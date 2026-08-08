河南「三支一扶」考試作弊案疑犯被拘捕　官方：成績作廢擇期重考

8月7日，河南省人力資源和社會保障廳發布招募公告稱，經查明，7月11日舉辦的河南省2026年高校畢業生「三支一扶」計劃招募筆試存在規模性組織作弊犯罪行為。公告表明，7月11日筆試成績作廢，定於8月22日重新組織筆試。目前，公安機關已拘捕組織作弊團伙主要成員及其他涉嫌違法犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。



河南省人力資源和社會保障廳發布招募公告表明，2026年高校畢業生「三支一扶」計劃招募筆試存在規模性組織作弊犯罪行為。（河南省人力資源和社會保障廳）

疑犯考前勾結考務人員 用電子設備傳遞答案

河南三支一扶考試爆作弊醜聞 批量湧現高分 考試中心負責人停職

據此前報道，近日，河南「三支一扶」考試成績公布，有網民在安陽市和濟源市的考生成績中發現，多個崗位出現高分斷層領先，第一名80多分，而第二名只有60多分。招募一個崗位就有一人考80分以上，招募兩個崗位就有兩人考80分以上。

有網民在安陽市和濟源市的考生成績中發現，多個崗位出現高分斷層領先。（觀察者網）

8月2日，河南省「三支一扶」領導小組協調辦公室通報，經核查發現有非法參與考試作弊行為，已對河南省人事考試中心負責人停職調查。公安機關成立專案組全面偵查調查。

據《新華社》報道，經河南省相關部門調查，在本案中，嫌疑人在考前勾結考務人員獲取試卷考題，隨後立即組織人員答題，後將答案用提前準備的電子設備點對點向事前約定的考生傳遞，從中牟取利益。目前，公安機關已拘捕組織作弊團伙主要成員及其他涉嫌違法犯罪嫌疑人，案件正在進一步偵辦中。

有人認為該舉措對已經進入面試的考生不公平，也有人認為在不知道具體作弊人的情況下，所有考生一起重考才公平。（小紅書）

網民熱議：重考是否公平？

公告發出後引起網民討論，有人認為該舉措對已經進入面試的考生不公平，「沒作弊的憑什麼重考」「老實備考的考生被迫為不法者的錯誤買單」「只為那些陪跑的學生感到可憐」。也有人認為在不知道具體作弊人的情況下，所有考生一起重考才公平，「大家一起考才公平，不然如果因為試卷差異導致的分數差異會引起更大的公平猜忌」「重考是為了杜絕一些沒被抓到的」「理解重考的人覺得不公平。但從現在的情況來看，規模應該很大，而且無法有效識別哪些人存在作弊行為？重考應該是最簡單而且最有效的方法。」

有人認為該舉措對已經進入面試的考生不公平，也有人認為在不知道具體作弊人的情況下，所有考生一起重考才公平。（微博）