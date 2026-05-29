跨國藥企競相搶灘「中國醫藥管線」？又一百億美元大單

隨著中國在生物技術領域迅速崛起，越來越多的跨國藥企正在中國尋找合作機會。



據《南華早報》、路透社等媒體5月29日報道，中國生物製藥企業信達生物和全球製藥巨頭輝瑞簽署一項總額最高達105億美元的全球合作協議，將共同開發12個具有突破性潛力的腫瘤早期及源頭創新研發項目。



中國生物製藥企業信達生物和全球製藥巨頭輝瑞簽署一項總額最高達105億美元的全球合作協議。（微博）

根據港交所公告，信達生物將獲得輝瑞6.5億美元的首付款，並有資格獲得最高達98.5億美元的研發、監管與商業化里程碑付款。對於每一款獲批准上市的項目，信達生物將獲得最高達雙位數比例的銷售分成。

據報道，這一合作涵蓋由12個項目構成的腫瘤產品組合，包括8個信達生物的早期管線，及4個將由輝瑞提議的全新（de novo）項目。信達生物將主導全部12個項目的一期臨床試驗，之後由輝瑞主導其全球開發。

2025年11月08日，中國上海，第八屆中國國際進口博覽會（進博會）上展出的輝瑞（Pfizer）展位，主題為「創新，助力創新」。（GettyImages）

根據協議，信達與輝瑞將在全球範圍內共同開發4個關鍵項目，並共同承擔開發成本，雙方將在美國及歐洲就其共同商業化，並共享利潤。同時，信達保留在大中華區的權利。

另有4個項目，信達授予輝瑞大中華區以外地區的獨家許可權，輝瑞將承擔大部份開發成本。最後4個項目，信達授予輝瑞全球獨家許可權，輝瑞將承擔全球開發成本。信達生物創始人、董事會主席兼行政總裁俞德超在公告中表示：「公司認為此次合作是邁向實現全球能力的又一個裏程碑。通過利用雙方互補的資源，信達生物可以更快、更有力地開發其早期腫瘤研發管線，從而更有效地將創新療法帶給全球患者。」

他補充道，「在美國和歐洲共同開發和商業化關鍵項目，擴大了信達生物的全球影響力。」

去年10月，信達生物與日本武田製藥達成了最高可達114億美元的合作，授予武田在大中華區以外地區開發和商業化另一款腫瘤藥物的權利。

去年10月，信達生物與日本武田製藥達成了最高可達114億美元的合作。（網絡圖片）

「全球製藥商正競相利用中國蓬勃發展的生物技術研發管線。」路透社在報道中指出，信達和輝瑞的合作正逢中國生物醫藥對外授權交易整體激增之際，全球製藥巨頭紛紛加大力度，在中國尋找本土研發的在研藥物。

行業數據庫醫藥魔方NextPharma顯示，2025年中國創新藥授權「出海」的交易總金額達1356.55億美元，成為全球第一，並且較2021年增長近10倍。

根據國家藥監局及相關行業數據庫統計，2026年一季度中國創新藥對外授權交易總額已突破600億美元，接近2025年全年的一半。

分析師預測，此類授權交易今年將創歷史新高。

輝瑞（Pfizer）在第八屆中國國際進口博覽會的展品。（界面新聞）

《南華早報》指出，這一爆發式增長得益於中國政府的政策支持。隨著中國藥品監管機構加速臨床試驗審批，本土研發的創新藥得以更快速地推向市場。

2025年，我國批准創新藥76個，創歷史新高。國家藥監局最新公布的數據顯示，截至5月21日，今年以來，我國共批准上市19款創新藥，其中15款是國產創新藥。

荷蘭國際集團（ING）5月27日發佈的一項報告顯示，中國在新啟動的臨床試驗中所佔份額已超過歐洲；在全球新藥獲批數量上，中國也在縮小與美國的差距。

【本文獲《觀察者網》授權刊載。】

