董建華逝世｜祖籍舟山情繫浙大30載　圓｢船王｣父心願培育國際海員

全國政協前副主席、首任香港特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華辦公室發表聲明讚揚他「為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁」，全國政協副主席梁振英亦悼念稱「董先生宅心仁厚，以理服人，為我輩典範」。



出生於上海、祖籍浙江舟山，董建華身為「世界船王」董浩雲的長子，他的一生不僅書寫了「一國兩制」的偉大實踐，背後更深植着一份對祖籍地浙江綿長深厚的情義。從海島舟山的航海教育，到西子湖畔的學術種子，他用數十年的實際行動，詮釋了何謂「根在舟山，情系故土」。



新華社發布董建華遺像。

1937年7月出生於上海的董建華，祖籍為浙江省舟山市定海區，其父親董浩雲為創辦東方海外的航運巨頭。1949年，董建華隨父遷居香港。

1990年7月，董建華夫婦首次回到故鄉浙江定海省親。在考察舟山水產學校期間，董建華了解到學校辦學困難，當場題寫「為航運發展努力」七個大字。在學生食堂看到「一粥一飯當思來之不易，絲一縷恆念物力維艱」的對聯時，其夫人更特意拿出鋼筆一字一句抄下，感嘆要用這副古訓教育家人和員工，「好傳統一定不能忘」。

董建華考察舟山水產學校期間，題寫「為航運發展努力」。

這次省親後僅半個月，董建華便派代表赴舟山商討合作，舟山航海學校於同年底掛牌成立。1991年4月，董建華與兄弟一行再次返鄉，參加航海實驗樓奠基，並親手遞交45萬美金到捐贈書，希望能逐步將學校辦成國際水准的航海學院。直至2000年，董氏集團對舟山航海學校捐贈的教學設備總值達1300萬元人民幣，並設立每年12000美金的董氏獎教、獎學金。1994年，第一批24名畢業生全部進入香港董氏集團工作。

董建華在父親的銅像前與家人、朋友合影留念。

董建華與董建成（右）。（浙江大學教育基金會）

捐建圖書館圓父心願 船隊首次以舟山命名

據「舟山發布」等報道，2006年4月，董建華與弟弟董建成回到闊別十六年的舟山，出席浙江國際海運職業技術學院「董浩雲圖書館」落成儀式。

董建華在現場表示，1990年與家鄉領導商量助學時，便與弟弟決定「一定要完成父親的心願」。同年9月，東方海外第一艘在中國內地訂造的現代化集裝箱船命名為「東方舟山」號，這也是該公司首次以地級市為船隻命名。

董建華是「世界船王」董浩雲的长子，1949年隨父遷居香港；圖為董浩雲故居。（舟山廣電）

情繫浙大30年 設立全國首個高校文史哲基金

除了航海事業，理工科出身的董建華一直對中華優秀傳統文化情有獨鍾，亦深耕家鄉的人文教育。據浙江大學教育基金會報道，1992年5月，董建華訪問當時的杭州大學，決定成立「董氏文史哲研究獎勵基金」，並於同年8月18日正式成立，成為全國高校首個文史哲基金。1998年四校合併為新的浙江大學後，基金資助範圍進一步擴大。

2006年4月，董建華首次造訪浙大紫金港校區，在歷屆成果展台前駐足良久，直言繁榮的人文社會科學是一所優秀綜合性大學不可或缺的內容。

董建華在當時的「杭州大學」成立「董氏文史哲研究獎勵基金」，是全國高校成立的首個文史哲基金。（浙江大學教育基金會）

浙大教育基金會資料顯示，董氏基金成立30年來，共立項資助學術著作出版260餘部，獎勵優秀著作360餘部、論文570餘篇，資助重點課題研究280項，惠及師生超1300人次。受資助教師中湧現出文科資深教授3人、長江學者特聘教授9人等大批高層次人才；基金亦助力創辦了浙大人文領域最高論壇「浙大東方論壇」，並自2014年和2017年起分別增設青年學者學術交流及國際學術交流項目。

2022年11月，董氏基金成立三十周年之際，董建成在影片致辭中表示，浙大的發展路向與董家宣導的全人教育理念不謀而合。

從「船王」之子、航業巨頭到特首，董建華身份幾經轉變，但他對家鄉教育與文教事業的牽掛始終如一。這份跨越香江與東海的家國情懷，亦將永遠留在浙舟大地的記憶之中。