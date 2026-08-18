河南刺死鄰居逃犯被捧為「英雄」　內媒轟：法盲狂歡美化殺人犯

7月30日，河南駐馬店市夏付鋼因瑣事與鄰居侯某立發生爭執，後持刀將其刺傷致死，於8月8日被拘捕。夏付鋼在逃亡10日間，被內地網絡輿論捧為「反抗村霸的英雄」，還有不少人稱要為他送物資。



內媒《紅星新聞》刊出調查報道痛批，「拿無辜人命造謠的『流量狂歡』，是對人類共同價值秩序的輕賤與侮辱。」中國政法大學副教授朱巍也表示，在案件中對被害人污名化，以及對他人的網絡暴力攻擊，是「打着公平正義的大旗，幹下三濫的壞事」。



協查通報中所附夏付鋼照片。（紅星新聞）

傳言中的「村霸」實為腦血栓病人

據駐馬店市「7·30」案件工作專班8月8日通報，疑犯夏付鋼於案發前在西平縣柏城街道侯園社區租房放置雜物， 7月30日，因瑣事與租房處鄰居侯某立發生爭執，後持刀將其刺傷致死。夏付鋼逃竄躲藏過程中，傷害多名無辜群眾。8月8日下午4時許，夏付鋼落網。

報道指出，潛逃十日的夏付鋼在網上被一些人捧為「反抗村霸的英雄」，不少網民聲稱在玉米地向他送麵包、水等物資；在網上傳言中，被害人更被形容成「村霸」，稱「欺負了夏付鋼一家很多年」。

案發現場附近。（紅星新聞）

《紅星新聞》引述知情人士稱，網傳被害人一家是「村霸」的說法不屬實。被害人侯某立56歲，是一名腦血栓病人，有殘疾，患病已有七八年的時間。夏付鋼是外來人員，來案發處租房堆放雜物僅有十天左右時間，其租房地距被害人家有十多米距離，兩家人此前並不相識。

舉報者是「賣梨老頭」？ 當地：憑空捏造

8月8日早上，當地警方的無人機發現玉米地中有異動，實施摸排後在下午拘捕夏付鋼。

夏付鋼被捕後，輿論的矛頭又對準他落網附近村莊的「賣梨老頭」，有人聲稱是此人舉報夏付鋼，隨後網暴無差別地蔓延到整個漯河賣梨的商販和農民。

漯河市周邊的玉米地。（紅星新聞）

8月15日，該村負責人表示，村內確實有一個梨園，但網上流傳的「賣梨老頭」舉報說法是憑空捏造。多名村民也稱，村內沒有「賣梨老頭」舉報一事。河南多地網警曾發布信息，稱對涉嫌編造、傳播網絡謠言案件的人員作出處罰。

網傳夏付鋼被捕畫面。（網絡圖片）

美化殺人犯、網暴：對人類共同價值秩序的輕賤與侮辱

針對該事件中出現的輿論亂象，中國政法大學副教授朱巍認為，公眾可能會通過大量自媒體內容了解案情，「個別的自媒體迎合了公眾的情緒價值，而不惜犧牲真實性為基礎」。他表示，在AI的幫助下，編故事的成本在不斷降低，短片以及直播的方式也助推這些內容的傳播。

朱巍批評，網民在案件中對被害人的污名化，以及兇手落網後對「賣梨老頭」甚至漯河梨農的攻擊，是典型的網絡暴力行為。「大家像是找到了一個宣洩口，打着公平正義的大旗，幹的全是下三濫的壞事。」

網傳夏付鋼被捕畫面。（網絡圖片）

《紅星新聞》評論指出，夏付鋼持刀殺人且逃亡中傷害無辜，屬惡性極端犯罪，這種近乎狂暴恐怖的無差別行兇，將其美化為「快意恩仇」是反法治的法盲狂歡。案件中根本沒有「黑心梨農」，那些憑空美化殺人犯、在受害者傷口撒鹽的造謠傳謠者才是「真黑心」。這種顛倒黑白，混淆是非，拿無辜人命造謠的流量狂歡，是對人類共同價值秩序的輕賤與侮辱。