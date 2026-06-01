關注中國藥物研發領域的崛起　美媒：美國焦慮「失去新藥控制權」

5月29日至6月2日，2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會在芝加哥舉行。作為全球腫瘤學領域最具影響力的學術盛會之一，ASCO年會彙聚了來自世界各地的頂尖學者與前沿研究成果。本屆年會上，中國創新藥大放異彩，引起了美國媒體的關注。



「中國在藥物研發領域的崛起，給美國帶來壓力。」《紐約時報》5月30日以此為題報道稱，中國蓬勃發展的生物技術產業，引發美國對自己在該領域主導地位被削弱的擔憂。

過去數十年來，ASCO主要展示的是在美國和歐洲醫院開展的藥物試驗。而在今年的大會上，中國崛起成為藥物研發強國的跡象隨處可見。報道稱，最顯著的案例是，會議五個備受矚目的重磅報告中，有一項是僅在中國進行的臨床試驗，這似乎尚屬首次。

據醫藥大數據服務平台醫藥魔方消息，依沃西單抗聯合化療對比替雷利珠單抗聯合化療一線治療肺鱗癌的III期HARMONi-6研究，作為本屆唯一一項入選全體大會（Plenary Session）的中國研究，將在主會場口頭報告總生存期（OS）的結果。這也是61年來首個入選ASCO全體大會環節的中國首創新藥（First-in-class）。

ASCO。（2026Fierce Pharma）

《紐約時報》將這一成果的入選稱為ASCO會議的「里程碑」，認為這反映出中國生物技術產業驚人的增長速度，「在短短幾年內，該產業已從一個沉寂的行業轉變為一個快速發明和測試前沿藥物的強大力量。」

「這告訴我們，中國生物技術產業已經登上舞台。」已參加近40年ASCO大會的約翰．霍普金斯大學教授奧提斯．布勞利（Otis Brawley）說。

中國生物技術的快速發展，再次觸發部分美國人的敏感神經。《紐約時報》稱，越來越多的美國官員、高管和醫生擔心，藥物創新向中國轉移會給美國的研究、患者和生物技術從業者帶來危險的「風險」，他們對失去新藥控制權，以及美國喪失在該領域的長期主導地位表示擔憂。

隨著中國公司大量產出專利、醫學期刊論文和新臨床試驗，美國生物技術初創企業表示，他們難以跟上中國的腳步，面臨嚴重劣勢。

「我認為這些擔憂是合理且非常現實的，」美國食品和藥物管理局（FDA）前局長羅伯特．卡利夫（Robert Califf）稱，「美國正面臨嚴重威脅。」

與此同時，美國政客也在不斷炒作醫療領域的「中國威脅」。今年4月，美國衛生與公眾服務部部長小羅伯特．F．甘迺迪在一場聽證會上對國會議員稱，「中國正在搶我們的午餐。」

本屆ASCO年會上，中國創新藥大放異彩，引起了美國媒體的關注。（視覺中國）

今年3月，美國衛生與公眾服務部高級顧問克里斯．克洛姆普（Chris Klomp）在美國保守派政治行動會議上渲染稱，在創新和生物技術領域，美國與中國正處於一場關乎實驗室和救命藥物的「戰爭」之中。

美國兩黨紛紛也警告稱，美國在仿製藥和藥品原材料方面過於「依賴中國」。FDA前高級官員、現為禮來公司高管的彼得．馬克斯（Peter Marks）更聲稱，美國對中國藥物和中國藥企的依賴，有可能「創造出一個新的霍爾木茲海峽」。

去年12月，美國總統特朗普簽署《生物安全法案》，限制美國聯邦機構與特定的外國生物技術服務提供者簽訂、延長或續簽合同。

但與此同時，還有一些人提醒，遏制來自中國的競爭將使美國人失去新藥。他們表示，無論資料來自何處，最終都應該是最好那一方勝出。

「對患者來說，要麼好轉，要麼沒有好轉。」總部位於邁阿密的生物製藥公司Summit Therapeutics的聯席首席執行官鮑勃．杜根（Bob Duggan）直截了當地說道。

據報道，2022年，康方生物將依沃西單抗的海外權益授權給Summit，總金額最高達50億美元，刷新了當時中國創新藥出海交易紀錄。Summit目前正在美國患者中進行單獨研究測試該藥物，並尋求將其在美國和世界其他地區上市。

過去幾年，全球最大製藥巨頭紛紛轉向中國來充實自己的研發管線。跟蹤製藥行業交易的DealForma統計，今年到目前為止，大型藥企引進藥物的重大授權許可交易中，約有一半涉及來自中國的藥物，而這一數字在2010年代幾乎為零。

《紐約時報》稱，這一趨勢將在ASCO年會上得到生動展示。除了依沃西單抗外，其他彙報內容還包括在中國發明和測試，並已被輝瑞、默克和百時美施貴寶等大型製藥公司攬入旗下的實驗性癌症藥物。

醫藥魔方NextPharma資料庫顯示，2025年中國創新藥授權「出海」的交易總金額達1356.55億美元，成為全球第一，並且較2021年增長近10倍。

根據國家藥監局及相關行業資料庫統計，2026年一季度中國創新藥對外授權交易總額已突破600億美元，接近2025年全年的一半。

據悉，在本屆ASCO年會上，共有63項研究入選LBA（最新突破性摘要），其中12家企業的13項研究來自中國，創歷史新高；同時，94項中國研究入選口頭彙報，數量近三年快速增長。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

