出售或實驗服務得到實際利用的價值才可能逐步兌現為經營收入和現金流。（新華社）

從公開採購數據看，猴子身價的暴漲並非傳言。

2026年3月，中國科學院上海藥物研究所採購450隻「五陰」食蟹猴，成交金額5895萬元，折算下來每隻約13.1萬元。

到了6月，中國食品藥品檢定研究院採購40隻食蟹猴，中標單價已經升至17.8萬元。隨後公布的另一批採購預算為760萬元、共40隻，折算預算單價達到19萬元。需要區分的是，19萬元是採購預算，不是最終成交價格。

中國食品藥品檢定研究院食蟹猴採購項目公開招標公告。（中國政府采購網）

但實驗猴不像黃金、原油，沒有一張全行業通用的報價表。

年齡、性別、體重、健康狀態、病原檢測結果以及交付時間，都會影響最終價格。比如，上海藥物研究所採購的「五陰」食蟹猴，要求排除五種特定病原微生物，年齡也限定在2.8歲至5歲。

市場真正短缺的，並不是泛泛意義上的「猴子」，而是來源合規、健康合格、年齡適用，能夠按時成批交付的實驗猴。

據媒體對部份養殖機構的採訪，部份優質成年食蟹猴報價已超過20萬元，今年可交付猴源也較為緊張。這說明，接近20萬元並非統一市場價，卻已經成為部份緊缺猴源的現實報價。

中國實驗猴產量及需求量。（華經產業研究院）

不過，有人就問了，猴子的價格如此高，藥企為什麼不能換成更便宜的小白鼠呢？

首先需要說明，並不是所有新藥都必須使用實驗猴。是否需要使用哪種動物，要看藥物作用的靶點和機制。對於部份抗體藥物、ADC、小核酸以及其他高度靶向的生物藥，關鍵問題是「藥物能不能在這種動物身上起作用」。這類藥物往往需要先識別人體內的某個受體或靶點，就像鑰匙必須對得上鎖孔。但人身上存在的「鎖孔」，小鼠或者大鼠身上未必存在，結構也可能不完全一樣。如果一款藥物在小鼠體內沒有產生反應，研究人員無法據此判斷它究竟是安全，還是因為藥物根本沒有識別到目標。

其次，國際通行的ICH S6(R1)指南要求，生物藥應選擇藥物能夠真正發揮作用的「相關種屬」開展安全性評價。判斷的關鍵不是動物看起來與人有多像，而是它是否具備相應靶點，藥物能否與之結合併產生反應。

非人靈長類動物在部份受體結構、免疫系統和生理機制上與人類更接近。當小鼠、大鼠或犬不屬於相關種屬時，食蟹猴可能成為少數能夠有效評價藥物安全性的動物模型。這也是實驗猴短期內很難被全面替代的原因。

猴子的胸椎組織研究思路，非人靈長類動物在行走、精細運動控制方面與人類非常相似。（「鹽財經」微信公眾號）

需求增長得快，供給卻無法同步增加。

需求端來自創新藥研發回暖。2025年，中國藥物臨床試驗登記總量首次超過5000項，其中新藥臨床試驗2997項，同比增長18%。進入2026年，多家CRO（醫藥研發外包）企業的新簽訂單也出現較快增長。臨床試驗發生在動物試驗之後，但項目管線重新活躍，會向前傳導至藥效、藥代和毒理等臨床前環節，推高對合格猴源的需求。

供給端則受到生物規律限制。食蟹猴通常一胎一隻，幼猴還要生長到至少3歲，並完成病原檢測，才能進入部份實驗項目。與此同時，國內繁殖種群還存在老齡化、補種周期長等問題。此前，猴價高企時，一些猴場甚至出售了原本用於繁殖的種猴，削弱了後續供給能力。從補充年輕種猴到其後代真正能夠用於實驗，可能要經歷六七年。

晶片漲價，工廠可以加設備、擴產線。猴子漲價，卻沒法按下按鈕增加產量。

正因為供給彈性如此低，實驗猴價格才不只是一種特殊原材料的價格，它更像創新藥產業鏈前端的一隻壓力表——當合格猴源開始變貴、實驗檔期開始排滿，往往意味著更多研發項目已經湧入臨床前試驗環節。

「猴市」來襲

昭衍新藥是這輪行情最直接的受益者。半年報預告發布後，市場迅速按照生物資產重估邏輯重新定價，7月15日，公司A股開盤一字漲停，隨後打開漲停。

但公允價值收益並不是一條只漲不跌的單行道。猴價繼續上漲，可以增厚利潤。一旦供需關係逆轉、猴價回落，生物資產估值也可能下降，此前確認的賬面收益就可能反過來成為壓力。

值得關注的是，資本市場把一家公司身上的資產重估，推演成了整個臨床前CRO和創新藥產業鏈的復蘇。這一推演的支點是，實驗猴主要用於部份藥物的臨床前研究，合格猴源價格上漲，可能意味著進入藥效、毒理和安全性評價環節的項目正在增加。於是，市場開始買入CRO、創新藥以及實驗動物模型相關公司。

11月20日，在信達生物製藥（蘇州）有限公司，實驗人員在提取信使核糖核酸。（新華社）

7月15日，創新藥和CRO板塊集體走強，多隻個股漲停。與此同時，半導體、算力等前期強勢科技方向明顯調整，資金高低切換也放大了醫藥板塊的行情。

實驗猴也不是創新藥行情的唯一催化劑。此前，中國創新藥海外授權交易持續活躍，政策端對創新藥支付和准入的預期也在改善，猴價上漲只是為已有的行業復蘇敘事提供了一個更直觀的入口。

不過，猴價上漲並不意味著所有CRO都能同步受益。

持有較多自有猴源的公司，可以獲得資產升值，並在猴源緊缺時擁有更強的排期和議價能力，依賴外部採購的企業，卻要先承受實驗成本上漲。昭衍新藥在今年5月的一季度業績說明會上也表示，猴價上漲具有兩面性：一方面會帶來生物資產評估增值，另一方面也會提高實驗用猴採購成本，對主營業務毛利率形成階段性壓力。

一家動物園內拍攝的虛弱的猴子。（新華社）

當行情繼續擴散時，產業邏輯便開始鬆動了。

7月15日，宏輝果蔬漲停，市場流傳的解釋是公司銷售香蕉，而香蕉是猴子的「上游」。 宏輝果蔬隨後回應稱，公司經營正常，股價波動主要受二級市場交易因素影響。



峨眉山也是類似情形，峨眉山A盤中一度漲超7%，市場把它與景區猴群聯繫起來，進行了無厘頭式投機。



無論香蕉，還是景區裏的猴子，都與藥物試驗所需的標準化實驗猴沒有實際產業聯繫。到了這一層，市場交易的已經不是創新藥訂單，也不是生物資產價值，而只是「猴子」兩個字所激發的一切聯想了。

本文轉自《南風窗》旗下財經媒體「鹽財經」微信公眾號，原標題為《猴價猛漲，20萬一隻，還搶不到》。

