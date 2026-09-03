一人企業｜港人自學AI中年再創業：深圳成本低，搶先機佔｢蘿蔔坑｣

「All in AI」是深圳龍崗區在2025年提出的發展AI產業的口號，伴隨著大模型技術爆發，「一人加上AI就是一間公司」的「AI OPC」（One Person Company，一人公司）正成為深港新浪潮。



「現在你連AI都不去擁抱，後面你可能想做的士司機都做不了，車都是自動駕駛了。」正在用AI創業的港人Alvin在接受《香港01》採訪時說，他在龍崗區的一個OPC社區，在僅3平方米、只有兩張桌子的格子間內成立了自己的公司，40多歲的他正在經歷人生第2次創業。曾經在華強北做過20多年傳統電子零配件貿易，今年年初受到AI Agent「龍蝦」（OpenClaw）啟發，開始自學AI，希望開發出一套面向港資企業的AI自動化會計記帳系統，Alvin說，「一個蘿蔔一個坑，你都要去先佔個坑。」



除了深圳之外，香港數碼港也於今年7月啟動全港首個OPC Hub。在港深及內地各個城市大力推出政策、提供算力補貼下，這群「超級個體」正試圖將AI變成「超級輔助」，顛覆傳統商業體系。



在Alvin所在的龍崗創投魔力谷OPC-AI生態社區，走廊兩側被切割成大大小小的格子間，牆上醒目地貼著「All in AI」的標語。

龍崗OPC社區內的「All IN AI」標語。（香港01）

Alvin的創業選擇切入AI會計記賬，是因為在華強北做貿易時，許多港商都會面對繁瑣的記帳報稅需求。但在傳統模式下，中小企業傭一名專職會計，月人工至少要1.5萬港幣；即便是外包給傳統會計師樓，每年也要花費上萬港幣，且收費隨業務量水漲船高。

「實際上他們大部分工作只是處理記賬，只不過那個系統很複雜外行不會用，而且香港的發票小票各式各樣，好多Scan根本讀不出來。」Alvin算了一筆賬，如果用會計AI Agent去識別票據自動記賬，不僅流程簡化，服務費也會比傳統會計師樓降低8至9成，「拍照你會嗎？票據太多請個小妹專門拍照紀錄成本也不會很高。」

創業半年多Alvin也請了一名助手，目前他們還在繼續投入研發，他稱每次研發的「算力成本就幾塊錢」幾乎可以忽略不計，但若研發成功未來有100個穩定客戶，一年就能幾十萬的穩定營收。

港人Alvin在龍崗一家OPC社區用AI創業。（香港01）

不過，Alvin的產品仍處於不斷喂數據、找Bug的測試階段，要實現真正意義上的商業化營收還需要半年時間。「AIGC畫圖或拍影片，有一些漏洞沒關係；但我做的是會計，年審還是要交給香港會計師樓簽字給稅務局，容錯率要是零。」

創業一年，前途茫茫，但Alvin認為AI大行其道要在早期就「佔坑」，「過一兩年之後還是能做貿易，但這個（AI）有窗口期，人家都把蘿卜坑的坑都佔了，你就沒辦法了，現在得先佔個坑再慢慢發展。」

營收未見但又需要搶佔先機，這是許多「單打獨鬥型」的OPC們都會遇到的問題。龍崗OPC社區負責人邱小姐對此深有感觸，她介紹：「我們社區篩選企業時，必須要求有商業計劃書（BP），拒絕『頭腦一熱』的創業者。就算是這樣，今年以來社區也已經退租了十幾家。」

港人Alvin的公司主要是用AI為企業提供會計方案。（香港01）

月租補貼高達3成 港人創業者：有補貼有支持有機會

邱小姐介紹，個體創業本身抗風險能力就極其脆弱，如果沒有清晰的商業路徑，獨自摸索可能兩三個月就會資金斷裂，也因此「社區提供月租低至500元（人民幣，下同）的卡座、算力補貼與對接資源，本質上不是賣場地，而是通過生態『抱團取暖」，讓這些個體『活得更久一點』。」Alvin的格子間月租原本為2100元，但政府補貼將他省下1500元。社區也為企業提供技術支持、宣傳機會，以及舉辦各種創業大賽增加企業的曝光量。

此外，為了讓這些AI OPC「活得久一點」，今年3月，通過發放最高達1000萬的「訓力券」補貼企業租用AI智能算力。5月，龍崗區宣布強化硬件、算力、算法、數據、場景、生態等要素保障，以真金白銀降低創新創業成本，企業購買算力每年最高補貼2000萬元。

龍崗OPC社區內的一間間格子間辦公室。（香港01）

「有補貼、有支持、有機會」Alvin說。對比深圳與香港創業，成本是Alvin最重要的考量。「在香港，創業成本太高了。」租金、人工都需要考慮，雖然也有資助政策，但審批流程繁瑣且前置風險大，「香港你跟他去申請跑一大堆之後，最怕的是你也不知道能不能拿回補貼，你花個10萬塊錢，之後拿不回來錢要打水漂，公司放在那里也沒用。」

