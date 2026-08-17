為何最高規格紀念江澤民？

8月17日是中國共產黨第三代已故最高領導人江澤民的百年誕辰，中共中央在北京舉行最高規格的紀念大會。在過去的中共歷史上，只有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲的百年誕辰會舉行紀念大會，除他們之外的已故領導人百年誕辰都是舉行座談會。中國央視綜合頻道從8月11日開始播出十二集文獻紀錄片《江澤民》，同樣是與毛澤東、周恩來、劉少奇、鄧小平一樣的最高規格。從8月17日開始，中國人民銀行陸續發行江澤民誕辰100周年紀念幣，分為四種，其中普通紀念幣1枚，金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為法定貨幣。

為何會這樣？

最主要原因是江澤民作為中國繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導集體的核心，他將鄧小平開啟的改革開放和中國現代化事業大幅向前推進，十分有力地改善了中國人民的生活水平，今天中國在全球的政治、經濟、工業地位與他的貢獻密不可分。

江澤民是在1989年的六四事件之後成為中共中央總書記，不久後又擔任中央軍委主席，1993年當選國家主席，2002年他卸任中共中央總書記，開始交班給胡錦濤。江澤民在2003年、2004年先後卸任國家主席、中央軍委主席。在1989年至2002年期間，江澤民是中國繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導集體的核心。

1992年10月，中共十四大閉幕後，鄧小平與江澤民握手。（法新社）

鄧小平開啟的改革開放是徹底改變中國國運的歷史性事件，讓長期貧窮落後而又嚮往民富國強的中國大踏步趕上時代發展潮流，快速崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國。時至今日，中國依然處於改革開放延長線之上，依舊需要在新的內外形勢下進一步推進改革開放，讓中國成為富強、民主、文明、和諧、美麗的國家。

對於中國這樣一個人口眾多、疆域遼闊、歷史包袱深重、國情錯綜複雜的超大型國家來說，偉大事業往往不是一代人所能完成，而是需要數代人共同努力。鄧小平、胡耀邦那一代人在文革後撥亂反正，扭轉了國家發展方向，開始進行改革開放。

1989年臨危受命的江澤民則是在鄧小平、胡耀邦那一代人的基礎之上讓中國走出蘇東劇變和六四事件造成的內外困局，對內讓中國從計劃經濟成功轉型為社會主義市場經濟，建立社會主義市場經濟的基本框架、四梁八柱，對外積極改善關係，加入WTO，為國家發展營造良好的和平環境。在江澤民任內，他與8月12日去世的鐵腕改革家朱鎔基創造合作佳話，他們既讓通貨膨脹危機「軟着陸」，有效應對亞洲金融危機的衝擊，又進行影響深遠的分稅制改革、金融改革、國企改革。

1998年12月31日，江澤民發表新年講話。（新華社）

對於政治人物的評判，實踐永遠是最好的標準。每個人都可能有自己的話語、意識形態，不同人之間經常「公說公有理，婆說婆有理」，只有實踐才能證明一切。在江澤民擔任中共中央總書記的1989年至2002年，中國政治、社會穩定，輿論氛圍相對寬鬆，GDP從1989年的1.5萬億元人民幣躍升至2002年的10萬億元人民幣，人民生活水平大幅改善，長期困擾中國人的物質匱乏問題得到歷史性解決。

一代人有一代人的使命。江澤民、朱鎔基出色地完成他們的時代使命，以至於在他們退休20多年後依然被大量人所懷念和高度評價。每一代人處境不同，面臨的現實情況不一樣，具體的政策措施在過去合理有效，但過了一些年之後未必有效，所以具體的政策措施要與時俱進、因勢利導。因為實事求是地解決問題與回應人民訴求是永恆不變的道理。今天中國早已進入新的改革調整周期，腐敗問題複雜嚴峻，經濟K型分化、發展不平衡、內需不振、AI衝擊的問題日漸突出，人民大眾的權利意識不斷增長。對江澤民、朱鎔基的最好紀念，是在新的內外形勢下實事求是地解決問題和回應人民訴求，從而讓改革開放和現代化事業再上新台階。

2021年的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》高度評價改革開放「是黨的一次偉大覺醒，是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命」，「是決定當代中國前途命運的關鍵一招」。正因這樣，在改革開放已經40多年的今天，中國以最高規格紀念江澤民百年誕辰，既是為了紀念江澤民在改革開放過程中的傑出貢獻，又是為了政治傳承、團結穩定、政策連續和展望未來。