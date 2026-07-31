從「不統而統」到「未統而治」：北京開始動態理解統一

一個半月前，中國社科院台研所所長朱衛東提出「不統而統」，認為北京對台工作正逐漸從追求完成統一，轉向透過法律、外交、經濟、輿論等不同手段，持續塑造有利於統一的外部環境。最近，台灣學者洪耀南在「不統而統」概念基礎上，進一步提出北京對台工作的要義是「未統而治」，認為北京正試圖在尚未完成統一之前，逐步建立對台治理能力。



兩岸兩位知名學者提出的兩個概念看似各有側重，朱衛東「不統而統」談的比較是形勢，洪耀南提「未統而治」則更多聚焦在權力上面，但兩者基本異曲同工，都在描述同一種、同方向上的變化。然而，相較「不統而統」與「未統而治」在解釋「統一」上的靜態保守，北京近年的對台工作，就「統一」的動態來看，更像是把過去被視為一個政治結果的「統一」，拆解成一系列可以分階段推進的政治工程。

朱衛東六月提出，力爭形成「不統而統」的兩岸關係新概念，受到關注。（資料照片，大陸全國台聯台胞之家網）

過去不論是誰談論到兩岸統一，概念上多是「靜態」的，習慣把「統一」理解成一個時間點，2027、2035、2049等年份於焉降世，且無論是和平統一還是武力統一，改變都發生在完成統一之後，有關兩岸「統一後」的諸多安排，也不乏各界的想像與討論，包含法律適用、行政管轄、外交安排、治理秩序等，都在「統一後」的相關文章中可以檢閱得到。因此，在傳統理解裡，「統一」只有兩種狀態：完成，或尚未完成。（延伸閱讀：「不統而統」來了！北京對台不急統 但也不等了）

但近年的北京，似乎不再完全遵循這樣的「靜態邏輯」。從《懲治台獨意見》、中國海警在台海周邊常態化執法，到不斷強調涉台法律適用、國際論述調整，以及各種圍繞「一個中國」原則展開的外交操作（台灣參與WHA、賴清德專機出訪斯威士蘭遭沒收飛航許可等皆是），這些措施哪怕彼此互不干涉，但輸出基本殊途同歸，共同指向同一件事情，即把原本集中在統一終點才會出現的內容，逐項拆開，提前推進。

也因此，綜觀北京近年的對台工作，看起來越來越不像是在等待某一個歷史時刻，而是一步步分段、分區塊在完成屬於統一的不同環節，如國際論述可以先塑造的同時，法律管轄也可以逕自宣示，以致海上執法當然可以先行建立存在。這些行動與昭告都不直接言及兩岸政治統一本身，但「沒說到的同時，卻已經在做到了」。

2025年12月29日，中國海警發佈「環台島執法巡查示意圖」。（中國海警）

是以，如果傳統靜態解釋兩岸統一，是一個時間點，可以明確分作統一前與統一後，那麼現行北京對台全方面的施壓與單方行動，則像是目標是瞄準統一，但手段是以「拆解統一」來作為行動，意即「統一」不再只是最後一刻才要發生的事情，而開始成為一個可以持續累積的過程，每完成一個環節，距離最終目標便向前移動一步。

從這個角度回頭看，朱衛東提出的「不統而統」，描述的是北京如何在尚未完成統一之前，持續塑造有利於統一的政治環境，而洪耀南提出的「未統而治」，則點出了北京如何在尚未完成統一之前，逐步建立治理與管轄能力。兩者並非彼此競爭，而是從不同面向描繪同一種政策變化。（延伸閱讀：北京對台行複合式施壓台學者：追求不統而統、未統而治）

這並不意味北京改變了統一台灣的方式，而是透過行動的多發變化，動態理解統一這件事本身。過去，統一就是一個等待抵達的終點終局，如今則越來越像是一條可以提前鋪設、分段完成的道路，與其說北京正在等待統一終局的一天，不如說是正在以「拆解」統一來「預見」統一。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

是以，過去外界討論兩岸統一，習慣聚焦於一個尚未到來的時間點，因此才會不斷猜測2027、2035，乃至2049等不同時間表，這些討論背後，都建立在同一個前提，即統一是一個等待發生的政治事件。

但「拆解統一」所呈現的，則是另一種動態思維，當外交孤立、法律適用、海上執法、國際論述等不同環節，都開始被納入統一進程的一部分，統一就不再是某一天才會到來的政治結果，而是一項已經開始、並持續累積的政治過程。

換言之，過去北京思考的是「統一何時完成」，如今更像是在回答另一個問題：有哪些事情，可以在正式完成統一之前先完成。

或許，這正是朱衛東提出「不統而統」、洪耀南提出「未統而治」背後共同指向的政策變化。兩者都不只是對北京對台工作的不同描述，更共同揭示了一種新的政策思維——統一不再只是未來某一刻才會發生的政治事件，而是今天便已開始推進、並持續向前累積的政治進程。