與香港高昂的租金和人力成本相比，深圳等內地城市的政策扶持與基礎設施，為這些「超級個體」提供了極低試錯成本的溫床。

龍崗OPC社區內正在工作的創業者。（香港01）

「一人公司」的終局，真的只能是「一個人」嗎？

隨著AI創業進入深水區，OPC並不意味著永遠只有「一個人」。

深圳瑞博龍科技創辦人黃正峰就是從OPC逐漸發展，走向中小型企業。採訪當天，他的團隊剛獲得深圳OPC創新創業大賽三等獎。黃正峰介紹，他三年前關注到ChatGPT，便選擇「All in AI」。如今，他的公司已發展成10多人團隊，並在成都、桂林設立了技術中心，正準備申請國家高新技術企業。

他的團隊看準了全國10億隻傳統舊CCTV的改造市場，通過「雲端協同+AI自動電話預警」，避免昂貴的硬件更換，將每隻監控鏡頭升級為「智慧安全哨兵」，應用在國家電網施工、防違規、小區安全監控等場景。「我們把每個攝影機每月的AI算力服務成本壓到了10元極限，毛利率能達到50%。」

黃正峰在3年前了解ChatGPT時便開始計劃「All IN AI」。（香港01）

「我們從OPC走過來，也在內部孵化OPC。」黃正峰表示，團隊內部實行「事業部制」，將業務板塊化，每一個員工都可以像一個OPC一樣獨立作戰、一人負擔一條業務線。「我們只保留最精幹的骨幹，同時廣泛招募高校實習生或兼職，不用承擔傳統企業高昂的社保和固定人力壓力，以業務發包的形式鼓勵年輕人去創業。」

在龍崗OPC社區內，似乎正上演著一場「細胞生長重組再裂變」的過程。據邱小姐介紹，目前龍崗區的OPC社區內的100多家企業中，不僅有像Alvin這樣一兩人單打獨鬥的OPC；也有許多OPC們在加入了社區後，遇到志同道合的夥伴再次共組公司的情況，他們逐漸發展，最後變成像黃正峰這樣從一到十幾人的團隊。

在OPC社區內，經常有一個人的創業者再次組成在一起成立團隊。（香港01）

AI工具並非「萬靈丹」

從OPC走向十幾人的小型團隊，黃正峰的成功，戳破了當前OPC中最危險迷思，工具本身絕非「萬靈丹」。邱小姐也表示，「有些OPC在AI研發上很強，但完全不懂營銷；有些業務能力極強，但又不會做技術落地。」

黃正峰直言，很多OPC創業者都卡在「只會做產品，拿不到訂單」，這也是OPC從個體走向成熟「商人」必須跨越的鴻溝，「現在大家都說技術沒有壁壘，真正難的是從一個想法到商業落地中間那半年的工程化調試。」AI提供了「翅膀」，但個體必須自己成長為具備營銷、融資、政企對接能力的全棧式「商人」，否則連給AI下達有效指令的能力都沒有。

黃正峰的團隊在OPC創業大賽中拿到三等獎。（香港01 受訪者提供）

Alvin也表示，要讓自己的AI會計方案成功商業化，亦需要未來持續推廣和不斷升級服務，「最終還是要看你怎麼去推廣產品，這個東西很肯定會有叠代，不是一步到位的。我們之後肯定也會在香港再開一間公司，去做落地服務。」

靈活就業是福利？「一人公司」風險與責任並存

8月，北京大學經濟學教授張丹丹發表的「靈活就業是福利」的言論引發社會爭論。她認為全職工作享有完善的社會保障（如五險一金），但這是以犧牲個人自由為代價換來的；相對地，靈活就業提供了時間自主與最大化的自我管理，從經濟學角度來看就是一種福利。然而，這一觀點也廣泛質疑，有人認為對於許多缺乏選擇的人而言，缺乏保障的靈活就業更多是現實逼迫下的無奈，而非主動選擇的「福利」。

下午的龍崗OPC社區，便非常直觀地展現了「靈活就業」的樣子。走廊裡，有些格子間擺滿了辦公用品但大門緊鎖、有些會議室則坐著幾個創業者正在激烈討論，白板上畫滿了對事業的計劃，還有許多創業者選擇通宵加班。這裡創業者平均年齡約30歲，其中包括十幾家畢業5年內的初創大學生，甚至不乏應屆畢業生。

龍崗OPC社區內，其中1/3的OPC是製作AI短視頻的企業。（香港01）

接受完採訪，Alvin也收拾東西準備離開，他每周大概來3天，但這種狀態「自由有自由的好，也有不好」。Alvin說，「躺在家裡面什麼都不幹，但做OPC肯定要靠自己努力，你不積極沒人能幫你。你沒有領導管你，必須自己想辦法把商業模式跑通。」

沒有底薪、沒有社保墊底、產品仍在未能商業化的研發期，甚至還有不少OPC放棄退租，「自由」的代價是極致的自律與獨自承擔風險。

「在公司上班，加班是為了那份工資；但作為 OPC，加班完全是為了自己。」邱小姐說。儘管未來的收益仍未可知，缺乏傳統勞動保障的隱患也依然存在，但這群「超級個體」正試圖用極低的試錯成本，在技術飛速發展的時代裡，為自己換取一張通往未來商業世界的入場券。