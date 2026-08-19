世界機械人大會現國風造型「最美機械人」　臉部皮膚7年不變質

8月19日，2026世界機械人大會在北京亦莊北人亦創國際會展中心舉行。本屆大會以「人機共生，產需共融」為主題，參展企業逾300家，展品超3000件。在亦創國際會展中心會客廳具身花園入口處，一個國風造型的高顏值人形機械人吸引了不少觀眾停留打卡。



內媒《極目新聞》報道，該款機械人是由首形科技研發的。現場，精靈·璇身穿國風旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別致吸睛。不少觀眾路過時都感慨「這個俊。」

2026世界機械人大會現場，精靈·璇身穿國風旗袍，搭配中式髮飾，精緻的面容加上精靈耳設計，別致吸睛。（極目新聞）

據工作人員介紹，精靈·璇具備智能交互能力。通過麥克風指令，可與觀眾實時互動聊天，還能演唱歌曲，完成各類可愛的表情。工作人員稱，其臉部皮膚能達到7年不變質，但手部關節還無法活動。

首形科技機械人精靈·璇。（首形科技）

現場一名前來參觀的王先生仔細拍攝了這款機械人臉部、關節等細節。他表示，這是他見過的臉部最不違和的機械人，最吸引他的就是這款機械人的顏值。「臉很好看，很擬人且不嚇人。像coser一樣，站在這裏看起來並不違和。」

8月17日，首形科技發布"精靈·璇 2.0"，宣告精靈計劃進入新階段。（bilibili截圖）

8月17日，首形科技發布"精靈·璇 2.0"，宣告精靈計劃進入新階段。（bilibili截圖）

另據《四川新聞》此前報道，去年12月，首形科技完成新一輪融資，中國互聯網投資基金與螞蟻集團聯合領投，其他投資人包括上海未來產業基金、東方富海、招商局創投等。在過去一年多時間，首形科技共計獲得五輪融資，投資人包括雷軍、五源資本、智元機械人等。

首形科技創始人胡宇航與他的桌面陪伴機械人。（首形科技）

在首形科技實驗室里，已經有多款人臉機械人模型，這些機械人皮膚紋理和真人差異較小，還可以實現眨眼、挑眉等微表情。首形科技創始人胡宇航介紹，「我們的人臉機械人可以『自主完成動作』，這些表情是更仿生、更自然、更友好的，用手觸摸『人臉』還有溫度，這就決定了我們和別人的差異。」