董建華逝世｜特首李家超發文致哀　政府網頁首頁部份轉為黑白

全國政協原副主席、香港特別行政區（香港特區）首任行政長官董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。特首李家超今早（9月9日）對其逝世表示沉痛哀悼，指董建華畢生為香港所作的巨大貢獻將永存他們心中。李家超表示，謹代表香港特區，向他的家人致以深切慰問。



特區政府部份部門網頁及立法會首頁，早上11時半起，陸續轉為黑白，包括香港政府一站通、行政長官、政務司、財政司、律政司、禮賓府的網頁，只餘下國徽、區徽仍然是彩色。



新華社發布董建華遺像。

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另外，特區政府多個部門的社交平台專頁首頁亦轉為黑白，包括特首李家超、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國，其個人頭像取走並轉為黑白色圖像，橫額亦轉黑白。

行政長官李家超今日就董建華逝世表示沉痛哀悼。以下為全文：

「我對全國政協原副主席、香港特別行政區首任行政長官董建華先生逝世表示沉痛哀悼。

董建華先生是香港特區首任行政長官。在他的卓越領導下，為香港順利回歸祖國，貫徹落實『一國兩制』方針和《基本法》做出了卓越貢獻。在任七年多期間，董建華先生帶領香港成功抵禦亞洲金融風暴的衝擊，並帶領港人一同努力面對各方面的挑戰，讓香港經濟強勁復甦，社會保持繁榮穩定。他更以前瞻視野建立機制，促進香港與內地經貿聯繫與協同發展，為香港長遠競爭力奠下重要基礎，對香港貢獻尤多。

董建華先生離任行政長官一職後，擔任全國政協副主席，繼續在國家層面建言獻策，繼續為香港的繁榮安定和持續發展作出貢獻。他亦積極組織民間力量，推動香港與國際社會的深度交流，提升香港在國際舞台上的角色和影響力。

董建華先生一生以『報效國家，服務香港』為己任，我對董建華先生的辭世深感哀痛，他畢生為香港所作的巨大貢獻將永存我們心中。我謹代表香港特區，向他的家人致以深切慰問。」

董建華辦公室凌晨發聲明稱： 「我們敬愛的董建華先生，前全國政協副主席，香港特別行政區首任行政長官，於二○二六年九月八日安詳辭世，摰親隨侍，享年89歲。

董建華先生為人剛正不阿，胸懷家國，鞠躬盡瘁，其高風亮節的精神，將永垂不朽，長存心中。」