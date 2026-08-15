紀念江澤民誕辰100周年大會　習近平將出席並發表重要講話

新華社8月15日報道，紀念江澤民同志誕辰100周年大會將於8月17日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會並發表重要講話。



屆時，中央廣播電視總台、新華網將對大會進行現場直播，人民網、央視網、中國網等中央重點新聞網站和人民日報客戶端、新華社客戶端、央視新聞客戶端等新媒體平台同步轉播。

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

今年8月17日是江澤民誕辰100周年。根據中央廣播電視總台消息，CCTV-1台於8月11日至8月16日期間播放《江澤民》文獻紀錄片，紀錄片共12集，每天播出兩集。央視指，該片全面回顧了江澤民70多年的革命生涯，展現了江澤民的豐功偉績和崇高風範。

CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

《香港01》此前有分析文章指出，今年8月17日是江澤民誕辰100周年，鑑於習近平在江澤民追悼大會對他的高度稱讚和在中共成立105周年大會上對江澤民的深切懷念，可以預期，屆時中共將會以毛澤東、鄧小平的政治規格紀念江澤民誕辰。