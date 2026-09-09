董建華逝世｜陳智思感激董建華信任　過去能並肩工作屬莫大榮幸

全國政協前副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華先生，於周二（9月8日）與世長辭。董建華於2014年創辦團結香港基金，生前擔任榮譽主席。接替董建華出任團結香港基金主席的前行會召集人陳智思今日（9月9日）於社交平台發文，感激董建華信任，讚揚他無私且不懈地尋找改善香港的方法，為下一代構建更美好的未來。基金會亦發文致哀，讚揚董建華高瞻遠矚，始終關心香港未來發展。董金會將繼續致力秉持董先生創辦初心，為香港長遠繁榮與國家發展作出應有貢獻。



團結香港基金發文悼念董建華。

陳智思表示，得知董建華逝世的消息，感到無比悲痛，他向董夫人及其家人致以最深切的慰問。願董先生安息。

他形容，董建華是一位遠見卓識的領袖，一生為國家及香港無私奉獻。在個人層面上，他永懷感激董建華對他的信任，於 2004 年委任他為行政會成員。其後，董於 2017 年邀請他加入「團結香港基金」，兩人能並肩工作，陳智思指實屬莫大榮幸。

陳智思又稱，董建華對每個人都極具親和力與慈愛。每一次與他交流，他心中念茲在茲的，永遠是國家與香港的最佳利益。他無私且不懈地尋找改善香港的方法，為下一代構建更美好的未來。凡是有幸與董先生共事過的人，無不被他的謙遜、溫暖與專注奉獻所打動，「他的服務精神以及對香港的深厚愛意，將永遠激勵著我們。」

陳智思於社交平台發文，感激董建華信任，讚揚他無私且不懈地尋找改善香港的方法，為下一代構建更美好的未來。（資料圖片／李澤彤攝）

以下為團結香港基金全文：

「全國政協前副主席、香港特別行政區首任行政長官、團結香港基金創辦人兼榮譽主席董建華先生，於二零二六年九月八日辭世，我們深感悲痛。團結香港基金仝人謹向董先生致以最深切哀悼，並向其家人致以誠摯慰問。

董先生畢生心繫國家、情牽香港，為香港在「一國兩制」下的繁榮穩定作出卓越貢獻。他高瞻遠矚，始終關心香港未來發展。

2014年11月，董先生創立團結香港基金，矢志匯聚新思維和新視野，立足香港長遠利益，凝聚共識、開拓新局；董先生廣邀各界社會賢達參與和支持基金會工作，共同發揮團結香港的精神。

董先生亦先後創辦中國文化研究院及香港地方志中心，成為團結香港基金一員，致力說好中國故事和編撰香港歷史。董先生於2023年9月擔任基金會榮譽主席，仍一直關心和支持基金會的發展。

董先生的遠見、胸襟與承擔，為基金會奠定堅實基礎。基金會仝人將繼續致力秉持董先生創辦初心，推動公共政策研究，弘揚中國文化，編纂香港地方志，為香港長遠繁榮與國家發展作出應有貢獻。

我們永遠懷念董先生。

團結香港基金

二零二六年九月九日」