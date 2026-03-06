胡潤富豪榜｜中國10億美元企業家數目再超越美國　最多來自這城市

3月5日，胡潤研究院發布了《2026胡潤全球富豪榜》。全球十億美元企業家數量首次突破4000位大關，達4020位，數量上比去年增加578位，而新上榜的十億美元富豪達到726位，其中318位來自中國。與此同時，中國以1110位十億美元企業家領跑全球，其中深圳以132位十億美元企業家位居全國第一。



據胡潤研究院介紹，從城市來看，紐約連續第三年成為全球十億美元企業家之都，有146位，比去年增加17位，其次是深圳、上海和北京。

中國超越美國成10億富豪數量第一國 深圳冠絕全國：

+ 7

中國城市中，深圳超過上海，以132位十億美元企業家人數位居第一，上海（120位）和北京（107位）分別位列第二和第三。重慶、福州、寧德、合肥跌出前20名。長三角地區共有371位企業家上榜，比去年增加121位；粵港澳大灣區有301位上榜，比去年增加35位；京津冀有131位上榜，比去年增加19位。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示：

胡潤全球富豪榜旨在通過全球最成功企業家的故事，講述世界經濟發展的脈絡，希望通過這份榜單能夠激勵下一代創業者奮勇前行。

過去一年的財富創造速度，創下了胡潤全球富豪榜發布以來的歷史新高。新上榜人數達700多位，相當於過去一年裏每天都有兩位新面孔躋身十億美元企業家行列，中國在過去一年裏貢獻了新上榜人數的半壁江山。

胡潤指出，中國十億美元企業家數量突破1100位，比去年增加近300位，這一增幅實現了逆勢大幅增長，這也使中國重新超越美國，奪回「十億美元企業家第一大國」的桂冠。而回頭來看，如今中國75%的十億美元企業家十年前均未躋身榜單，這一數據深刻反映了財富格局的鉅變。

他強調，「全球化」成為本年度中國企業家的創富熱詞，從行業分佈來看，工業產品領域表現最為亮眼，新上榜人數超80位；半導體行業緊隨其後，新增18位十億美元企業家，這一成果直接得益於中國推動晶片自主化的戰略佈局，從地域分佈來看，深圳以近50位新上榜者居首，上海、杭州、蘇州緊隨其後。

【延伸閲讀】90後金融才俊徵婚 身份曝光持股市值逾10億 對女方有這特別要求