胡潤榜深圳147位富豪財富達2.9萬億　湘鄂新貴崛起潮汕人不再獨大

2025胡潤百富榜近日出爐，深圳交出亮眼成績單。147位企業家上榜，比去年新增39位，一舉超越北京躍居全國第二，僅次於上海的152位。147位企業家財富總和達2.9萬億元（人民幣，下同），佔總額9.6%。



數字背後更值得關注的是，撐起深圳富豪圈半壁江山的，從來不是土生土長的本地人，而是來自五湖四海的外地人。新一代深圳富豪，正從「潮汕商幫」向「湘鄂科創新貴」悄然轉變。



2025年深圳城市形象宣傳片《埋頭苦幹》影片截圖（視頻號@深視新聞）

潮汕商幫締造深圳第一個黃金時代

據商業評論自媒體《正商觀瀾》，說起深圳的造富史，潮汕商幫是繞不開的第一章。深圳特區成立之初，第一批進城的建設主力就是潮汕人。

時任廣東省委書記的吳南生兼任深圳市委第一書記，親自號召潮汕各市縣組織建築大軍支援特區建設，開啟了潮汕人闖蕩深圳的序幕。

原廣東省委書記吳南生。（資料圖片）

鼎盛時期，深圳房地產和建築業七成以上的份額都掌握在潮汕商幫手中。有人拿到深圳0001號外商投資批准證書，有人開辦特區第一家外資銀行，有人聯手建起鹽田國際集裝箱碼頭，有人打造出中國第一個世界級高爾夫球場。

從街邊小賣部到商業帝國，潮汕人憑着敢闖敢拼的勁頭和抱團發展的傳統，穩穩站住了腳跟。就連互聯網巨頭騰訊的馬化騰，也是潮汕人。

連互聯網巨頭騰訊的馬化騰，也是潮汕人。（資料圖片 / 方家遠攝）

財富地圖悄然改寫 湘鄂科創新貴崛起

很多人沒留意到，深圳頂級富豪的籍貫版圖早已悄悄改寫。今年榜單上，深圳上榜企業家中湖南籍佔15位。

華大基因的汪建、金蝶軟件的徐少春、邁瑞醫療的徐航。這些在生物醫療、軟件科技領域呼風喚雨的行業領軍者，清一色是湖南人。

2007年，華大基因創始團隊南下深圳，2020年，突如其來的新冠肺炎疫情讓華大基因運營的「火眼」實驗室從中國走向世界。（中國證劵報）

華大基因設置的火眼實驗室，每天可處理10萬核酸測試樣本。（資料圖）

不僅是湖南，湖北籍創業者也在深圳的互聯網、精密製造、科創賽道上遍地開花。湖南人「霸得蠻、吃得苦」，湖北人「腦子活、善鑽研」，兩股力量擰在一起，剛好踩中了深圳產業升級的節拍。

深圳永遠給新人留機會

深圳的財富地圖從來不是靜止的，它永遠跟着產業風口重新洗牌。早年深圳造富靠地產、商貿、電子組裝，那是潮汕人的黃金時代。

而今年的榜單數據顯示，深圳上榜企業家從事工業產品的最多，達32位，其次是生命健康17位、消費品14位。上海和深圳上榜人數增長最快，核心原因是A股回暖，而這兩座城市恰好是半導體、生物醫藥、遊戲、AI等新興行業的集聚地。

新凱來成立於2021年，隸屬於深圳市重大產業投資集團（深圳國資委全資控股），是深圳「20+8」產業集群戰略的核心佈局之一。成立僅3年，便有着「全系列半導體設備供應商」的身份。（觀察者網）

新一代深圳富豪，正在從「潮汕商貿基因」向「湘鄂科創基因」切換。90後新貴佔比已超過三成，不少頂級樓盤的年輕買家接近七成。這些新晉有錢人大多是科創從業者、大廠高管、跨境電商創業者，年輕、高學歷、懂趨勢，全憑自己踩中了時代的浪潮。

2025年深圳城市形象宣傳片《埋頭苦幹》影片截圖（視頻號@深視新聞）

在中國，很少有一座城市能像深圳這樣，把「英雄不問出處」落到實處。你不用拼家族底蘊，不用靠人脈關係，甚至不用糾結自己是不是本地人。只要你敢闖敢拼，能看準趨勢，普通人也有機會在這裏實現逆襲。

鐵打的深圳，流水的造富者，牠不向任何人承諾成功，但至少保證一件事：每一個願意努力的人，都有公平上場的資格。