河南漢因鄰里瑣事刺死鄰居後潛逃　警方懸賞5萬元緝兇

河南駐馬店市西平縣51歲男子夏某鋼因鄰里瑣事與鄰居起爭執，刺死鄰居後在逃。警方懸賞5萬元（人民幣，下同）緝兇，並研判夏某鋼潛逃時極可能隨身攜帶刀具等危險物品，危險性高，呼籲公眾提高警惕，同時警告包庇窩藏者將被追究刑事責任。



8月2日，河南西平縣「7·30案件工作專班」通報稱，7月30日，西平縣柏城街道發生一宗刑事案件致一人死亡。當日上午，西關社區租房戶夏某鋼，因鄰里瑣事與鄰居侯某立及其家人發生爭執，持械將侯某立及其親屬刺傷。侯某立經搶救無效離世，其親屬傷情穩定，正在醫院接受治療。

通報顯示，疑犯夏付鋼身高約175厘米，長臉、濃眉、短頭髮，身材壯碩，逃跑時身穿灰色短袖T恤、黑色運動褲（褲腿外側有一道白色豎條紋）、深色鞋。

警方通緝夏付鋼。（瀟湘晨報）

警方稱，經偵查研判，疑犯潛逃期間可能隨身攜帶刀具等危險兇器，危險性較高，提醒民眾要注意安全，避免發生意外。

警方呼籲民眾提供線索，對直接抓獲疑犯的獎勵5萬元，對提供有效線索並協助抓獲疑犯的獎勵3萬元，對提供有效線索的獎勵2萬元，公安機關將為舉報人嚴格保密。

警方發通報懸賞5萬元緝兇。（瀟湘晨報）

公安機關正告疑犯認清形勢，悔過自新，主動投案自首，爭取寬大處理；同時提醒逃犯親屬及其關係人員主動配合公安機關工作，對知情不報、窩藏、包庇、資助逃犯或為其提供其他便利條件的，將依法從重追究法律責任。